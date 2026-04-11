Chiến hạm Anh im tiếng trước ‘kẻ hộ vệ’ tàu chở dầu Nga

Hoàng Đức |

Việc tàu chiến Nga hộ tống các tàu chở dầu gần bờ biển nước Anh đã khiến nước này chấm dứt hoàn toàn các vụ bắt giữ tàu thuộc “Hạm đội Bóng tối”.

Ngày 9/4, theo truyền thông Nga dẫn nguồn từ kênh phân tích Telegram "Whisper of Oil" (“Lời thì thầm của dầu”), các tàu chở dầu Universal và Enigma đã bình thản đi qua eo biển Anh dưới sự hộ tống của tàu khu trục Admiral Grigorovich của Hải quân Nga.

Như các tác giả của nguồn tin này lưu ý, tình hình đã leo thang vào cuối tháng 3, khi Thủ tướng Anh Keir Starmer cho phép lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Anh được bắt giữ các tàu chở dầu bị trừng phạt của Nga (thường được phương Tây gọi là “Hạm đội Bóng tối”), trong vùng biển thuộc chủ quyền của Vương quốc Anh.

Đáp lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ triển khai tàu chiến để bảo vệ các tàu dầu chống lại nguy cơ bị bắt giữ và sẽ bố trí các đội hỏa lực cơ động trên chính các tàu dân sự.

Các nhà phân tích của "Whisper of Oil" nhấn mạnh rằng, những lời đe dọa lớn tiếng của Anh về việc bắt giữ "Hạm đội Bóng tối" của Nga chỉ còn là lời nói suông, bởi kể từ khi Nga tung ra những “Người hộ vệ”, không một tàu chở dầu nào của Nga bị Hải quân Anh bắt giữ.

Trước đây, các quan chức Anh thậm chí còn thảo luận về ý tưởng bán dầu bị tịch thu để bổ sung ngân sách, nhưng cho đến nay không còn quan chức Anh nào nhắc lại ý tưởng này nữa. Hiện chỉ có Pháp ở Địa Trung Hải là cố gắng ngăn chặn các tàu này nhưng bất thành.

Các chuyên gia của "Whisper of Oil" nhận định, sự hiện diện của các tàu chiến Hải quân Nga, như tàu khu trục Admiral Grigorovich hay tàu hộ tống Boikiy bên cạnh những tàu chở dầu đã làm thay đổi đáng kể cục diện trong cuộc chơi ngoại giao này.

Cùng với việc tuyến vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz bị gián đoạn trong cuộc xung đột Mỹ - Iran, câu chuyện này không chỉ còn liên quan tới thị trường dầu mỏ, mà còn đánh dấu một xu hướng mới là hậu cần cuối cùng đã trở thành một hoạt động quân sự - chính trị.

Rõ ràng, cả Nga và phương Tây đều không muốn leo thang một cuộc xung đột vũ trang trực tiếp, vì việc đổ quân lên tàu chở dầu dưới sự bảo hộ của một tàu chiến không còn chỉ là việc thực thi lệnh trừng phạt mà còn là hành động khơi mào một cuộc xung đột quân sự thực sự.

Tuy nhiên, kênh Telegram này dự đoán, công chúng có thể sẽ tiếp tục chứng kiến kiểu phô trương sức mạnh này, với việc các tàu chở dầu Nga tiếp tục hoạt động dưới sự bảo vệ của tàu chiến hải quân và các chính trị gia châu Âu tiếp tục đưa ra những tuyên bố cứng rắn trước công chúng trong nước, nhưng không thực sự có bất kỳ nỗ lực nào nhằm ngăn chặn bằng vũ lực.

Theo Topcor.ru
