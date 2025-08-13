‘Chiến binh thép’ chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh mừng Quốc khánh 2/9 VIÊN MINH | 13/08/2025 18:34 Báo lỗi cho Soha Lần đầu tiên, khối phương tiện đặc chủng chiến đấu chống khủng bố của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm xuất hiện trong buổi tổng hợp luyện diễu binh mừng Quốc khánh 2/9. Sáng 13/8, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 (Hà Nội), Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp tổ chức buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ ba, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị Quân đội, Công an cùng hệ thống vũ khí, khí tài hiện đại tham gia buổi tổng hợp luyện, tạo nên bầu không khí luyện tập vừa trang nghiêm, vừa sôi động. (Ảnh: Nguyễn Tuấn Huy/ Báo QĐND) Điểm nhấn thu hút sự chú ý tại buổi hợp luyện lần này chính là sự xuất hiện lần đầu tiên của khối phương tiện đặc chủng chiến đấu chống khủng bố của lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm. Đây là những phương tiện được thiết kế chuyên biệt cho các nhiệm vụ trấn áp tội phạm nguy hiểm, giải cứu con tin và xử lý các tình huống khủng bố phức tạp. Mẫu xe đặc chủng mới được trang bị lớp giáp chống đạn kiên cố, hệ thống vũ khí hỗ trợ tác chiến hiện đại, khả năng cơ động cao trên nhiều loại địa hình, từ đô thị đông đúc đến vùng núi hiểm trở. Với khoang chở quân rộng rãi, trang thiết bị bên trong tối ưu cho nhiệm vụ chiến đấu nhanh và hiệu quả, loại phương tiện này không chỉ nâng cao sức mạnh của lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm mà còn cho thấy bước tiến trong hiện đại hóa trang bị của lực lượng vũ trang Việt Nam. Bên cạnh khối chống khủng bố, buổi hợp luyện còn quy tụ nhiều phương tiện đặc chủng khác của Bộ Công an như xe bọc thép chống bạo loạn, xe phun nước đa chức năng, xe Guardian với lớp giáp kiên cố, khối xe chỉ huy và khối xe phòng cháy, chữa cháy – cứu nạn, cứu hộ hiện đại. Mỗi loại phương tiện đều được trang bị công nghệ mới, hỗ trợ tối đa cho nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, cứu hộ cứu nạn và đảm bảo an toàn cho người dân trong các tình huống khẩn cấp. Khối xe phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với nhiều phương tiện như xe chỉ huy nhỏ gọn, cơ động cao, trang bị hệ thống liên lạc và chỉ huy điều hành tại hiện trường; xe chữa cháy tiêu chuẩn được bố trí téc nước, téc bọt, máy bơm công suất lớn có khả năng phun nước linh hoạt; xe thang hiện đại có khả năng vươn cao đến 32m, xoay 360°, hỗ trợ chữa cháy cứu người tại các tòa nhà cao tầng. Các khối xe đặc chủng của Công an Nhân dân Việt Nam tiến qua lễ đài. Buổi tổng hợp luyện ngày 13/8 được chia làm hai phần: phần nghi lễ, nghi thức của Đảng và Nhà nước; và phần diễu binh, diễu hành của các lực lượng. Tổng cộng 18 khối đứng, 43 khối đi, trong đó có nhiều khối nữ đến từ Quân đội và Công an, như nữ quân nhạc, nữ sĩ quan quân y, nữ chiến sĩ cảnh sát giao thông, cảnh sát đặc nhiệm… tạo nên sắc màu đa dạng, vừa mềm mại vừa mạnh mẽ. Dưới thời tiết oi nóng, từng hàng quân vẫn giữ đội hình ngay ngắn, bước chân dứt khoát, ánh mắt kiên nghị. Tinh thần luyện tập khẩn trương nhưng đầy khí thế cho thấy sự quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, hướng tới ngày lễ kỷ niệm trọng đại của dân tộc. Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh diễn ra vào sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) với sự tham gia của khoảng 30.000 người (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành) và các khối lực lượng vũ trang, quần chúng. Sự kiện còn có sự tham gia của lực lượng diễu binh từ một số quốc gia khách mời. Dự kiến, sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm 7 hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm thành phố Hà Nội. Nghiên cứu từng bước miễn phí sách giáo khoa cho học sinh Tags Bộ Quốc phòng thành phố Hà Nội bộ công an Công an Nhân dân Việt Nam Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia Theo VTC News Copy link Link bài gốc Lấy link https://vtcnews.vn/chien-binh-thep-chong-khung-bo-lan-dau-hop-luyen-dieu-binh-mung-quoc-khanh-2-9-ar959627.html Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha