Tên lửa Tomahawk trong nhà máy.

Chiến dịch tâm lý đang được thực hiện

Alexander Mikhailov, người đứng đầu Cục Phân tích Quân sự-Chính trị Nga cho biết Mỹ sẽ không cho phép tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Moscow.

"Tôi không thấy triển vọng quân sự nào khi sử dụng Tomahawk chống lại Nga, ngoại trừ các nỗ lực tống tiền thông tin và gây sức ép chính trị", ông Mikhailov nói với RIA.

Không có tên lửa Tomahawk nào được gửi đi hoặc phóng đi, nhưng giới truyền thông phương Tây lại đưa ra giả thuyết về một chiến thuật gây sức ép.

Mọi thứ đều có sự kết nối: Washington tăng mức độ nguy hiểm bằng cách ám chỉ việc gửi tên lửa Tomahawk tới Ukraine để tấn công mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga.

Cùng với đó, truyền thông phương Tây, liên kết với Washington, thổi phồng câu chuyện — thảo luận về mục tiêu, vụ phóng và kiểm soát. Ấn tượng nhất là thông tin tên lửa đã trên đường đi đến chiến sự.

Ông Mikhailov cho rằng bệ phóng Tomahawk thậm chí có thể được triển khai tại một bãi thử nghiệm nào đó chỉ để làm video quảng cáo. Nhưng nó cũng tương tự như tên lửa Taurus mà Đức đã hứa hẹn: được truyền thông thổi phồng - nhưng vẫn chưa hề có mặt tại Ukraine.

Washington không có ý định tự sát

Điện Kremlin đã nhiều lần tuyên bố Ukraine không thể tự mình phóng tên lửa Tomahawk.

"Mỗi tên lửa Tomahawk được bắn vào Nga từ hệ thống do Mỹ sản xuất bởi kíp chiến đấu người Mỹ sẽ đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Nga", chuyên gia Mikhailov nói.

Ý tưởng về việc tên lửa Tomahawk do Mỹ sản xuất tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng bên trong nước Nga là một điều viển vông. Một hành động như vậy sẽ vượt qua một ranh giới đỏ có thể gây ra phản ứng mà Mỹ chưa sẵn sàng 100%.

Học thuyết hạt nhân được cập nhật của Nga nêu rõ rằng một cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình lớn (giống như một loạt tên lửa Tomahawk) có thể được đáp trả bằng phản ứng hạt nhân.

Liệu người Mỹ có sẵn sàng "cùng nhau hy sinh" vì điều này không? Chuyên gia khẳng định chắc chắn: "Tôi hoàn toàn chắc chắn là không".

Phương Tây muốn gì?

Theo chuyên gia này, mục tiêu thực sự sẽ là "hạm đội bóng tối" chuyên vận chuyển dầu mỏ của Nga. Để đạt được mục đích đó, NATO tổ chức các cuộc tập trận Baltic khiêu khích và tìm cách bắt giữ tàu thuyền Nga.

Vụ phá hoại Nord Stream là ví dụ điển hình cho các cuộc tấn công kinh tế nhằm ngăn chặn xuất khẩu năng lượng của Nga ra nước ngoài.

Không giải quyết được xung đột

Không có tên lửa Tomahawk nào có thể giải quyết được xung đột ở Ukraine, mà sẽ khiến tình hình leo thang đến mức chiến tranh hạt nhân, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết hôm 14 tháng 10.

"Không tên lửa Tomahawk nào có thể giải quyết vấn đề. Điều này sẽ đẩy tình hình leo thang đến mức chiến tranh hạt nhân. Có lẽ không ai hiểu rõ điều này hơn Tổng thống Mỹ Donald Trump, người không vội vàng giao nộp những vũ khí chết người này và cho phép tấn công sâu vào lãnh thổ Nga", ông Lukashenko phát biểu, được hãng thông tấn nhà nước Belta trích dẫn.

Hôm 11 tháng 10, truyền thông đưa tin Tổng thống Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thảo luận về khả năng Kiev mua tên lửa tầm xa Tomahawk trong một cuộc điện đàm.

Sau đó một ngày, ông Zelensky cho biết ông đã có cuộc điện đàm thứ hai với tổng thống Mỹ, trong đó hai bên đã thảo luận về việc tăng cường phòng không cho Ukraine, cùng nhiều vấn đề khác.

Tổng thống Trump nói với các phóng viên vào cuối tuần rằng ông có thể thảo luận về khả năng cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ám chỉ rằng Washington có thể cung cấp vũ khí cho Kiev nếu cuộc xung đột vẫn chưa được giải quyết.

Ông chủ Điện Kremlin trước đó đã cảnh báo rằng động thái này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến mối quan hệ giữa Nga và Mỹ, bởi vì việc sử dụng tên lửa Tomahawk mà không có sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ là điều không thể.

Tên lửa Tomahawk là tên lửa hành trình tầm xa, có tốc độ cận âm, chủ yếu được phóng từ tàu chiến và tàu ngầm để tấn công chính xác các mục tiêu trên bộ và trên biển. Tầm bắn của nó khoảng 1.600 km, với một số cải tiến có tầm bắn khoảng 2.400 km.