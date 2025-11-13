Chiếc Porsche 911 Targa cổ nằm trong rừng thông 31 năm bất ngờ được phát hiện

Ba thập kỷ nằm dưới lớp thời gian

Porsche từng tự hào tuyên bố rằng hơn 70% số xe hãng sản xuất vẫn còn lăn bánh trên đường. Tuy nhiên, có một chiếc Porsche 911 Targa đã bị bỏ quên suốt 31 năm, nằm yên dưới lớp lá thông và bụi thời gian ở một thị trấn nhỏ tại bang Idaho (Mỹ).

Chiếc Porsche 911 Targa bị bỏ rơi suốt 31 năm, nằm yên dưới lớp lá thông. (Ảnh: Carscoops)

Người phát hiện ra bí mật này là anh Markos Marzouca, một người sưu tầm xe cổ. Anh cho biết, chiếc Porsche bị bỏ ngay gần văn phòng anh suốt nhiều năm. “Nhiều người từng hỏi mua nhưng không ai thành công. Tôi chỉ là người may mắn hỏi mua đúng lúc” - anh nói.

Trước khi được kéo ra khỏi nơi “ẩn cư”, chiếc xe đã bị chôn một nửa trong lớp lá thông và đất ẩm, thậm chí trở thành nơi dự trữ thức ăn của sóc rừng. Nhưng điều đó không làm Markos chùn bước. Anh tin rằng “ngay cả cỗ máy bị lãng quên nhất cũng xứng đáng có cơ hội sống lại".

Bên trong chiếc Porsche 911 Targa chất đầy quả thông. (Ảnh: Carscoops)

Sau khi được rửa sạch, chiếc Porsche cổ như lột xác, trong tình trạng tốt hơn nhiều người nghĩ. Mặc dù lớp sơn bạc đã phai màu và có một vài chi tiết gỉ sét, phần khung và động cơ vẫn còn nguyên vẹn.

Theo hồ sơ cũ, chiếc Porsche 911 Targa được bán lần đầu tại đại lý Vasek Polak ở California, sau đó được chủ nhân lái rong ruổi khắp miền Tây nước Mỹ và Canada. Chiếc xe này đã vượt qua những cung đường huyền thoại như Trail Creek Summit và tích lũy hơn 162.000 km – con số ấn tượng cho một mẫu xe thể thao thập niên 1970.

Buồng lái của chiếc Porsche 911 Targa sau khi được làm sạch. (Ảnh: Carscoops)

Đặc biệt, xe vẫn còn giữ nguyên khối động cơ thẳng 6 xi-lanh 2.0 lít – “trái tim” của dòng Porsche cổ điển.

Hồi sinh biểu tượng

Marzouca cho biết, anh đang khôi phục chiếc xe theo hướng “giữ nguyên vẻ cũ kỹ nhưng chắc chắn và hoạt động trơn tru” theo phong cách ratty patina.

Giai đoạn đầu tiên của việc “hồi sinh” chiếc xe này là thay thế toàn bộ khung sắt gỉ ở hệ thống treo trước, sau đó phục hồi lại động cơ. “Động cơ vẫn quay được bằng tay nhưng hệ thống liên kết đã bị kẹt. Tôi hy vọng nó sẽ nổ máy trở lại trước khi sang năm mới ”, anh chia sẻ.

Chiếc Porsche 911 Targa cổ đang được “hồi sinh”. (Ảnh: Carscoops)

Hình ảnh chiếc xe khi được rửa sạch sau hơn 30 năm lan truyền mạnh mẽ trong cộng đồng mê xe cổ, như một biểu tượng của niềm đam mê và lòng kiên trì.

Ra mắt vào năm 1965, Porsche 911 Targa được xem là mẫu xe kết hợp hoàn hảo giữa phong cách thể thao và sự an toàn nhờ thanh giằng thép đặc trưng và phần mui có thể tháo rời. Kiểu thiết kế này đã trở thành dấu ấn riêng của Porsche suốt gần 60 năm qua.

Hơn 3 thập kỷ nằm im dưới lớp thông khô, chiếc Targa nay lại một lần nữa được nhìn thấy ánh sáng. Đây không chỉ là câu chuyện về hành trình phục chế một chiếc xe mà còn là hành trình đánh thức một biểu tượng. Với đủ đam mê và kiên nhẫn, mọi cỗ máy đều có thể hồi sinh từ tro tàn.