Chiếc xe máy điện gấp gọn như vali gây sốt; Xe Honda bị đẩy giá lên cao

1.Chiếc xe máy điện gấp gọn như vali gây sốt

Chiếc Icoma Tatamel Bike: Xe máy điện gấp gọn đến mức khi “xếp lại” trông như một chiếc vali cỡ nhỏ đang thu hút sự chú ý nhờ sự khác biệt và tiện lợi. Khi gập lại, xe dài, cao chỉ khoảng 67 cm, dày 25 cm; khi mở ra, xe có kích thước minibike: dài 113 cm, cao 98 cm và rộng 64 cm. Xe nặng khoảng 60 kg, chịu tải ~100 kg, dùng động cơ 600 W (công suất cực đại 2000 W, tạm thời có thể 2700 W), đạt tốc độ tối đa khoảng 40 km/h và quãng đường ~29 km mỗi lần sạc.

Tatamel được đánh giá là phù hợp cho di chuyển ngắn trong đô thị, dễ cất giữ trong căn hộ, văn phòng hay cốp ô tô. Khởi điểm giá tại Nhật khoảng 498.000 yên, nếu nhập khẩu về Việt Nam thì chi phí sẽ cao hơn do thuế và vận chuyển.

2. Xe máy Honda bị đẩy giá cao

Dù Honda đã công bố giá đề xuất cho các mẫu xe máy 2026 như Lead, SH, Air Blade, thực tế tại TP.HCM giá bán lẻ của mẫu Honda Lead hiện dao động khoảng 49,5–49,9 triệu đồng, cao hơn 4–10 triệu đồng so với mức đề xuất 39,5–45,65 triệu.

Nguyên nhân được các đại lý dẫn ra là do thời điểm cuối năm nhu cầu mua xe tăng cao trong khi lượng hàng nhập về ít, dẫn đến tình trạng khan hàng. Kết quả là nhiều khách hàng chỉ đến xem xe và chờ giá giảm mới quyết định mua.

3. Toyota Yaris Cross thêm bản mới tại thị trường sát Việt Nam

Toyota vừa giới thiệu phiên bản mới Yaris Cross Nightshade tại Thái Lan, nổi bật với ngoại hình “đen toàn thân” cá tính. Xe giữ nguyên kích thước, khung gầm và cấu hình hybrid 1.5 L như bản hiện hành, công suất tổng khoảng 111 mã lực, mang lại vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu.

Điểm nhấn của Nightshade là các chi tiết sơn đen bóng ở gương, nẹp trang trí, thay thế các chi tiết mạ chrome, tạo vẻ mạnh mẽ và khác biệt. Giá bán khoảng 919.000 baht (tương đương 750 triệu đồng), hướng đến khách hàng yêu thích phong cách trẻ trung nhưng vẫn ưu tiên tính năng tiết kiệm và phù hợp đô thị.

Phiên bản Nightshade giúp Yaris Cross đa dạng hóa lựa chọn trong phân khúc B‑SUV cạnh tranh, thu hút nhóm khách muốn xe cá tính mà không thay đổi vận hành.

4. "Cơn đau đầu" mới của Elon Musk: Doanh số Tesla giảm mạnh tại châu Âu khi thị trường xe điện tăng

Theo báo cáo mới, doanh số Tesla tại thị trường châu Âu tháng 10/2025 giảm tới 48,5% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế từ đầu năm giảm khoảng 30%. Đây là thực trạng đáng chú ý khi toàn bộ thị trường xe điện châu Âu đang tăng trưởng 26%.

Trong khi đối thủ như BYD, Volkswagen… ngày càng mở rộng gam sản phẩm và giữ giá cạnh tranh, Tesla hiện chỉ có hai mẫu chính là Model 3 và Model Y - điều khiến hãng khó giữ vững vị thế. Các chuyên gia đánh giá nhu cầu giảm, cùng với áp lực từ đối thủ đa dạng, là nguyên nhân khiến Tesla mất thị phần.

* Tổng hợp từ nhiều nguồn