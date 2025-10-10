Chiếc Mercedes-Benz này mỗi 1km mất giá 1,6 triệu đồng, người mua tiết kiệm 1,3 tỷ đồng so với xe mới

Một chiếc Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC 2022 đang được rao bán trên thị trường xe cũ với giá gần 3,56 tỷ đồng. Theo người bán, con số này thấp hơn khoảng 2,5 tỷ đồng so với thời điểm mua mới cách đay 3 năm.

Như vậy tính trung bình, chiếc Mercedes-Benz EQS 580 4MAITC 2022 này "mất giá" khoảng 1,6 triệu đồng cho mỗi ki-lô-mét lăn bánh. Có thể nói, chiếc xe thuần điện trong bài viết là lựa chọn khá hời dành cho những ai đang muốn trải nghiệm dòng EQS nhưng không muốn bỏ ra một khoản tiền quá lớn để mua xe mới.

Mercedes-Benz EQS 580 cũ đang rao bán. Ảnh: MXH

Mercedes-Benz EQS được mở bán tại Việt Nam vào năm 2022 với hai phiên bản gồm EQS 450+ và EQS 580 4MATIC, giá lần lượt 4,839 tỷ và 5,959 tỷ đồng. Tuy nhiên hiện giá xe đã được điều chỉnh trên trang chủ chỉ còn 4,499 tỷ và 4,789 tỷ đồng. Như vậy thực tế nếu người mua chiếc trong bài viết chỉ có thể tiết kiệm khoảng gần 1,3 tỷ thay vì 2,5 tỷ đồng.

Chiếc Mercedes-Benz EQS 580 đề cập trong bài viết sở hữu màu xám ở ngoại thất. Xe mới chỉ lăn bánh 1.500km sau 3 năm xuất xưởng. Không ngạc nhiên khi lớp sơn vẫn còn bóng bẩy, các chi tiết còn mới. Người bán cho biết xe mới đăng ký lần đầu vào năm 2024.

Với chiều dài tổng thể 5.216mm và trục cơ sở 3.210mm, Mercedes-Benz EQS dài hơn S-Class thường nhưng trục cơ sở ngang S-Class. Ở thời điểm ra mắt, Mercedes-Benz EQS là xe sản xuất đại trà có chỉ số khí động học tốt nhất thế giới với hệ số cản không khí chỉ 0,20Cd.

Xe có hệ số cản gió chỉ 0,20Cd. Ảnh: MXH

Đèn pha LED được kết nối với nhau bởi thanh đèn mảnh chạy giữa, bên dưới là tản nhiệt khép kín có họa tiết ngôi sao 3 chiều. Nắp ca pô xe hoàn toàn cố định dẫn tới việc dòng tên này không có cốp trước như các mẫu xe điện thường thấy khác. Phiên bản cao cấp nhất dùng mâm AMG 21 inch.

Bên trong nội thất chiếc EQS 580 4MATIC rao bán sử dụng tông màu kem trắng chủ đạo. Cảm quan vẫn ở trong tình trạng mới, da ghế căng và không bị ố bẩn. Điều này sẽ khiến không ít chủ nhân tương lai cảm thấy hài lòng.

Mercedes-Benz EQS là mẫu xe đầu tiên trang bị kết cấu màn hình khủng MBUX Hyperscreen kết hợp 3 màn bên dưới một khung kính chung, tổng kích thước tương đương 56 inch. Hệ thống giải trí có âm thanh Burmester 15 loa. Hàng ghế sau cũng được trang bị màn hình riêng biệt gắn ở lưng ghế trước và có đủ sưởi ấm/làm mát/massage ghế. Người bán ví von rằng "Maybach có gì EQS 580 có đó".

Mercedes-Benz EQS 580 dùng mô tơ đôi cho công suất 516 mã lực và mô-men xoắn 858 Nm kèm khả năng kiểm soát hướng lực kéo. Viên pin dung lượng 108 kWh cho tầm vận hành tối đa 770km/lần sạc theo công bố nhà sản xuất. Xe hỗ trợ sạc nhanh 10% lên 80% chỉ trong 31 phút.

Một số hình ảnh Mercedes-Benz EQS 580 đang rao bán: