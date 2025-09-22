Chiếc ốp lưng iPhone 17 Pro Max gây tranh cãi nảy lửa trên Threads City: "Vô duyên" hay không?

Ngay sau khi iPhone 17 series chính thức mở bán, rất nhiều người dùng đã nhanh chóng sở hữu những phiên bản màu sắc độc đáo và rất được mong đợi là Cam Vũ Trụ mới toanh. Tuy nhiên, một cuộc tranh cãi bất ngờ đã nổ ra, không phải về chiếc điện thoại, mà về chiếc ốp lưng trong suốt MagSafe chính hãng của Apple.

Nhiều người dùng đã bày tỏ sự thất vọng và khó hiểu trước thiết kế mới của chiếc ốp năm nay, cho rằng nó là một bước "cải lùi" và thậm chí còn làm giảm giá trị vẻ đẹp của chiếc iPhone đắt tiền.

Chiếc ốp lưng gây tranh cãi trên Threads City

Mọi chuyện bắt đầu từ một bài đăng trên Threads, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng người dùng iPhone. Một người dùng vừa nhận chiếc iPhone 17 Pro Max mới đã bày tỏ sự thất vọng tột độ với chiếc ốp lưng MagSafe trong suốt của Apple năm nay.

Người này nhận xét chiếc ốp có thiết kế "vô duyên" nhất từ trước đến nay, với phong cách "trong không trong, che không che, nửa kín nửa hở". Cụ thể, không giống như các phiên bản trong suốt hoàn toàn của những năm trước, chiếc ốp năm nay có thêm các mảng màu trắng đục ở một số vị trí. Điều này bị cho đã phá hỏng hoàn toàn vẻ đẹp của các màu sắc mới trên iPhone 17 Pro Max, đặc biệt là các màu độc đáo như Cam Vũ Trụ hay Xanh Đậm.

Bài đây về chiếc ốp lưng mới của iPhone 17 Pro Max gây chú ý trên Threads

Tuy nhiên, ý kiến này lập tức bị phản đối bởi nhiều người dùng khác. Theo đó, ngay bên dưới bài đăng, nhiều người đã "phổ cập kiến thức" cho chủ bài đăng, nói rõ lý do vì sao Apple lại thiết kế ốp lưng mới theo kiểu này. Bởi lẽ, logo quả táo của Apple năm nay đã bị dịch xuống dưới so với các mẫu trước đó nhưng nam châm sạc Magsafe thì vẫn ở vị trí cũ. Do đó, nếu làm ốp lưng như các dòng iPhone trước đó thì còn mất thẩm mỹ hơn khi sạc không dây.

Người dùng chỉ ra nguyên nhân khiến Apple thiết kế ốp lưng cho iPhone 17 Pro Max khác so với mọi năm

Tuy nhiên, một số khác thì vẫn trung thành với ý kiến cho rằng ốp lưng mới đã phá hỏng vẻ đẹp của các màu sắc mới trên iPhone 17 Pro Max. Họ chê chiếc ốp lưng mới có giá hơn 1,4 triệu đồng nhưng không "thuận mắt", nhất và dải viền trắng "phá bĩnh". Bởi lẽ họ chọn mua ốp lưng trong suốt là để khoe màu máy nhưng khi thêm mảng trắng che mất một góc thì kết quả nhìn rất "lạc quẻ".

Cư dân mạng cảm thán về chiếc ốp lưng mới iPhone 17 Pro Max

Ngoài ra, cư dân mạng cũng tranh cãi về sắc Cam Vũ Trụ mới rất kén ốp lưng. Đây có thể là một điểm mà người dùng cần cân nhắc trước khi mua phiên bản này.

Nhiều người cho biết màu Cam Vũ Trụ mới trên iPhone 17 Pro Max rất kén ốp lưng, khó phối màu đẹp ưng ý

Một số khác thì cho lời khuyên rằng nếu như thất vọng với chiếc ốp lưng trong suốt MagSafe chính hãng của Apple thì hoàn toàn có thể lựa chọn mua ốp của thương hiệu phụ kiện bên thứ ba. Vẫn có rất nhiều lựa chọn khác có thể sử dụng.

Bạn nghĩ sao về chiếc ốp lưng trong suốt của Apple năm nay?