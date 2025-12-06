Chiến hạm mặt nước lai tàu ngầm bí ẩn xuất hiện

Hình ảnh chiếc tàu 3 thân bí ẩn của Trung Quốc được công bố hôm 3 tháng 12.

Chiếc tàu bí ẩn xuất hiện trong bức ảnh được đăng tải hôm 3 tháng 12, dường như được chụp tại nhà máy đóng tàu Hoàng Phố ở tỉnh Quảng Châu của Trung Quốc, cho thấy mạn trái của một con tàu sơn đen với mũi tròn và tháp chỉ huy tương tự tàu ngầm.

H.I. Sutton, chuyên gia của Viện Hải quân Mỹ nhận định thiết kế của tàu kết hợp đặc điểm của tàu mặt nước và tàu ngầm, thêm rằng hình dáng mảnh mai cho thấy đây là phương tiện tốc độ cao.

Dựa trên hình ảnh mới công bố, chuyên gia Thomas Newdick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone đánh giá con tàu mang nhiều đặc điểm của tàu ngầm hơn.

"Tàu có thể không được thiết kế để đạt tốc độ cao hoặc tính năng này không phải ưu tiên hàng đầu. Con tàu dường như được trang bị hệ thống đẩy phản lực dòng nước (pump-jet)", Newdick nhận định.

Chuyên gia Mỹ cho rằng, Pump-jet đạt hiệu quả cao hơn chân vịt truyền thống ở mọi dải tốc độ, đồng thời mang lại nhiều lợi ích khi hoạt động ở những vùng biển nông. Tuy nhiên, hệ thống này thường nặng nề, phức tạp và tốn kém hơn nhiều so với động cơ chân vịt truyền thống.

"Những dấu hiệu cho thấy con tàu có thể hoạt động hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn dưới nước. Thiết kế tổng thể cùng một số đặc điểm, như chỉ dấu độ sâu trên tháp chỉ huy và vị trí khác, cho thấy con tàu có khả năng lặn, có lợi thế ẩn mình khi đi dưới nước và di chuyển nhanh lúc nổi", chuyên gia Mỹ cho hay.

Giới chuyên gia phương Tây chưa thể xác định liệu phương tiện này có người lái hay không, cũng như vai trò của nó trong tác chiến hàng hải. Một số người cho rằng đây có thể là bệ mang phóng vũ khí trên biển, với khả năng di chuyển ngầm dưới biển, nổi lên khai hỏa tên lửa rồi tiếp tục lặn.

"Tàu loại này mang được nhiều vũ khí hơn tàu mặt nước. Các loại tàu mang lượng lớn tên lửa, không có người lái hoặc chỉ cần vài người vận hành đang là khái niệm được nhiều nước quan tâm. Tuy nhiên, tới nay chưa có bằng chứng con tàu được lắp ống phóng thẳng đứng", Newdick nói.

Trong khi đó, chuyên gia Sutton nêu giả thuyết đây là tàu mẹ chuyên mang theo thiết bị không người lái (drone). Con tàu cũng có khả năng vận chuyển đặc nhiệm ở vùng ven biển.

"Chiếc tàu cũng có thể là phương tiện thử nghiệm công nghệ tương lai, có lẽ nhằm đánh giá tiềm năng của tàu bán ngầm trong hải quân Trung Quốc. Lực lượng này từng chế tạo nhiều mẫu tàu thuyền để nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm, đánh giá và huấn luyện binh sĩ", ông Newdick nói thêm.