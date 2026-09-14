Chiếc quần gym có thiết kế táo bạo, khiến hot girl bất ngờ vướng phải tranh cãi

Mới đây, hình ảnh một nữ gymer diện bộ đồ tập có phần quần được cắt xẻ khá táo bạo, đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Bộ đồ tập gây khó hiểu của hot girl phòng gym

Gym từ lâu đã trở thành một trong những hình thức rèn luyện sức khỏe được nhiều người trẻ yêu thích. Bên cạnh việc cải thiện vóc dáng, tập luyện thường xuyên còn giúp người tập xây dựng lối sống năng động và duy trì tinh thần tích cực. Cùng với đó, những người thường xuyên tập gym, hay còn được gọi là gymer, cũng ngày càng quan tâm đến trang phục khi đến phòng tập.

Thông thường, đồ tập gym được ưu tiên những tiêu chí như co giãn tốt, thấm hút mồ hôi, vừa vặn với cơ thể và không gây vướng víu trong quá trình vận động. Dù vậy, thời trang thể thao hiện nay đã phát triển theo hướng đa dạng hơn, với nhiều kiểu dáng ôm sát, màu sắc nổi bật hoặc thiết kế cách điệu.

Chính vì thế, câu chuyện mặc gì khi đi tập không ít lần trở thành đề tài gây tranh cãi. Có người cho rằng phòng gym là nơi mỗi người được tự do lựa chọn trang phục miễn sao cảm thấy thoải mái và thuận tiện. Ngược lại, một bộ phận ý kiến lại cho rằng những thiết kế quá ngắn, quá bó hoặc có nhiều đường cắt xẻ có thể khiến người mặc trở thành tâm điểm chú ý, thậm chí gây khó xử cho những người xung quanh.

Mới đây, hình ảnh một nữ gymer diện trang phục tập luyện đặc biệt đã nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Trong loạt ảnh, cô nàng xuất hiện tại phòng gym với áo ba lỗ màu đen kết hợp quần tập màu đỏ nổi bật. Điểm khiến nhiều người chú ý nhất nằm ở phần quần với những đường cắt xẻ lớn ở khu vực hai bên đùi.

Thiết kế này tạo cảm giác khá khác biệt so với những mẫu quần legging thông thường. Phần vải được bố trí theo từng mảng, vừa ôm sát cơ thể vừa để lộ một khoảng da ở đùi. Khi kết hợp với màu đỏ bắt mắt, tổng thể bộ đồ càng trở nên nổi bật. Loạt ảnh nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm. Không ít người tập trung bình luận về thiết kế của chiếc quần thay vì vóc dáng hay không gian phòng gym trong ảnh. Sự độc đáo của trang phục cũng khiến hình ảnh nữ gymer trở nên viral trên mạng xã hội.

CĐM không khỏi bàn tán

Ngay sau khi loạt ảnh được chia sẻ, chiếc quần tập có thiết kế cắt xẻ lạ mắt nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. Bên cạnh những người cho rằng đây chỉ là một kiểu trang phục thể thao mang tính cá nhân, không ít cư dân mạng lại tỏ ra không đồng tình với cách lựa chọn trang phục của nữ gymer.

Một số ý kiến thẳng thắn chê thiết kế của chiếc quần quá táo bạo và khó hiểu. Theo nhóm này, những đường cắt xẻ lớn khiến tổng thể bộ đồ trở nên rườm rà, thay vì tạo cảm giác khỏe khoắn vốn thường thấy ở trang phục gym. Có người còn cho rằng kiểu quần này khiến sự chú ý bị dồn vào những phần được khoét, trong khi mục đích chính của trang phục tập luyện vẫn nên là sự tiện dụng và thoải mái.

Đáng chú ý, một số bình luận còn đặt câu hỏi về tính phù hợp của bộ đồ trong không gian phòng gym. Đây là nơi có nhiều người cùng tập luyện, vì vậy việc lựa chọn trang phục quá gây tranh cãi là điều không nên. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng nếu muốn thể hiện cá tính thời trang, nữ gymer có thể lựa chọn những thiết kế phá cách khác nhưng vẫn đảm bảo sự kín đáo và phù hợp với môi trường tập luyện.

Tất nhiên, không phải toàn bộ ý kiến đều mang tính chỉ trích. Một số cư dân mạng cho rằng việc chê bai quá gay gắt là không cần thiết bởi thời trang vốn phụ thuộc vào sở thích cá nhân. Nếu người mặc cảm thấy tự tin, bộ đồ không gây cản trở khi vận động và đáp ứng nhu cầu tập luyện thì việc lựa chọn thiết kế nào vẫn là quyền của mỗi người.

Dù nhận về không ít bình luận trái chiều, không thể phủ nhận chiếc quần có thiết kế đặc biệt đã giúp hình ảnh của nữ gymer nhanh chóng thu hút sự chú ý. Câu chuyện cũng cho thấy thời trang phòng gym ngày càng đề cao cá tính, nhưng càng khác biệt thì càng dễ trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội.