Chiếc máy bay “lạ” do nhà vua cầm lái vừa hạ cánh xuống Sân bay Nội Bài: Thuộc dòng phi cơ nắm giữ nhiều kỷ lục

Chiều 14/9, Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu đã đáp chuyên cơ - một chiếc Boeing 737 - tới sân bay Nội Bài (Thủ đô Hà Nội), bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 đến 16/9.

Đây không phải là lần đầu tiên Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan tự lái chiếc Boeing 737-800 này trong các chuyến công du. Cả nhà vua và hoàng hậu đều có bằng lái.

Boeing 737 là một trong những dòng máy bay thương mại thành công và phổ biến nhất lịch sử hàng không thế giới. Được Boeing phát triển từ thập niên 1960, dòng máy bay này đã trải qua nhiều thế hệ, liên tục được cải tiến về động cơ, thiết kế, khả năng vận hành và hiệu quả nhiên liệu để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của các hãng hàng không.

Chiếc Boeing 737 đầu tiên cất cánh vào năm 1967. So với những máy bay thân rộng cùng thời, 737 được thiết kế nhỏ gọn hơn, có hai động cơ và chủ yếu phục vụ các đường bay ngắn đến trung bình. Thiết kế này giúp máy bay phù hợp với mạng bay nội địa và khu vực, đồng thời cho phép các hãng hàng không khai thác với chi phí tương đối thấp.

Một trong những yếu tố làm nên thành công của Boeing 737 là khả năng thích ứng. Từ thế hệ 737 Original, Boeing lần lượt phát triển 737 Classic, 737 Next Generation (NG) và 737 MAX. Mỗi thế hệ đều được cải tiến đáng kể về hiệu suất và khả năng chuyên chở.

Trong đó, 737 NG trở thành một trong những dòng máy bay thân hẹp phổ biến nhất thế giới từ cuối những năm 1990. Các phiên bản như 737-700, 737-800 và 737-900 có sức chứa và tầm bay khác nhau, giúp các hãng hàng không dễ dàng lựa chọn máy bay phù hợp với từng đường bay.

Đến thập niên 2010, Boeing đưa ra thế hệ 737 MAX, với các phiên bản như MAX 7, MAX 8, MAX 9 và MAX 10. Điểm đáng chú ý của thế hệ này là động cơ LEAP-1B mới, kết hợp với những cải tiến về khí động học và hệ thống máy bay, nhằm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và chi phí khai thác so với thế hệ trước.

Điểm đặc biệt của Boeing 737 là tuổi đời của dòng máy bay này. Gần 60 năm sau chuyến bay đầu tiên, 737 vẫn giữ vai trò quan trọng trong đội bay của nhiều hãng hàng không trên thế giới. Hàng chục nghìn chiếc thuộc các thế hệ khác nhau đã được đặt hàng và sản xuất, đưa 737 trở thành một trong những dòng máy bay phản lực thương mại bán chạy nhất lịch sử.

Tại Việt Nam, Boeing 737 cũng không phải cái tên xa lạ. Các biến thể của dòng máy bay này từng được nhiều hãng hàng không khai thác trên các đường bay đến và đi từ Việt Nam, trong khi 737 MAX được một số hãng trong khu vực sử dụng rộng rãi trên các đường bay quốc tế và nội địa.

Từ một mẫu máy bay hai động cơ phục vụ những đường bay ngắn, Boeing 737 đã trở thành một “xương sống” của ngành hàng không thương mại toàn cầu. Lịch sử của 737 cũng phản ánh sự thay đổi của ngành hàng không: từ cuộc đua tăng số lượng hành khách đến yêu cầu ngày càng cao về tiết kiệm nhiên liệu, chi phí vận hành và an toàn.

Nguồn: Tổng hợp