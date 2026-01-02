Có một thực tế đáng suy ngẫm là đôi khi, sự hiểu chuyện của con trẻ lại chưa nhận được sự thấu hiểu tương xứng từ chính cha mẹ. Trong khi nhiều đứa trẻ nỗ lực tự hoàn thiện mình, chắt lọc những điều tử tế từ cuộc sống, thì phụ huynh lại có những cách ứng xử thiếu đi sự khéo léo cần thiết.

Điều đáng tiếc nằm ở chỗ, những phẩm chất tốt đẹp ấy phần lớn đến từ ý thức tự thân của trẻ thay vì sự định hướng từ gia đình. Thế nhưng, thay vì nhận ra con mình đang trưởng thành và ưu tú hơn mình nghĩ để trân trọng, nhiều bậc cha mẹ lại vô tình phủ nhận những nỗ lực ấy. Chính sự khắt khe không đúng chỗ đã khiến những đứa trẻ vốn hiểu chuyện dần thu mình lại trong cảm giác tự ti.

Câu chuyện "3 nồi cơm" và phản ứng gây tranh cãi

Mới đây, một sự việc gây xôn xao cộng đồng mạng Trung Quốc vào những ngày cuối năm 2025, bắt nguồn từ lời phàn nàn của một người mẹ: "Con với cái, làm hẳn 3 nồi cơm, ăn bao giờ cho hết" .

Hãy thử đặt tình huống: Sau một ngày làm việc mệt mỏi, bạn trở về và thấy con đã tự tay chuẩn bị bữa ăn, cảm xúc đầu tiên sẽ là gì? Chắc hẳn đa số phụ huynh đều cảm thấy ấm lòng vì con đã biết thương cha mẹ. Dù một học sinh tiểu học chưa thể nấu "mâm cao cỗ đầy", nhưng đó là tất cả sự cố gắng của trẻ.

Tuy nhiên, người mẹ trong câu chuyện lại chọn cách ứng xử được ví như "gáo nước lạnh". Vừa về đến nhà, chị dùng giọng điệu ngạc nhiên pha lẫn trách móc để quay video "bóc phốt" con. Camera lia qua ba thiết bị bếp: Nồi cơm điện đầy ắp, chảo điện với những chiếc bánh vàng ươm và một nồi sủi cảo lớn trên bếp từ. Để hoàn thành khối lượng công việc này, một người trưởng thành cũng phải loay hoay rất lâu, huống chi là một cậu bé lớp 6 tự mày mò mà không có sự hướng dẫn.

Hình ảnh nồi cơm gây tranh cãi

Đứa bé lớp 6 tự tay chuẩn bị đồ ăn cho gia đình nhưng lại bị mẹ chê trách

Sự đảm đang của cậu bé không được mẹ ghi nhận

Đằng sau sự "lãng phí" là tấm lòng thơ trẻ

Người mẹ chỉ nhìn thấy sự lãng phí thực phẩm, nhưng dường như đã quên mất con mình mới chỉ 13 tuổi. Ở độ tuổi này, các em chưa đủ kinh nghiệm sống để biết cách cân đối khẩu phần ăn hay lên thực đơn khoa học như người lớn.

Trong suy nghĩ đơn giản của cậu bé, bố mẹ đi làm về rất mệt, em chỉ muốn tạo một bất ngờ thật lớn. Việc một đứa trẻ lớp 6 dám bật bếp nấu nướng đã là sự dũng cảm đáng khen ngợi, trong khi nhiều sinh viên đại học hiện nay thậm chí còn chưa thạo việc bếp núc. Đòi hỏi em phải có tư duy quy hoạch thực phẩm hoàn hảo ngay lần đầu tiên là một yêu cầu quá khắt khe.

Thực tế, tình huống này hoàn toàn có thể xử lý nhẹ nhàng. Một lời khen ngợi cho sự nỗ lực, sau đó là bài học về tiết kiệm: Cơm thừa có thể rang vào sáng mai, bánh có thể bảo quản tủ lạnh, sủi cảo cả nhà cùng ăn. Không có sự lãng phí nào quá nghiêm trọng, thứ mất đi đáng tiếc nhất ở đây chính là sự nhiệt thành của đứa trẻ.

Đừng để khoảng cách thế hệ lớn dần vì sự vô tâm

Câu chuyện này là một ví dụ điển hình về những tổn thương vô hình trong gia đình – điều mà nhiều người vẫn gọi là ảnh hưởng từ "gia đình nguyên thủy" (native family). Một môi trường giáo dục thiếu lành mạnh không nhất thiết phải có đòn roi, mà đôi khi chỉ là sự lạnh lùng trước nỗ lực trao đi yêu thương của con trẻ.

Khi cộng đồng mạng góp ý rằng người mẹ nên trân trọng tấm lòng của con, chị lại phản ứng khá gay gắt và cho rằng đó là chuyện buồn cười. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh cần hiểu rằng: Nếu không biết trân trọng và khích lệ những nỗ lực vụng về của trẻ lúc nhỏ, thì đừng thắc mắc tại sao khi lớn lên, con cái ngày càng xa cách và ngại chia sẻ. Đó là kết quả tất yếu của việc cảm xúc bị từ chối quá nhiều lần trong quá khứ.