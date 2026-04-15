Chiếc Toyota 3 cửa này nhỏ hơn cả VF 3 nhưng bán lại với giá gần 800 triệu đồng, đắt gấp gần 3 lần: Odo khoảng 60.000km, trang bị chỉ ở mức cơ bản

Một chiếc Toyota iQ đời 2013 đang được rao bán trên thị trường xe cũ. Theo chia sẻ của người bán, chiếc xe thuộc diện nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam. Odo theo người bán rơi vào khoảng 60.000. Người này cho biết, giá bán lại của xe là 799 triệu đồng, tức đắt gấp 2,6 lần so với VinFast VF 3 (từ 302 triệu đồng). Trong khi ở thời điểm mua mới chiếc xe này có giá lên tới 1,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Toyota iQ có đặc điểm là kích thước nhỏ gọn hơn. Chiều dài tổng thể chỉ gần 3 mét, tương đồng với Wuling Mini EV và ngắn hơn cả VinFast VF 3. Vì thế, xe phù hợp để di chuyển nội đô, không dành cho số đông, chỉ phù hợp với những cá nhân sử dụng để đi dạo phố phường, đưa đón con hoặc đi chợ.

Những hình ảnh cho thấy ngoại thất của xe ở mức ổn khi màu sơn vẫn có độ bóng bẩy, các chi tiết chóa đèn chưa có dấu hiệu ngả vàng. Các chi tiết chrome vẫn khá mới. Nhìn chung chiếc Toyota iQ này vẫn giữ được sự nguyên bản, không độ đẽo lại. Xe có cảm biến trước/sau nhưng nhiều khả năng không phải "zin" từ nhà máy.

Bên trong nội thất chiếc Toyota iQ rao bán được bọc ghế da. Nhiều khả năng được làm mới bởi tình trạng vẫn còn khá tốt, da vẫn căng, chưa bị nhăn, phần tông màu trắng giữ được độ sáng và không ố bẩn.

Về mặt tiện nghi, chiếc Toyota iQ này theo lời người bán là "bản đủ nhất" khi có điều hoà tự động, màn hình trung tâm có thể kết nối USB hoặc thẻ nhớ, đèn pha tự động,... Hai ghế sau sẽ phù hợp với trẻ em, hoặc nếu người lớn sẽ là những chuyến đi rất ngắn trong nội đô.

Chiếc Toyota iQ được rao bán dùng động cơ 1.33L, công suất cực đại 97 mã lực, 123 Nm mô-men xoắn đi kèm hộp số tự động CVT. Đây là cấu hình động cơ khá hiếm tại Việt Nam khi hầu hết xe trong nước dùng máy 1.0L có công suất thấp hơn.

Về trang bị an toàn, Toyota iQ sở hữu hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp EBA, cân bằng điện tử ESP và có tới 9 túi khí để bảo vệ cho hành khách dù khoang cabin khá nhỏ.