Mạng xã hội Nga lan truyền đoạn video cho thấy tàu tuần dương hạt nhân hạng nặng Đô đốc Nakhimov của Nga đã ra khơi để tiến hành thử nghiệm, sau khi hoàn tất quá trình đại tu và hiện đại hóa tại nhà máy đóng tàu Sevmash, thành phố cảng Severodvinsk, phía tây bắc nước Nga.

Chiến hạm Đô đốc Nakhimov trở lại đại dương sau hơn hai thập kỷ 'ngủ đông'

Theo các nguồn dữ liệu quân sự, con tàu nằm ở cảng từ 1999, giai đoạn đại tu và hiện đại hóa bắt đầu từ năm 2013 tại xưởng đóng tàu Sevmash. Ban đầu, việc hoàn thành được lên kế hoạch vào năm 2018, nhưng thời hạn đã bị trì hoãn nhiều lần - đầu tiên là đến năm 2020, sau đó là năm 2021, 2022, 2024, và cuối cùng là năm 2025. Quá trình sửa chữa và hiện đại hóa kéo dài hơn 25 năm, với chi phí vượt quá 200 tỷ rúp (tương đương khoảng 5 tỷ USD).

Tàu tuần dương Đô đốc Nakhimov thuộc Dự án 1144 Orlan, được khởi đóng vào năm 1983 tại Xưởng đóng tàu Baltic ở Leningrad và đưa vào hoạt động năm 1988 với tên gọi Kalinin. Năm 1992, sau khi Liên Xô tan rã, con tàu được đổi tên để vinh danh Pavel Nakhimov.

Tàu tuần dương này có lượng giãn nước hơn 24.000 tấn, chiều dài khoảng 250 mét và chiều rộng hơn 26 mét. Điểm độc đáo của nó nằm ở hệ thống động lực: Hai lò phản ứng hạt nhân tạo ra công suất 150 MW mỗi lò. Đầu năm 2025, cả hai lò phản ứng đã được tái kích hoạt để xác nhận tàu đã sẵn sàng hoạt động.

Tàu có thể đạt tốc độ tối đa trên 30 hải lý/giờ, thời gian hoạt động liên tục kéo dài vài tháng với thủy thủ đoàn lên đến 700 người.

Vũ khí ban đầu của tàu tuần dương bao gồm 20 bệ phóng tên lửa chống hạm P-700 Granit, được thiết kế để tiêu diệt các nhóm tàu sân bay đối phương. Tuy nhiên, trải qua quá trình hiện đại hóa, các bệ phóng này đã được thay thế bằng 80 bệ phóng thẳng đứng UKSK 3S14 đa năng, có khả năng triển khai nhiều loại tên lửa như Kalibr, Oniks và Zircon tiên tiến.

Ngoài ra, tàu còn được trang bị hệ thống phòng không đa tầng – hệ thống tên lửa đất đối không S-300F Fort, hệ thống phòng không tầm trung và tầm ngắn Osa-MA cũng như hệ thống vũ khí tầm gần AK-630. Để có thể tấn công tàu ngầm, tàu được trang bị ống phóng ngư lôi và hệ thống tên lửa chống ngầm Vodopad.