Chiêm ngưỡng cầu sông Hồng gần 1.000 tỷ đồng nối Hưng Yên với Ninh Bình

Cầu vượt sông Hồng gần 1.000 tỷ đồng thuộc tuyến đường bộ ven biển nối Hưng Yên với Ninh Bình đã hoàn thành, tạo thuận lợi cho người dân 2 địa phương đi lại.
Tổng vốn đầu tư của công trình gần 1.000 tỷ đồng. Đây là cây cầu bắc qua sông Hồng nối xã Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cũ) và xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cũ).
Cầu vượt sông Hồng được thiết kế hiện đại, kết cấu bền vững với hệ thống lan can, chiếu sáng đạt tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn.
Hệ thống lan can thép kiên cố và dải phân cách sơn vàng – đen tăng khả năng nhận diện cho phương tiện.
Đường dẫn ở hai đầu cầu được bố trí hệ thống hộ lan kiên cố, biển báo giao thông rõ ràng, đảm bảo an toàn...
Bốt thu phí BOT gồm nhiều làn, trang bị camera giám sát, biển báo điện tử và hệ thống thu phí tự động.
Cầu sông Hồng trên tuyến đường bộ ven biển có ý nghĩa và vai trò to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của 2 địa phương, đặc biệt có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của Khu kinh tế của Hưng Yên.
Sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động, cầu sông Hồng cùng với tuyến đường bộ ven biển giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển: từ Khu kinh tế Thái Bình đến Hải Phòng chỉ 40 phút, đến sân bay Cát Bi 55 phút, đến cảng quốc tế Lạch Huyện 60 phút. Quãng đường đi Hạ Long giảm xuống còn 90 phút; đến sân bay Vân Đồn chỉ còn 150 phút và cửa khẩu Móng Cái 180 phút.