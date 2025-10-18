Chiến hạm Đức trao sinh mệnh cho IRIS-T

Chiến hạm Baden-Wuerttemberg của Đức.

Theo Naval News, nhà thầu quốc phòng Đức Diehl Defence hôm 15 tháng 10 tuyên bố đang thử nghiệm "phiên bản hải quân" của hệ thống phòng không tầm trung IRIS-T SLM trên hộ vệ hạm Baden-Wuerttemberg.

Hoạt động thử nghiệm nằm trong khuôn khổ MFE 2025, cuộc diễn tập bắn tên lửa lớn nhất của Hải quân Đức trong ba thập kỷ, được tổ chức từ ngày 13 đến 24 tháng 10.

"Tổ hợp IRIS-T SLM, vốn đã chứng minh hiệu quả tại Ukraine, cũng thể hiện được những đặc tính nổi tiếng của mình trên biển và đáp ứng thành công mọi mục tiêu đề ra trong MFE 2025. Hệ thống được xác nhận đạt tỷ lệ trúng đích cao", Hải quân Đức cho biết.

Thông tin và hình ảnh được công bố cho thấy cụm bệ phóng IRIS-T SLM với 5 ống chứa đạn kiêm bệ phóng đặt cố định sau thượng tầng của chiến hạm Baden-Wuerttemberg, bên dưới là máng chuyển hướng luồng khí xả động cơ tên lửa.

Hiện vẫn chưa rõ phương thức điều khiển bệ phóng và dẫn bắn tên lửa, cũng như số lượng đạn IRIS-T mà mỗi chiến hạm Baden-Wuerttemberg có thể được trang bị.

Diehl Defence cho biết quá trình lên ý tưởng, chế tạo nguyên mẫu và bắn thử lần đầu tiên kéo dài trong gần 10 tháng. Thử nghiệm thành công có thể mở đường để Hải quân Đức đưa tổ hợp IRIS-T SLM vào sử dụng đại trà trên hạm trong thời gian tới.

Tổ hợp tên lửa IRIS-T do Đức cùng một số quốc gia phương Tây hợp tác phát triển từ giữa những năm 1990. Mỗi tổ hợp IRIS-T SLM gồm một xe chỉ huy, một radar đa năng TRML-4D cùng ba xe phóng với tối đa 24 quả đạn.

IRIS-T SLM có tầm bắn khoảng 40 km, chuyên đối phó máy bay, trực thăng, UAV hoặc một số loại tên lửa.

Sau khi chiến sự tại Ukraine nổ ra, Đức đã chuyển giao nhiều hệ thống IRIS-T SLM và bệ phóng thuộc phiên bản tầm ngắn IRIS-T SLS cho Kiev. Đây được coi là một trong những lá chắn đánh chặn hiện đại nhất, giúp họ vá lỗ hổng phòng thủ cho Kiev.

Dù nhà sản xuất Đức không nói về tỷ lệ đánh chặn thành công của vũ khí này nhưng nhiều chỉ huy quân đội Ukraine từng tuyên bố hệ thống IRIS-T đánh chặn được 100% mục tiêu trong quá trình tham chiến.

Naval News cho biết thêm, Baden-Wuerttemberg là chiếc đầu tiên thuộc lớp tàu hộ vệ cùng tên, là mẫu chiến hạm mới và hiện đại nhất của Hải quân Đức. Chiến hạm có lượng giãn nước 7.200 tấn, là loại tàu hộ vệ có lượng giãn nước lớn nhất thế giới, gần tương đương khu trục hạm lớp Arleigh Burke của Mỹ.

Mặc dù vậy, lớp chiến hạm này lâu nay bị đánh giá là có năng lực phòng không hạn chế, khi chỉ được trang bị 42 tên lửa phòng không RIM-116 có tầm bắn hiệu quả 9 km, ngắn hơn nhiều so với IRIS-T.

Được biết, Baden-Wuerttemberg năm ngoái phải đi vòng qua phía nam châu Phi để về nước sau đợt triển khai ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, thay vì đi qua Biển Đỏ và kênh đào Suez để vào Địa Trung Hải, do lo ngại không đủ khả năng đối phó đòn tập kích của lực lượng Houthi tại Yemen.

Chuyên gia Alex Luck của tờ Naval News cho hay: "Tích hợp hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T phiên bản hải quân sẽ mang lại bước tiến vượt bậc về năng lực cho lớp Baden-Wuerttemberg của Hải quân Đức".