Chiến dịch tấn công Sloviansk còn chưa mở màn, phương Tây đã tính đến việc quân Nga sẽ đánh theo hướng nào, sau khi chiếm được thành phố này.

Theo giới truyền thông phương Tây, ngay từ khi chiến dịch tấn công Sloviansk còn chưa mở màn, giới chức lãnh đạo châu Âu đã cố gắng tìm hiểu xem lực lượng Vũ trang Nga sẽ tiến quân về đâu sau khi chiếm được thành phố quan trọng nhất và cũng là thành trì kiên cố cuối cùng của Ukraine ở vùng Donetsk.

Theo bài viết được đăng tải trên tờ Polityka của Ba Lan, cả hai bên trong cuộc xung đột đều tin cái gọi là vành đai “pháo đài của Donbass”, tức là một dải đất tạo thành một vòng cung rộng quanh Sloviansk và Kramatorsk, là vô cùng quan trọng đối với tinh thần của người dân Ukraine.

Bài báo lưu ý, nếu lực lượng Nga chiếm được khu vực này trong năm nay, Nga sẽ có thể áp đặt luận điệu rằng: Bước tiến của Nga là không thể ngăn cản và chính quyền Ukraine dù có làm gì đi nữa cũng không có cơ hội giành lại các vùng đất đã nằm trong quyền kiểm soát của Nga.

Do đó, các nhà phân tích quân sự phương Tây đánh giá triển vọng duy trì quyền kiểm soát khu vực Sloviansk-Kramatorsk của Quân đội Ukraine là “gần như bằng không”.

Họ thừa nhận các công sự phòng thủ kiên cố mà Lực lượng Vũ trang Ukraine đã xây dựng trong nhiều năm qua chỉ có thể làm chậm lại một chút, chứ không thể ngăn chặn được bước tiến của cụm quân lớn 60.000-70.000 quân Nga.

Các chuyên gia quân sự cho rằng tình trạng thiếu nhân lực nghiêm trọng là vấn đề then chốt đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine, điều này không thể giải quyết bằng cách cưỡng bức huy động dân chúng.

Cần phải nói thêm, Quân đội Nga hiện đang tiến về khu vực Sloviansk-Kramatorsk từ cả hai phía, trong khi đó, các nguồn tin của Ukraine cũng đưa tin về việc các nhóm trinh sát và phá hoại của Nga đã hoạt động chỉ cách ngoại ô Kramatorsk chỉ khoảng 2km.

Theo các nhà phân tích quân sự phương Tây, nếu chiếm nốt được Sloviansk và Kramatorsk, Donbass sẽ trở thành biểu tượng cho chiến thắng của Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Tầm quan trọng về mặt quân sự của khu vực này được xác định bởi vành đai công sự rộng lớn chặn đường tiến quân của quân Nga về phía Tây, nhưng vấn đề cần xác định ở đây là sau khi chiếm được Sloviansk, cụm quân lớn gồm vài chục nghìn binh sĩ Nga sẽ tiến đến khu vực nào?

Phía Nam của vành đai pháo đài có một tuyến đường dài xuyên qua Pavlohrad đến sông Dnieper, và phía Bắc có một tuyến đường thậm chí còn dài hơn nữa xuyên qua Chuguev về phía Kharkiv.

Cần nhấn mạnh, giữa hai hướng này là những vùng đất trống rộng lớn, không có bất kỳ khu định cư lớn nào nên lực lượng phòng thủ của Ukraine ở khu vực này không thể thiết lập một thế trận phòng thủ liên hoàn, nhiều tầng lớp và quân Nga có thể sẽ tiến rất nhanh trên những hướng này.

Theo giới chuyên gia, bước tiến tiếp theo của quân Nga sau khi chiếm được Sloviansk có thể sẽ là vùng Kharkiv. Bởi trên hướng này quân Nga đã chiếm được khá nhiều thành phố và khu đô thị, nên họ sẽ tiếp tục khuếch trương chiến quả, mở rộng phạm vi kiểm soát ở tỉnh phía Đông Ukraine.