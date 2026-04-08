Chiếc váy mỏng tang, mặc như không mặc khiến Mai Davika bị mắng “không biết xấu hổ”

Chiều 8/4, đoàn phim Sống Lại Từ Hồ Băng làm lại từ tác phẩm Sở Kiều (2017) đã có buổi họp báo quảng bá cho phim vừa lên sóng. Tham gia sự kiện có dàn diễn viên chính Lý Quân Nhuệ vai Gia Cát Nguyệt, Hoàng Dương Điền Điềm thể hiện vai Sở Kiều, Trương Khang Lạc vai Yến Tuân và Hạ Mộng đảm nhận nhân vật công chúa Triệu Thuần Nhi. Ngoài ra, còn có sự góp mặt của nhà sản xuất Trương Manh và nữ diễn viên Thái Lan Mai Davika với vai trò khách mời.

Mai Davika khiến khán giả sốc với chiếc váy xuyên thấu mặc như không mặc

Trong khi các diễn viên trẻ của Sống Lại Từ Hồ Băng đều ăn mặc khá kín đáo, thì Mai Davika lại "chơi trội" với chiếc váy đen với phần dưới xuyên thấu, phần thân trên được thiết kế giống váy bơi vô cùng gợi cảm. Khán giả nhận thấy các nam diễn viên như Lý Quân Nhuệ hay Trương Khang Lạc đều phải cẩn thận khi giao tiếp với Mai Davika vì lo lắng sẽ xảy ra tình huống nhạy cảm.

Mai Davika bị chê vì mặc đồ xuyên thấu, tạo động tác uốn éo

Mai Davika cướp spotlight của các diễn viên chính

Chiếc váy mỏng tang của Mai Davika đã làm nảy sinh nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng nữ diễn viên đẹp nhất Thái Lan thường có phong cách gợi cảm cuốn hút, cô rất tự tin không ngại khoe thân hình trên mạng xã hội. Phong cách và khí chất của Mai Davika hoàn toàn khác với các diễn viên trẻ như Hạ Mộng hay Hoàng Dương Điền Điềm vì vậy việc cô mặc váy xuyên thấu cũng là điều tự nhiên.

Tuy nhiên, có không ít khán giả cho rằng Mai Davika đang cố tình chơi trội, là khách mời nhưng lại cướp mất hào quang của các nhân vật chính. Hơn nữa, khi đã tham gia giới giải trí Hoa ngữ cần tuân theo văn hóa nước sở tại, trong các buổi họp báo tại Trung Quốc, ít có nghệ sĩ nào mặc theo phong cách hở bạo như Mai Davika. Nhiều người còn bình luận họ thấy xấu hổ thay nữ diễn viên khi có một mình cô mặc như không mặc trước ống kính phóng viên.

"Lố lăng quá, Trung Quốc khác Thái Lan", "Chẳng ai ăn mặc giống cô ta để đi họp báo", "Quá xấu hổ, không biết ngại là gì hả", "Bà chị này tâm cơ quá", "Có biết xấu hổ không vậy, nhập gia tùy tục chứ", "Tôi thì thấy đẹp", "Cô ấy vốn gợi cảm mà", khán giả có ý kiến trái chiều về chiếc váy của Mai Davika.

Dàn diễn viên trẻ ăn mặc kín đáo hơn Mai Davika

Sina cho biết vai diễn của Mai Davika trong phim là Thần nữ Ô Nam, người có mối liên hệ mật thiệt với nam chính Gia Cát Nguyệt. Trong loạt ảnh hậu trường người đẹp sinh năm 1992 mặc trang phục dị tộc, trang điểm kỹ lưỡng làm nổi bật thần thái vừa ma mị bí ẩn vừa sang trọng giống như một nàng công chúa lớn lên trong nhung lụa. Không ít khán giả thừa nhận dù chỉ đóng vai khách mời nhưng nhan sắc của Mai Davika nổi bật hơn hẳn so với hai diễn viên Trung Quốc là Hoàng Dương Điền Điềm và Hạ Mộng.

Mai Davika, ngôi sao được mệnh danh đẹp nhất Thái Lan, gây mê hoặc vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy sau 15 năm vẫn không đổi thay. Diện lên mình những bộ cổ phục tinh tế, cô nổi bật với làn da trắng sáng và các đường nét hài hòa, khiến người xem không thể rời mắt.

Mai Davika vốn rất gợi cảm

Mai Davika chụp ảnh chung cùng Hạ Mộng

Bộ phim Sống Lại Từ Hồ Băng lên sóng nhận được sự chú ý của khán giả. Tuy nhiên, phim bị chê có chất lượng không cao, diễn xuất của dàn diễn viên rất non nớt không thể hiện được hết sức hấp dẫn của nhân vật dù kịch bản có nhiều điểm sáng.

Nữ chính Hoàng Dương Điền Điềm diễn xuất chỉ biết trợn mắt, hơn nữa đôi mắt của cô bị đánh giá quá nhiều lòng trắng, thiếu cảm xúc và rất đơ. Bên cạnh lý do diễn xuất, một nguyên nhân khiến khán giả không muốn xem Sống Lại Từ Hồ Băng là do scandal đời tư của nữ chính Hoàng Dương Điền Điềm. Hoàng Dương Điền Điềm bị gọi là "chị bông tai" sau scandal đeo đôi bông tai hàng hiệu khiến cả gia đình bị điều tra thu nhập.

Khán giả cho rằng nữ diễn viên vướng scandal đời tư, không nên hoạt động nghệ thuật, dự án phim của cô cũng không nên phát sóng. Hiện tại, Sống Lại Từ Hồ Băng không nhận được quảng cáo nào.

Mai Davika đóng vai Thần nữ Ô Nam