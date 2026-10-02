Với vận tốc tối đa 2.400km/h, chiếc máy bay này, về mặt lý thuyết, có thể vượt qua khoảng cách từ Hà Nội tới Thành phố Hồ Chí Minh (khoảng 1.150m theo đường chim bay) trong chưa đầy nửa giờ.

Đó là tiêm kích Sukhoi Su-27, vốn chính thức góp mặt trong biên chế Không quân Việt Nam từ giữa những năm 1990. Su-27 là một trong những mẫu tiêm kích nổi tiếng nhất của Liên Xô và sau này là Nga, được phát triển từ cuối thập niên 1970 để đối trọng với các máy bay chiến đấu thế hệ mới của Mỹ như F-15. Chiếc máy bay này thực hiện chuyến bay đầu tiên năm 1977 và chính thức được đưa vào biên chế Không quân Liên Xô từ năm 1985.

Điểm đặc biệt của Su-27 nằm ở thiết kế ưu tiên khả năng cơ động. Máy bay sở hữu hai động cơ phản lực cánh quạt kép Lyulka AL-31F, cho phép đạt tốc độ tối đa khoảng Mach 2,35, tương đương hơn 2.400 km/h ở độ cao lớn. Tầm bay của Su-27 cũng thuộc nhóm đáng kể trong các tiêm kích cùng thời, giúp máy bay có thể thực hiện những nhiệm vụ tác chiến trên không với phạm vi tương đối rộng.

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Với chiều dài khoảng 21,9 m, sải cánh 14,7 m và trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 30 tấn, Su-27 có kích thước lớn hơn đáng kể so với nhiều tiêm kích hạng nhẹ. Đổi lại, máy bay mang được lượng nhiên liệu và vũ khí tương đối lớn.

Một trong những yếu tố làm nên danh tiếng của Su-27 là khả năng cơ động. Thiết kế khí động học kết hợp với động cơ AL-31F giúp máy bay duy trì khả năng điều khiển ở những góc tấn lớn. Về sau, các biến thể cải tiến của dòng Su-27 còn có khả năng thực hiện những động tác mà trước đó ít máy bay chiến đấu có thể làm được, trong đó nổi tiếng nhất là "Cobra" – động tác máy bay đột ngột nâng mũi lên góc rất lớn trong thời gian ngắn rồi trở lại trạng thái bay.

Từ nền tảng Su-27, Liên Xô và Nga phát triển cả một "họ" tiêm kích gồm Su-30, Su-33, Su-34 và Su-35. Vì vậy, dù Su-27 đã xuất hiện từ gần nửa thế kỷ trước, thiết kế ban đầu của nó vẫn để lại dấu ấn trên nhiều mẫu máy bay chiến đấu hiện đại.

Su-27 cũng từng trở thành tâm điểm tại các triển lãm hàng không quốc tế. Những màn trình diễn với góc tấn lớn, đổi hướng đột ngột và khả năng kiểm soát máy bay ở tốc độ thấp đã góp phần tạo nên danh tiếng đặc biệt của dòng tiêm kích này trong mắt công chúng.

Su-27 Flanker là dòng máy bay chiến đấu thế hệ 4 hiện đại đầu tiên của Không quân Việt Nam, chính thức vào biên chế trong giai đoạn 1995 – 1996. Cho tới thời điểm hiện tại, dòng chiến đấu cơ này vẫn đang đóng vai trò quan trọng trong lực lượng không quân Việt Nam.

Tham khảo: Tổng hợp