Chiến sự Nga - Ukraine: Mối đe dọa hạt nhân từ Nga

Theo Người phát ngôn của Cơ quan Tình báo quốc phòng Ukraine, ông Andriy Yusov, Nga có thể sớm sử dụng tên lửa đạn đạo do Iran sản xuất để tấn công Ukraine. “Nga đang gặp khó khăn do kho dự trữ tên lửa của họ ở mức thấp. Vì thế, họ có thể sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân do Iran sản xuất để tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng dân sự của Ukraine. Trong khi Ukraine cũng đang chuẩn bị đối phó với mối đe dọa này”, ông Yusov cho biết.



Trước đó, Washington Post đưa tin, Iran đã đồng ý cung cấp cho Nga các tên lửa đất đối không - Fateh-110 và Zolfaghar. Các tên lửa đạn đạo tầm ngắn này có thể tấn công các mục tiêu cách xa 700 km.

Bên cạnh đó, ông Yusof cũng cung cấp thêm nhiều thông tin tình báo chỉ ra rằng Belarus đang cung cấp thiết bị quân sự cho Nga, trong đó có đạn pháo và xe tăng chiến đấu chủ lực.

Trong những ngày gần đây, Nga đã phóng hơn 50 tên lửa hành trình, phá hủy hạ tầng năng lượng tại thủ đô Kiev và nhiều thành phố của Ukraine.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal nói rằng các đợt tấn công của Nga nhằm vào các mục tiêu ở 10 tỉnh, thành phố của Ukraine và phá hủy 18 địa điểm, chủ yếu là hạ tầng năng lượng, khiến hàng trăm khu dân cư bị mất điện.

Trong khi đó, Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết các tàu chiến, máy bay của nước này đã phóng tên lửa hành trình nhằm vào hệ thống năng lượng và sở chỉ huy của quân đội Ukraine . "Toàn bộ nhiệm vụ của đòn đánh đã hoàn thành, tất cả mục tiêu đều bị tiêu diệt", ông Igor Konashenkov nói.

Truyền thông Ukraine cũng thông báo nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy tại các tỉnh Dnipro, Poltava, Kirovograd và Vinnytsia, miền trung Ukraine. Khu vực Kryvyi Rih, quê nhà của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, và vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát tại tỉnh miền nam Zaporizhzhia cũng bị Nga tập kích.

Ukraine phóng tên lửa nhắm vào các vị trí của quân đội Nga. Ảnh: Getty Images

Các nhà phân tích lưu ý rằng, những động thái gần đây của quân đội Nga cho thấy rất có khả năng cuộc chiến sẽ leo thang lên mức độ nguy hiểm mới. Ông Nigel Gould-Davies, chuyên gia của Viện Chiến lược Quốc tế, bình luận trên Twitter: “Nga đang tăng dần mức độ các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự của Ukraine, các cuộc tấn công đều được nhắm rõ ràng và chính xác trong nhiều tháng".

Đồng quan điểm, ông Andriy Yermak, thành viên Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, đồng thời là cố vấn hàng đầu của Tổng thống Zelensky nói rằng, các cuộc tấn công tên lửa và pháo kích của Nga nhằm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine là một phần quan trọng trong tính toán hai bước của Moscow.

“Nga đang tìm cách làm cho điều kiện sống ở Ukraine trở nên quá khắc nghiệt trong mùa đông, từ đó thúc đẩy một làn sóng di cư khác. Sau đó, Nga sẽ đánh vào tâm lý người dân Ukraine để khiến chúng tôi phải mong muốn cuộc chiến kết thúc, bất kể bằng cách nào”, ông Yermak nhấn mạnh.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh James Cleverly phát biểu trước các Nghị sĩ ngày 31/10 cũng cảnh báo việc dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine sẽ thay đổi bản chất của cuộc xung đột, và Nga sẽ phải đối mặt hậu quả nghiêm trọng nếu làm vậy.

"Ông Putin nên hiểu rõ rằng đối với Anh và các đồng minh, việc sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ làm thay đổi bản chất cuộc xung đột. Điều này sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng với Nga", ông Clevery nhấn mạnh.