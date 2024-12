Chiếc váy nổi tiếng trong phim Sex and the City gây sốt trở lại

Ngôi sao 57 tuổi thu hút sự chú ý của mọi người khi diện chiếc váy lụa đen cổ điển của thương hiệu Dolce & Gabbana với họa tiết hoa vẽ tay rực rỡ gồm các màu hồng, tím, vàng, cam, đỏ và xanh ngọc. Nhà tạo mẫu Jason Bolden đã thiết kế thêm chiếc đuôi váy dài phủ họa tiết hoa tương tự cho Nicole Kidman. Nữ diễn viên kết hợp khéo léo cùng giày cao gót mũi nhọn màu đen và một chiếc ví cầm tay màu đen lấp lánh.

Người hâm mộ series phim truyền hình nổi tiếng của HBO Sex and the City chắc chắn sẽ nhớ chiếc váy này vì đã xuất hiện trong mùa 4. Ở tập 2, nhân vật Carrie Bradshaw được yêu cầu đi trình diễn trong một chương trình thời trang từ thiện. Tại buổi thử đồ, cô đã lựa chọn chiếc váy dây mảnh họa tiết hoa của Dolce & Gabbana. Tuy nhiên, vào ngày biểu diễn chính thức, nhân vật do siêu mẫu Heidi Klum lại mặc chiếc váy đó và Carrie buộc phải sải bước trên sàn diễn với trang phục hoàn toàn khác so với dự định ban đầu.

Nữ diễn viên Nicole Kidman tỏa sang trên thảm đỏ Gotham Awards 2024 (Ảnh: Getty Images)

Dù Nicole Kidman xuất hiện trên thảm đỏ hay Carrie Bradshaw trên màn ảnh thì cả hai đều tỏa sáng theo cách riêng của mình. Carrie mặc chiếc váy với mặt dây chuyền hình trái tim và mái tóc xoăn tự nhiên đặc trưng của cô. Trong khi, Nicole Kidman lại kết hợp chiếc váy cổ điển này với mái tóc thẳng, son môi đỏ đậm và móng tay màu tối, tạo nên diện mạo cá tính, ấn tượng.

Ngoài chiếc váy hoa nổi tiếng trên, trong suốt 6 mùa phim Sex and the City, nhân vật Carrie Bradshaw do nữ diễn viên Sarah Jessica Parker thể hiện đã có hàng chục bộ trang phục với kiểu dáng mang tính biểu tượng như: chiếc váy hở vai DKNY, váy họa tiết trang báo của Dior, chiếc váy "báo thù", váy cưới Vivienne Westwood...