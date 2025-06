Đây là một trong những điểm tập trung lực lượng trọng điểm của Bộ Công an cho đợt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước. Tại thao trường, các chiến sĩ luyện tập theo bốn khối đứng: Khối nam Sĩ quan An ninh Nhân dân, khối nam Sĩ quan Cảnh sát cơ động, khối nam Chiến sĩ Cảnh sát cơ động và khối nam Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.