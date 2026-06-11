IRGC bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Iran đã liên lạc với ông để yêu cầu ngừng ném bom.

Hôm 11-6, Bộ trưởng Bộ Cảng, vận tải và đường thủy Ấn Độ Sarbananda Sonowal, thông báo rằng 3 thủy thủ nước này - những người được báo cáo là mất tích trước đó - đã thiệt mạng trong vụ Mỹ tấn công tàu chở dầu Settebello mang cờ Palau vì cáo buộc tàu này liên quan đến Iran.

Trước đó, Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) cáo buộc tàu Settebello "vi phạm lệnh phong tỏa đang diễn ra bằng cách cố gắng vận chuyển dầu từ Iran" và bắn vào phòng máy của tàu này.

Các tàu nhỏ của quân đội Iran tại khu vực gần eo biển Hormuz, phía xa là các tàu thương mại đang neo đậu - Ảnh: MEHR

Theo AP, vụ việc trên cho thấy mức độ nguy hiểm ở khu vực eo biển Hormuz, trong bối cảnh sự ách tắc đã kéo dài nhiều tháng, buộc nhiều tàu phải mạo hiểm tìm cách vượt qua.

Cùng ngày, Iran tuyên bố đã bắn vào 2 tàu "cố gắng đi qua eo biển Hormuz một cách bất hợp pháp", theo Mehr.

Hải quân trực thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết sự việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi Tehran tuyên bố đóng cửa hoàn toàn tuyến đường thủy chiến lược này đối với tất cả các hoạt động vận tải.

Hiện chưa có thông tin chi tiết nào được cung cấp về quốc kỳ, quyền sở hữu hoặc tình trạng của thủy thủ đoàn các tàu này.

Theo Al Jazeera và AP, căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp tục gia tăng trong ngày, đe dọa thỏa thuận ngừng bắn mong manh.

Chiều 11-6, Bộ Ngoại giao Iran đã lên án các cuộc tấn công của Mỹ vào nước này, cho rằng điều đó đã khiến thỏa thuận ngừng bắn "gần như vô nghĩa".

Bộ này cũng cáo buộc các hành động của Mỹ là “sự vi phạm trắng trợn” Hiến chương Liên hợp quốc.

Để đáp trả Mỹ, Iran tiếp tục trút hỏa lực vào các quốc gia vùng Vịnh với lý do là nhắm vào các căn cứ Mỹ.



Trong một tuyên bố phát đi vào cùng ngày, văn phòng quan hệ công chúng của IRGC đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng các quan chức Tehran đã liên lạc với ông để yêu cầu ngừng ném bom.