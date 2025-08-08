Chiếc xe đạp "độc lạ bậc nhất Việt Nam", trả 1,5 tỷ đồng chủ vẫn không bán

Một chiếc xe đạp cổ, được làm từ chất liệu đồng thau, có tuổi đời lên đến 105 năm tuổi, "độc lạ" đang được một người đàn ông ở miền Tây lưu giữ như báu vật. Người đàn ông đó chính là Đinh Văn Sơn, sinh năm 1960, ngụ tại huyện Cần Đước, Long An (cũ), nay là tỉnh Tây Ninh.

Chia sẻ với VietNamNet , ông Sơn cho biết: "Chiếc xe đạp này đã ngoài trăm tuổi, được làm bằng đồng thau. Đến nay, chiếc xe vẫn hoạt động bình thường. Tôi vẫn đạp xe này từ nhà đến Tp. Tân An (cũ), Tp.HCM (cũ) gặp gỡ bạn bè".

Ông Sơn và chiếc xe đạp độc đáo. Ảnh: Hà Nguyễn/VietNamNet.

Quan sát bên ngoài, chiếc xe của ông Sơn màu vàng, sáng bóng. Cân nặng của xe là 24 kg, ông Sơn thường chạy với vận tốc trung bình khoảng 15km/giờ. Tất cả còn nguyên vẹn, và theo xe.

Ông cho biết, chiếc xe này tất cả bằng đồng thau, ngoại trừ bánh xe và yên xe. "Ngày trước bánh xe đặc ruột, sau bị hư hỏng nên thay bằng bánh có vỏ-ruột cho dễ sử dụng. Còn yên xe bằng nhựa, vẫn đi theo xe tới giờ, vẫn bền bỉ, chưa thay đổi", ông Sơn nói với báo Thanh Niên.

Riêng phần niềng xe đạp cách đây mấy năm bị hư hỏng, không sử dụng được, nên ông đã tự mình "sáng chế", hoàn thiện.

Ảnh: Hà Nguyễn/VietNamNet.

"Bộ niềng xe là tôi tự làm bằng tay. Vì khi đi ra mấy tiệm làm xe đạp, hoặc những nơi làm niềng xe, chỉ tính đặt riêng cái khuôn là đã mất 75 triệu đồng. Thấy tốn kém quá nên tôi tự làm vậy", ông Sơn kể lại.

Sên xe cũng bằng đồng thau, sử dụng tốt, và nếu hư có thể sửa được, nhưng hiện tại ông cất giữ, bảo quản theo xe. Sên đang dùng là sên xe đạp bình thường.

Ông kể, có lần con ông đi đám cưới, mang dây sên bằng đồng này vào cổ cho vui, người ta nhìn quá trời.

Ông Sơn chỉnh lại dàn đèn xe. Ảnh: Minh Luân/báo Thanh Niên.

Ngoài ra, trên xe còn có logo bằng đồng hình con vịt trời, có khắc chữ Đinh Lam, còi xe kêu tiếng vịt trời, một ống bơm bằng đồng…

Trước khi thuộc sở hữu của ông Sơn, chiếc xe lưu lạc, trải qua tay nhiều người trong dòng họ Đinh. Sau này, vì nhiều lý do, chủ cũ muốn nhượng lại cho người cùng họ.

Vốn đam mê xe cổ, nghe tin, ông Sơn lập tức liên hệ. Sau khi ông Sơn chứng minh được mình cũng mang họ Đinh, chủ cũ đồng ý nhượng lại xe cho ông với số tiền trị giá bằng 1 lô đất ở.

"Khi thấy trên xe có dòng chữ Đinh Lam, tôi rất thích và cảm thấy mình có duyên với nó. Người nhượng lại cũng mong muốn chiếc xe tiếp tục được lưu giữ trong tay người họ Đinh. Vì vậy, sau khi sở hữu chiếc xe, tôi rất vui và xem nó như báu vật trong nhà. Bởi đối với tôi, ngoài giá trị sưu tầm, chiếc xe còn mang ý nghĩa tinh thần", ông Sơn tâm sự.

Ảnh: Minh Luân/báo Thanh Niên.

Những ngày đầu sở hữu chiếc xe độc đáo, ông Sơn không dám tiết lộ, chạy ra ngoài đường. Ông lo lắng việc người khác hiểu lầm xe được chế tạo từ kim loại quý, dát vàng... khiến mình gặp rắc rối, thậm chí là nguy hiểm. Sau này, ông nhận thấy cần chia sẻ sản phẩm độc đáo này cho nhiều người cùng chiêm ngưỡng nên công khai. Dù vậy, ông chỉ dám đạp xe vào ban ngày, ở nơi đông người.

Sau khi xuất hiện, chiếc xe được nhiều người chú ý, trả giá cao. Ông Sơn kể: "Năm 2024, tôi được một người mê xe cổ hỏi mua lại chiếc xe đạp bằng đồng thau với số tiền 1,5 tỷ đồng.

Mới đây, chủ 1 tiệm vàng cũng ngỏ ý mua lại chiếc xe của tôi với số tiền lớn. Tuy vậy, tôi vẫn chưa đồng ý".

Mỗi khi xuất hiện, chiếc xe đạp của ông Sơn được nhiều người chú ý. Ảnh: Minh Luân/báo Thanh Niên.

Ông Sơn cho biết thêm: "Nếu mình vì tiền thì đã bán rồi. Mình nghĩ chiếc xe như một cái cơ duyên, vì trên xe có khắc chữ Đinh Lam - nó đặc biệt là ở chỗ đó, như chiếc xe này được truyền đời cho những người mang họ Đinh vậy. Mặt khác, trong cuộc trò chuyện mình có hỏi người mua có lưu giữ đồ đạc gì của ông bà xưa để lại trong nhà không? Thì được biết là không có. Nếu người đó có lưu giữ đồ ông bà ngày xưa, thì có thể mình sẽ suy nghĩ lại. Còn ở đây, họ muốn mua món đồ vì thấy lạ, chớ không phải bằng tình yêu với những món đồ xưa".

Được biết, ngoài chiếc xe đạp hiếm có, ông Sơn hiện tại cũng có vài chiếc xe đạp máy cổ mobylette, có tuổi đời từ 70-100 năm, còn nguyên sơn zin, vẫn chạy tốt.