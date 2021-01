Chiếc xe đạp yêu thích của Tân Tổng thống Biden gây lo ngại an ninh Nhà Trắng

Xe Peloton là thiết bị tập luyện trong nhà yêu thích của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Inside Edition

Làm tổng thống vô cùng căng thẳng. Những năm gần đây, nhiều nhà lãnh đạo đã chọn cách tập luyện thể dục để giữ gìn sức khỏe và giải tỏa căng thẳng. Ông Bill Clinton thường chạy chậm. Ông George W. Bush thì chạy bộ cho đến khi bị chấn thương đầu gối, buộc phải sang hình thức tập luyện khác như đạp xe leo núi. Ông Barack Obama thì chơi bóng rổ. Ông Donald Trump lại say mê golf.



Ông Joe Biden, 78 tuổi, là người cao tuổi nhất từng tuyên thệ làm Tổng thống Mỹ. Trong chiến dịch tranh cử năm 2020, ông chủ Nhà Trắng khi đó là Donald Trump đã nhiều lần chế nhạo đối thủ đảng Cộng hòa là “yếu ớt”. Lời cáo buộc này bị xóa tan thông qua một đoạn clip đăng trên sóng Fox News cho thấy ông Biden đạp xe băng băng trên đường phố Delaware.

Trong thời gian hạn chế ra ngoài vì dịch bệnh COVID-19, tờ New York Times đưa tin rằng chính trị gia Biden đã bắt đầu ngày mới bằng việc tập luyện. Ông từng tiết lộ chủ yếu giữ sức khỏe nhờ chiếc xe tập tân tiến Peloton. “Tôi dậy lúc 8 giờ sáng và tập thể dục tại căn phòng ở tầng hai. Tôi có máy chạy bộ, xe đạp Peloton và vài quả tạ”. Một người thân thiết với tân Tổng thống Mỹ cho biết ông Biden và vợ là Jill mỗi sáng phải “đàm phán” để xem ai được giãn gân cốt với chiếc Peloton trước.

Peloton là cỗ máy hiện đại được nhiều người nổi tiếng tại Mỹ tin dùng, từ các ngôi sao đến những chính trị gia. Với mức giá khởi điểm 1.895 USD, chiếc xe đạp này không chỉ cho phép người dùng khởi động đôi chân mà còn có thể truy cập vào hàng ngàn lớp thể dục. Nó tích hợp một chiếc micrô và camera tích hợp được kết nối Internet.

Phần màn hình máy tính của xe Peloton có gắn sẵn micrô và camera cho phép người dùng nghe và nhìn người khác nếu họ đồng ý. Ảnh: New York Times

Chính vì lẽ đó, chiếc xe đạp công nghệ cao này đã trở thành mối đe dọa với an ninh Nhà Trắng. “Nếu ông Biden có thói quen vừa đạp xe vừa bàn chuyện với người khác, điều đó có thể gây rắc rối”, ông Richard H. Ledgett Jr., cựu Phó Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) nhận xét. Theo ông, để biến chiếc xe trở nên phù hợp, phần camera và micro trên màn hình của xe đạp phải được gỡ bỏ. Ông Ledgett cũng khuyên nhà lãnh đạo Mỹ nên sử dụng tên đăng nhập thiết bị không nổi bật và thay đổi hàng tháng, cũng như đặt xe tránh xa các vị trí có thể diễn ra các cuộc trao đổi nhạy cảm.



Theo Popular Mechanics, giới chuyên gia tin rằng công nghệ kết nối Internet của xe Peloton có thể ấn chứa nguy cơ bị tấn công. “Vì bạn kết nối với Internet, mặc dù có tường lửa và phần mềm phát hiện xâm nhập, những thứ đó vẫn có thể bị bẻ vỡ”, ông Max Kilger, Giám đốc chương trình phân tích dữ liệu tại Đại học Texas ở San Antonio, nói.

Ông Kilger cho biết nếu một tin tặc có quyền truy cập vào xe Peloton của Tổng thống Biden, về mặt lý thuyết, họ cũng có thể truy cập vào bất kỳ thiết bị được kết nối nào, chẳng hạn như đồng hồ thông minh Apple Watch. Theo ông, Cơ quan Mật vụ Mỹ tin sẽ tháo bỏ thiết bị kết nối Internet của chiếc xe trên. Tuy nhiên, nếu không còn công nghệ, chiếc xe về cơ bản là nhàm chán.

Và ông Biden sẽ không phải cư dân Nhà Trắng đầu tiên đam mê thiết bị điện tử mà lại bị cản trở bởi yêu cầu đảm bảo an ninh mạng khi trở thành tổng thống. Ông Trump từng chế giễu điều luật này của Nhà Trắng với việc dùng điện thoại iPhone để gọi cho bạn bè. Ông Barack Obama thì cương quyết đem chiếc BlackBerry cá nhân vào Nhà Trắng, sau này còn muốn dùng máy tính bảng iPad.

Garrett Graff, Giám đốc sáng kiến an ninh mạng tại tổ chức nghiên cứu Viện Aspen, cho biết: “Vấn đề an ninh tổng thống luôn cân bằng giữa nhu cầu, mong muốn của tổng thống với rủi ro an ninh tương đối của bất kỳ điều gì. Mối đe dọa là có thật, nhưng nó có lẽ là một rủi ro có thể kiểm soát được nếu có đủ sự chuẩn bị".

Trong cuốn hồi ký “A Promised Land”, ông Obama đã chia sẻ về việc chỉ được phép sử dụng một chiếc điện thoại BlackBerry cải biến đặc biệt trong suốt những năm làm Tổng thống Mỹ. Thiết bị của ông chỉ có thể gửi và nhận thư điện tử cho khoảng 10 hòm thư xác định. Nó không thể thực hiện cuộc gọi vì đã bị tháo thiết bị thu tiếng và giắc cắm tai nghe. “Michelle đùa rằng điện thoại BlackBerry của tôi như là món đồ chơi mà mọi người đưa cho trẻ con. Khi chúng ấn nút, nó sẽ kêu bíp bíp và sáng đèn, ngoài ra chẳng có gì hơn”, cựu tổng thống kể lại. Có thông tin cho rằng cựu Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama cũng từng sở hữu một chiếc Peloton cải biến, không có micro và camera.