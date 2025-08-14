Chiến sĩ khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm nổi tiếng sau vài phút đi hiến tóc, diện quân phục khí chất ngút trời

Gọi các chiến sĩ đang tham gia tập luyện diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) là “cực phẩm quốc nội” quả không sai. Bởi lướt đâu cũng thấy toàn gương mặt trai tài, gái sắc, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Mới đây, một đoạn clip trên TikTok đang viral khi zoom cận cảnh một nữ chiến sĩ. Theo đó, trong chương trình cắt tóc để phục vụ cho các cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ A80, một nữ chiến sĩ đã đề xuất nguyện vọng được hiến tóc. Cô bạn này nhanh chóng khiến netizen quan tâm vì sở hữu visual xinh đẹp tự nhiên, mái tóc dài, phong thái cuốn hút.

Nữ chiến sĩ sở hữu mái tóc đen dài, gương mặt xinh đẹp nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng (Nguồn: @1900hairsalon)

Visual sau khi hiến tóc nhận nhiều lời khen (Nguồn: @1900hairsalon)

Được biết, nữ chiến sĩ này có tên Trần Phan Thu Hương, hiện đang tập luyện ở khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm. Cô chia sẻ đây là lần thứ 2 tham gia hiến tóc, điều này khiến nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Dù sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, được nhiều người quan tâm nhưng Thu Hương lại khá kín tiếng trên MXH. Cô không chia sẻ quá nhiều video hay hình ảnh đời thường. Trên TikTok, các đoạn clip mà Thu Hương đăng tải đều thu hút lượng người xem lớn, chủ yếu xoay quanh khoảng thời gian tập luyện này.





Một số hình ảnh khác của nữ chiến sĩ

Cộng đồng mạng cho hay vẻ đẹp của Thu Hương vừa nữ tính, nhẹ nhàng nhưng lại rất mạnh mẽ khi khoác lên mình trang phục nữ đặc nhiệm khiến cô bạn càng trở nên thu hút. Ngoài ra, cách nói chuyện nhỏ nhẹ có phần ngại ngùng của nữ chiến sĩ cũng khiến không ít người ấn tượng.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Bạn này xinh và dễ thương quá”.

- “Đúng là tâm sinh tướng, hiến tóc 2 lần liền ngưỡng mộ ghê. Nhìn bạn thực hiện mà mình cũng muốn đăng ký hiến tóc”.

- “Các nữ chiến sĩ xinh thật, bạn nào cũng có nét riêng, cuốn hút vô cùng”.

- “Thích bạn này ghê, nét đẹp tự nhiên, nhẹ nhàng nhưng khi vào nhiệm vụ nhìn lại rất uy nghiêm, mạnh mẽ”.

- “Đúng là toàn cực phẩm quốc nội, các bạn ở khối nữ đặc nhiệm đều xinh quá”.

Trước Thu Hương, không ít nữ chiến sĩ khác cũng viral trên MXH chỉ qua một vài khoảnh khắc. Trong đó có thể kể đến Bảo Chinh - học viên Đại học Cảnh sát nhân dân TP.HCM. Cô bạn nổi tiếng với khoảnh khắc rơi khẩu trang, để lộ nụ cười tươi tắn. Từ dịp diễu binh 30/4 vừa qua đến lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) sắp tới, Bảo Chinh vẫn luôn là cái tên nổi tật, tạo được sức hút trên MXH.

Hay Nguyễn Thùy Trang - học viên Học viện An ninh nhân dân cũng đang ở khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm cũng gây sốt với nhiều khoảnh khắc tập luyện. Dù tập luyện vất vả, có những ngày thời tiết nắng nóng khắc nghiệt song các nữ chiến sĩ đều giữ được tinh thần vui vẻ cùng visual xuất sắc gây ấn tượng.

Bảo Chinh

Thu Trang cũng là một trong số những gương mặt được chú ý của khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm