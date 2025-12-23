Chiếc váy "phản chủ" khiến vợ Quang Hải lộ khuyết điểm vóc dáng, nghi vấn mang bầu lần 2 càng lan rộng

Dù thường xuyên ghi điểm với hình ảnh chỉn chu, thanh lịch mỗi khi xuất hiện, thế nhưng mới đây Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải lại bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán vì một lựa chọn trang phục bị cho là "phản chủ". Lần hiếm hoi này, nàng WAG đình đám bị netizen soi ra loạt khuyết điểm vóc dáng chỉ vì… một chiếc váy.

Trong khoảnh khắc được chia sẻ, vợ Quang Hải diện váy lụa dáng hai dây, chất liệu mỏng nhẹ, ôm sát cơ thể. Kiểu váy vốn được nhiều chị em yêu thích vì vẻ nữ tính, mềm mại nhưng lại cực kỳ "kén dáng". Dưới góc chụp đời thường, chiếc váy này vô tình làm lộ vòng eo kém thon gọn, phần hông và bụng dưới thiếu độ gọn gàng, thậm chí còn tạo cảm giác vóc dáng nặng nề hơn so với thực tế. Cũng vì thế, nghi vấn vợ Quang Hải đang mang bầu lần 2 lại được netizen đem ra bàn luận. Chiều dài váy cũng quá chân khiến vóc dáng bị "dìm" đáng kể.

Không chỉ phom dáng, chất liệu lụa bóng và màu sắc nhạt cũng bị cho là nguyên nhân khiến tổng thể càng dễ lộ khuyết điểm. Khi di chuyển, lớp vải mỏng ôm sát khiến những đường nét cơ thể hiện rõ, khác hẳn hình ảnh sang chảnh, gọn gàng mà vợ Quang Hải thường xây dựng trước đây. Nhiều ý kiến cho rằng nếu lựa chọn váy có độ rủ tốt hơn, phom suông nhẹ hoặc có điểm nhấn ở eo, tổng thể đã "cứu" được phần nào.

Chu Thanh Huyền lộ vóc dáng kém thon gọn trong khoảnh khắc đời thường (Ảnh: Quỳnh Trần)

Dẫu vậy, cũng có không ít người bênh vực, cho rằng đây chỉ là khoảnh khắc đời thường, góc máy không ưu ái, và việc một nàng WAG bị soi kỹ từng centimet vóc dáng là điều khó tránh khỏi. Hơn nữa, vợ Quang Hải vẫn ghi điểm bởi thần thái nhẹ nhàng, cách ăn mặc giản dị đúng chất sinh hoạt gia đình, không phô trương hay cầu kỳ.

Nhìn lại hành trình phong cách của vợ Quang Hải, đây rõ ràng chỉ là một chiếc váy thị phi hiếm hoi giữa chuỗi hình ảnh vốn rất ổn định trước đó. Và biết đâu sau màn bị chê này, nàng WAG đình đám sẽ càng kỹ lưỡng hơn trong những lần lên đồ tiếp theo.