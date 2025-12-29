Chiến hạm lớp Trump tương đồng với tuần dương Orlan

Tuần dương hạm Ticonderoga quá nhỏ bé bên cạnh thiết giáp hạm USS Iowa của Mỹ.

Câu trả lời với Orlan

Với phong cách lập dị đặc trưng, Tổng thống Trump đã gọi lớp tàu chiến mới này là thiết giáp hạm. Thiết giáp hạm, được trang bị những khẩu pháo mạnh mẽ, đã thống trị các chiến trường hải quân trong nửa đầu thế kỷ trước. Chúng là những con tàu khổng lồ bọc thép đẹp đẽ, mạnh mẽ.

Nhưng chúng lại có điểm yếu. Với sự xuất hiện của tàu sân bay, kỷ nguyên của chúng dần đi đến hồi kết. Những khẩu pháo chính khổng lồ và các hệ thống phòng không đồ sộ không thể bảo vệ chúng khỏi các đàn máy bay ném bom và ngư lôi.

Tiếng súng của các thiết giáp hạm Mỹ vang dội lần cuối trong Chiến dịch Bão Sa mạc. Sau đó, chúng được cho ngừng hoạt động trong Hải quân Mỹ.

Và giờ đây, ông Trump đã quyết định tái đưa các thiết giáp hạm vào các vấn đề hải quân toàn cầu. Hiện vẫn chưa có nhiều thông tin về dự án này. Người đứng đầu Nhà Trắng đã kèm theo thông báo của mình những slide thể hiện đặc điểm hoạt động của chúng.

Nhưng những con tàu này hiện chỉ tồn tại trên bản vẽ. Chúng vẫn cần được phát triển, cấp vốn và quan trọng nhất là được ủy ban liên quan của Lầu Năm Góc phê duyệt.

Theo các tài liệu, con tàu trông rất ấn tượng. Nó có trọng tải hơn 30.000 tấn, dài khoảng 260 mét và có tốc độ hơn 30 hải lý/giờ.

Về kích thước, thiết giáp hạm Mỹ tương đương với các tàu tuần dương tên lửa hạt nhân hạng nặng Project 1144 Orlan của Nga.

Nhân tiện, NATO phân loại những tàu này là tàu tuần dương hạm. Trong Thế chiến II, các tàu thuộc lớp này hỗ trợ các thiết giáp hạm và thường tạo thành nòng cốt của các đội hình hải quân.

Cỡ nòng chính

Giống như tàu tuần dương hạng nặng lớp Orlan, các thiết giáp hạm lớp Trump dự kiến sẽ được trang bị nhiều loại vũ khí. Về lý thuyết là vậy. Tuy nhiên, trên thực tế, hầu hết các loại vũ khí này chỉ tồn tại trên giấy tờ.

Và việc cố gắng nhồi nhét tất cả những khả năng mới này vào một nền tảng hải quân duy nhất để biến nó thành một "chiến binh hải quân đa năng" khó có thể dẫn đến kết quả tốt đẹp nào.

Theo các slide do Lầu Năm Góc công bố, các tàu lớp Trump sẽ được trang bị một số loại vũ khí cỡ lớn. Đầu tiên, một số lượng chưa xác định các tên lửa SLCMN (Tên lửa hành trình phóng từ mặt đất - mang hạt nhân) chưa từng được công bố trước đây.

Nói cách khác, nhà lãnh đạo Mỹ đã quyết định tái tạo một lớp tàu chiến mặt nước có khả năng mang vũ khí chiến lược.

Thứ hai, 12 ô CPS dành cho tên lửa tấn công nhanh thông thường (CPS) tiên tiến. Đây là tên lửa đạn đạo có tầm bắn lên đến 3.000 km.

Người ta tuyên bố rằng đầu đạn của tên lửa có khả năng đạt tốc độ từ 6.000 đến 7.000 km/giờ. Tuy nhiên, hầu hết các vụ phóng thử CPS đều thất bại. Hiện vẫn chưa rõ khi nào tên lửa tiên tiến này sẽ được đưa vào phục vụ.

Cuối cùng, có 128 ống phóng thẳng đứng Mk 41. Đây là các bệ phóng đa năng dành cho tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa chống tàu ngầm ASRO, tên lửa phòng không dòng Standard và các loại khác.

