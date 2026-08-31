Chiếc xe máy đặc biệt HLV Kim Sang-sik được tặng sau chiến tích của U23 Việt Nam

Trong khi 23 cầu thủ mỗi người nhận một chiếc PG-1 ABS, nhà cầm quân người Hàn Quốc được tặng mẫu xe tay ga có giá niêm yết 79 triệu đồng.

Sau khi cùng đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik tiếp tục nhận được sự chú ý khi ông đang sở hữu một phần thưởng đặc biệt từ hành trình cùng U23 Việt Nam tại đấu trường châu lục. Đó là chiếc Yamaha NMAX phiên bản Tech Max, được Yamaha Motor Việt Nam trao tặng sau khi U23 Việt Nam giành huy chương Đồng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Phần thưởng được trao vào ngày 4/2 tại Hà Nội, trong lễ trao thưởng dành cho U23 Việt Nam sau thành tích tại AFC U23 Asian Cup 2026. Theo công bố của Yamaha Motor Việt Nam, doanh nghiệp trao tặng 23 chiếc Yamaha PG-1 ABS cho 23 cầu thủ, trong khi HLV trưởng Kim Sang-sik nhận một chiếc Yamaha NMAX phiên bản Tech Max. Tổng giá trị quà tặng được VietnamPlus dẫn thông tin từ ban tổ chức ở mức hơn 870 triệu đồng.

Điểm đáng chú ý nằm ở việc HLV Kim Sang-sik nhận một mẫu xe hoàn toàn khác so với 23 học trò. Yamaha cho biết PG-1 được lựa chọn cho các cầu thủ trẻ với tinh thần năng động, linh hoạt, trong khi NMAX được dành cho người dẫn dắt đội tuyển, thể hiện sự vững vàng và bản lĩnh. Đây cũng là cách doanh nghiệp gắn từng sản phẩm với hình ảnh và vai trò khác nhau trong đội tuyển.

Yamaha NMAX Tech Max thuộc dòng xe tay ga MAX Series của Yamaha. Theo thông tin trên website chính thức của Yamaha Motor Việt Nam, phiên bản này có giá bán lẻ đề xuất 79 triệu đồng. Xe sử dụng động cơ xăng 155,1 cc, công suất tối đa 11,3 kW tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,2 Nm tại 6.500 vòng/phút. Mẫu xe được trang bị phanh đĩa ABS phía trước, hệ thống đèn LED và có mức tiêu thụ nhiên liệu công bố 2,30 lít/100 km.

Trong khi đó, Yamaha PG-1 là mẫu xe được trao cho 23 cầu thủ. Với cách trao thưởng này, mỗi thành viên trong đội hình thi đấu nhận một phần quà có cùng mẫu mã, còn HLV trưởng được lựa chọn một mẫu xe thuộc phân khúc khác. Nếu tính theo giá bán lẻ đề xuất hiện tại của NMAX Tech Max, riêng phần quà dành cho HLV Kim Sang-sik có giá trị tương đương hơn hai chiếc PG-1 nếu lấy mức giá niêm yết của PG-1 ABS làm cơ sở so sánh.

Phần thưởng nói trên được trao sau một giải đấu mà U23 Việt Nam để lại dấu ấn tại sân chơi châu lục. Đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik toàn thắng cả ba trận vòng bảng, đứng đầu bảng A, sau đó vượt qua U23 UAE ở tứ kết. Ở trận tranh huy chương Đồng, U23 Việt Nam hòa U23 Hàn Quốc 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức trước khi giành chiến thắng 7-6 ở loạt luân lưu.

Giải đấu cũng chứng kiến dấu ấn cá nhân của tiền đạo Đình Bắc. Với 4 bàn thắng, anh trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới tại một kỳ U23 châu Á. Thành tích của Đình Bắc cùng tấm huy chương Đồng của toàn đội góp phần tạo nên một trong những giải đấu đáng chú ý của U23 Việt Nam trong năm 2026.

Với HLV Kim Sang-sik, chiếc NMAX được trao hồi tháng 2 chỉ là một trong những phần thưởng gắn với hành trình thành công cùng bóng đá Việt Nam. Sau đó, ông tiếp tục dẫn dắt đội tuyển U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 và mới đây cùng đội tuyển quốc gia bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026. Theo thông tin từ Báo Điện tử Chính phủ, danh hiệu ASEAN Cup 2026 là chức vô địch thứ tư của HLV Kim Sang-sik cùng bóng đá Việt Nam kể từ khi ông bắt đầu dẫn dắt các đội tuyển quốc gia.

Đáng chú ý, Yamaha cũng cho biết doanh nghiệp đã đồng hành với bóng đá Việt Nam trong nhiều năm, đặc biệt ở lĩnh vực bóng đá trẻ. Việc trao 23 chiếc PG-1 và một chiếc NMAX vì vậy không chỉ mang ý nghĩa động viên sau một thành tích thể thao, mà còn nằm trong hoạt động đồng hành của thương hiệu với bóng đá trẻ Việt Nam.

Từ một phần thưởng dành cho HLV trưởng, chiếc NMAX Tech Max trị giá 79 triệu đồng trở thành một chi tiết đáng chú ý trong câu chuyện về những món quà mà doanh nghiệp dành cho bóng đá Việt Nam. Trong khi 23 cầu thủ nhận cùng một mẫu xe, HLV Kim Sang-sik được trao một sản phẩm khác, tạo nên một phần thưởng có tính phân biệt rõ ràng giữa người dẫn dắt và các cầu thủ trẻ.