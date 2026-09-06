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Chiến đấu cơ F-4 Phantom gặp nạn tại triển lãm hàng không ở Hy Lạp

Hoàng Vân
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Một chiến đấu cơ F-4E Phantom II của Hy Lạp đã gặp nạn trong chuyến bay trình diễn, tại triển lãm hàng không Tuần lễ Hàng không Athens 2026.

F - 4 Phantom gặp nạn tại triển lãm hàng không ở Hy Lạp ngày 5 / 9 / 2026 - Ảnh 1.

Khói đen dày đặc bốc lên trời sau khi chiến đấu cơ F-4E Phantom II rơi, ngày 5/9/2026.

Theo các nguồn tin giám sát và hàng không châu Âu, vụ việc xảy ra tại Căn cứ Không quân Tanagra vào chiều 5/9.

Chiếc máy bay đang thực hiện các động tác nhào lộn trên không ở độ cao thấp, và đã rơi thẳng xuống đường băng của sân bay, ngay trước khi hạ cánh theo lịch trình.

Hàng trăm khán giả trên khán đài của căn cứ không quân đã chứng kiến vụ tai nạn.

Ngay sau khi máy bay rơi, một đám cháy lớn bùng phát trên đường băng, và cột khói đen dày đặc bốc lên trời.

Các đội cứu hộ khẩn cấp và đội cứu hỏa nhanh chóng đến hiện trường vụ tai nạn.

Ban tổ chức chương trình ngay lập tức hủy bỏ toàn bộ chương trình bay còn lại vào ngày 5/9.

Các nhân chứng và người quan sát cho biết, không thấy chiếc dù nào được bung ra ở khu vực máy bay chiến đấu rơi.

Chiếc máy bay gặp nạn thuộc Phi đội tiêm kích-ném bom 338 của Không đoàn chiến đấu 117 thuộc Không quân Hy Lạp, đóng tại Andravida.

Máy bay chiến đấu F-4E Phantom II đã được đưa vào phục vụ trong Lục quân Hy Lạp từ năm 1974, và trải qua quá trình hiện đại hóa toàn diện theo Chương trình Nâng cấp Phòng không (AUP) vào đầu những năm 2000.

Hy Lạp là một trong những quốc gia cuối cùng trên thế giới vẫn tiếp tục vận hành những máy bay Mỹ đã cũ này, duy trì khả năng bay của chúng cho các nhiệm vụ tuần tra và trình diễn.

Bộ Tổng tham mưu Không quân Hy Lạp đã bắt đầu thành lập một ủy ban đặc biệt để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Các chuyên gia sẽ xác định xem việc mất kiểm soát ở độ cao cực thấp là do lỗi kỹ thuật của hệ thống máy bay chiến đấu, hay do lỗi của con người.

Công tác chữa cháy đang được tiến hành tại hiện trường vụ tai nạn, và thông tin chính thức về tình trạng của phi hành đoàn trên chiếc máy bay hai chỗ ngồi hiện đang được các cơ quan liên quan xác minh.

Theo Avia-pro
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Tags

F-4E Phantom II

Hy Lạp

Không quân Hy Lạp

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