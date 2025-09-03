Chiêm ngưỡng cầu sông Hồng gần 1.000 tỷ đồng nối Hưng Yên với Ninh Bình

Được khởi công xây dựng từ tháng 1/2021, hợp long vào cuối tháng 9/2024, đến nay, cầu sông Hồng đã khánh thành và được đưa vào sử dụng. Đây là hạng mục trong dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Hưng Yên nằm trong quy hoạch tuyến đường bộ ven biển Bắc - Nam và được đánh giá là hạng mục quan trọng nhất trên toàn tuyến.

Cầu sông Hồng có tổng chiều dài 1,4 km với 27 nhịp, trong đó có 5 nhịp cầu chính và nhịp chính giữa sông vượt khẩu độ 120 m.

Tổng vốn đầu tư của công trình gần 1.000 tỷ đồng. Đây là cây cầu bắc qua sông Hồng nối xã Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cũ) và xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cũ).

Cầu được thiết kế 4 làn xe, trong đó 2 làn xe ô tô và 2 làn xe máy, xe thô sơ... Mặt cầu được trải nhựa phẳng, kẻ vạch phân làn rõ ràng.

Đây là công trình đường giao thông đường bộ cấp I, được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực.

Cầu sông Hồng trên tuyến đường bộ ven biển có ý nghĩa và vai trò to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của 2 địa phương, đặc biệt có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của Khu kinh tế của Hưng Yên.

Sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động, cầu sông Hồng cùng với tuyến đường bộ ven biển giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển: từ Khu kinh tế Thái Bình đến Hải Phòng chỉ 40 phút, đến sân bay Cát Bi 55 phút, đến cảng quốc tế Lạch Huyện 60 phút. Quãng đường đi Hạ Long giảm xuống còn 90 phút; đến sân bay Vân Đồn chỉ còn 150 phút và cửa khẩu Móng Cái 180 phút.