Mk 41 là hệ thống ống phóng tấn công và phòng thủ chủ lực của các tàu tuần dương và tàu khu trục đang hoạt động của Mỹ. Việc tích hợp nó vào trang bị vũ khí của các tàu lớp Trump trong tương lai là hoàn toàn hợp lý.

Khoa học viễn tưởng

Tuy nhiên, việc lựa chọn vũ khí phụ lại không hợp lý. Trong khi hai khẩu pháo bắn nhanh 5 inch (127 mm) vẫn khả thi, thì một khẩu pháo điện từ 32 megajoule lại hoàn toàn là điều viễn tưởng.

Ban đầu, người Mỹ thiết kế pháo điện từ cho các tàu khu trục tàng hình lớp Zumwalt. Dự án này được đánh giá là không khả thi, và các tàu Zumwalt được trang bị thay thế bằng tên lửa Tomahawk cổ điển. Giờ đây, có lẽ chương trình đang trên bờ vực phá sản này sẽ được hồi sinh.

Ngoài ra, để phòng thủ chống lại tên lửa chống hạm, có hai hệ thống laser với công suất 300 hoặc 600 kilowatt. Chúng được thiết kế để bắn hạ các tên lửa chống hạm đang bay tới bằng cách "làm nóng" đầu đạn của chúng bằng một chùm năng lượng định hướng.

Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có quốc gia nào trên thế giới có các hệ thống laser hải quân tiêu chuẩn đã được thử nghiệm và đưa vào sản xuất hàng loạt. Thách thức chính là nguồn năng lượng.

Cả laser và súng điện từ đều đòi hỏi lượng năng lượng khổng lồ. Hệ thống động cơ diesel-điện không bền vững trừ khi tàu được thiết kế để sử dụng độc quyền ở các khu vực ven biển.

Có khả năng tàu lớp Trump của Mỹ, giống như tàu Orlan của Nga, sẽ phải được trang bị lò phản ứng hạt nhân. Người Mỹ chế tạo các lò phản ứng tuyệt vời, đáng tin cậy cho tàu ngầm. Nhưng họ thiếu kinh nghiệm tương tự với tàu nổi. Họ cũng không có các cơ sở sản xuất cần thiết.

Quá phức tạp

Thủy thủ đoàn của chiến hạm kỳ diệu này gồm 650-850 người, tương đương với các thiết giáp hạm lớp Orlan của Nga như Pyotr Velikiy và Admiral Nakhimov, hiện đang chuẩn bị trở lại hoạt động sau khi hiện đại hóa.

Theo ông Trump, hai thiết giáp hạm dẫn đầu trong loạt này hiện đang chờ khởi công đóng. Ông đặt mục tiêu đóng tổng cộng 20-25 tàu. Nhưng ngân sách của Mỹ khó có thể đáp ứng được điều này. Họ đã chi tiêu quá mức cho các chương trình hải quân đầy tham vọng.

Các tàu khu trục tàng hình lớp Zumwalt được hình dung là những tàu siêu tàng hình được trang bị vũ khí điện từ tầm xa, chính xác. Kế hoạch ban đầu gồm 32 tàu đã được giảm xuống còn ba chiếc vì các tàu khu trục lớp Arleigh Burke rẻ hơn và dễ chế tạo hơn nhiều.

Chương trình đóng tàu khu trục lớp Constellation bị hủy bỏ gần đây cũng đáng được nhắc đến. Người Mỹ đã cố gắng nhồi nhét quá nhiều tính năng vào thân tàu FREMM do Ý sản xuất ban đầu.

Thời hạn hoàn thành dự án liên tục bị lùi lại, và cuối cùng, rõ ràng là trọng tải choán nước của tàu khu trục lớp này không thể đáp ứng được tất cả những gì họ muốn.

Tóm lại, các thiết giáp hạm lớp Trump có lẽ sẽ chỉ mãi là sản phẩm tưởng tượng của tổng thống Mỹ đương nhiệm. Thứ nhất, việc chế tạo chúng sẽ tốn kém đến mức ngân sách Mỹ không cho phép.

Thứ hai, trong thời đại của máy bay không người lái và các phương tiện không người lái bán ngầm, những con tàu như vậy khó có thể được coi là bất khả xâm phạm.