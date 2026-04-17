Chiếc túi Hermès 3.000 viên kim cương của vợ tỷ phú giàu nhất Ấn Độ

Diễm Tú |

Không phải váy áo, không phải trang sức, chính chiếc túi cầm tay mới là thứ khiến cả khán phòng không thể rời mắt khỏi Nita Ambani tại bữa tiệc Diwali xa hoa nhất năm 2025.

Khi nhà thiết kế hàng đầu Ấn Độ Manish Malhotra tổ chức bữa tiệc mừng lễ Diwali (Lễ hội Ánh sáng) năm 2025, đó đương nhiên là sự kiện quy tụ những gương mặt quyền lực và giàu có bậc nhất xứ sở tỷ dân. Và trong đêm đó, Nita Ambani - phu nhân của tỷ phú giàu nhất Ấn Độ Mukesh Ambani đã xuất hiện trong bộ sari ánh bạc đính sequin từ chính bộ sưu tập của Manish Malhotra, toát lên vẻ đẹp quý phái đúng chất nữ chủ nhân của một gia sản khổng lồ.

Thế nhưng, thứ thực sự khiến người ta trầm trồ không ngừng không phải là trang phục của bà.

Nita Ambani cầm trên tay chiếc Hermès Sac Bijou Birkin - một trong những chiếc túi đắt giá nhất từng được chế tác trong lịch sử làng thời trang xa xỉ toàn cầu.

Đây không đơn thuần là một chiếc Birkin thông thường (dù Birkin thông thường đã là mơ ước của hàng triệu người). Sac Bijou Birkin là một tuyên ngôn về nghệ thuật kim hoàn đỉnh cao , được làm hoàn toàn từ vàng trắng 18K , đính 3.025 viên kim cương với tổng trọng lượng lên tới 111,09 carat .

Con số đó để dễ hình dung hơn: Trung bình một chiếc nhẫn đính hôn có kim cương khoảng 0,5–1 carat. Chiếc túi này mang trên mình lượng kim cương tương đương hơn 100 chiếc nhẫn đính hôn cao cấp cộng lại.

Sac Bijou Birkin là tác phẩm của Pierre Hardy - Giám đốc Sáng tạo mảng Trang sức Cao cấp của Hermès, người nổi tiếng với khả năng biến những vật liệu cứng nhắc, lạnh lẽo thành những hình thức mềm mại và sống động. Theo thông tin từ nhà đấu giá Sotheby's , đây là chiếc Birkin đắt nhất trong lịch sử thương hiệu Hermès. Toàn thế giới chỉ có 3 chiếc được chế tác. Giá niêm yết: Khoảng 2 triệu USD - tương đương hơn 52 tỷ đồng .

Với mức giá đó, Sac Bijou Birkin không cạnh tranh trên thị trường túi xách - nó tồn tại ở một đẳng cấp riêng, nơi ranh giới giữa thời trang và trang sức hoàn toàn biến mất.

Trong thế giới xa xỉ phẩm, Birkin từ lâu đã được xem là khoản đầu tư tốt hơn cả vàng hay cổ phiếu . Giá trị của Birkin tăng trung bình hàng năm, và những phiên bản đặc biệt thường xuyên phá vỡ kỷ lục đấu giá. Nhưng Sac Bijou Birkin vượt ra ngoài khái niệm "đầu tư" thông thường. Nó là tài sản nghệ thuật , di sản kim hoàn tuyên bố quyền lực - tất cả gói gọn trong một món đồ cầm tay.

Sự xuất hiện của nó trên tay Nita Ambani tại bữa tiệc Diwali không chỉ là một khoảnh khắc thời trang, đó là lời nhắc nhở rằng ở tầng lớp thượng lưu nhất thế giới, những gì người ta chọn cầm trên tay nói lên nhiều điều hơn bất kỳ lời giới thiệu nào.

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
01:03
00:58
00:47
01:13
01:11
01:26
01:03
