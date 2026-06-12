Chiếc máy bay "biến dạng" của Vietnam Airlines gây sốt, nhân viên tiết lộ lý do bất ngờ

Không phải lỗi kỹ thuật hay sự cố hàng không, màn "phát tướng" bất thường của chiếc Airbus A321 thực chất là sản phẩm của một pha chỉnh sửa video dở khóc dở cười, khiến cộng đồng mạng được phen thích thú.

Content của Vietnam Airlines từ lâu đã nổi tiếng với những màn "bắt trend" duyên dáng, hiếm khi khiến dân mạng thất vọng. Mới đây, hãng tiếp tục khiến nhiều người bật cười khi đăng tải trên TikTok một đoạn clip về chiếc máy bay Airbus A321 với ngoại hình khác lạ đến mức khó nhận ra.

Thay vì dáng vẻ thon dài quen thuộc, chiếc máy bay trong video bỗng trở nên "mập ú", thân hình bị kéo ngang khiến tổng thể trông tròn trịa hơn hẳn. Đi kèm đoạn clip là dòng chú thích hài hước của admin: "Khi bạn dành cả ngày quay video ngang mà cuối ngày mới nhớ ra sếp yêu cầu video dọc".

Trong video Vietnam Airlines đăng tải, chiếc máy bay bỗng trở nên "mập ú" hơn hẳn

Hóa ra, trong quá trình chỉnh sửa để chuyển video từ định dạng ngang sang dọc theo yêu cầu, đội ngũ marketing đã vô tình "bóp méo" khung hình, khiến chiếc Airbus A321 bị kéo giãn bất thường. Chính sự cố đầy tính giải trí này đã tạo nên một khoảnh khắc hài hước, khiến nhiều người không khỏi bật cười trước sự sáng tạo và độ "mặn mà" của đội ngũ vận hành kênh.

Chỉ sau khoảng một ngày đăng tải, đoạn video đã nhanh chóng thu hút hơn 1 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận tương tác.

Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng cũng hào hứng hưởng ứng màn tung hứng của hãng hàng không. Một số bình luận nổi bật như: "Thế mai mốt mình đáp máy bay ngang thay vì đáp dọc đi ạ"; "Đề xuất sếp mua camera góc rộng liền, crop ngang dọc kiểu nào cũng chơi được"; "Dạo này hãng mình làm ăn được hay sao mà tướng tá nhìn có da có thịt thế"; "Đề nghị sếp đuổi việc gấp, tôi nhìn không ra máy bay dù tôi cũng là phi công"; hay "Đến mùa du lịch nên máy bay phát tướng hẳn".

Nhân vật chính trong đoạn clip là Airbus A321 - một trong những dòng máy bay thân hẹp phổ biến nhất thế giới và cũng được Vietnam Airlines khai thác trên nhiều đường bay nội địa, khu vực. Thuộc gia đình A320 của Airbus, A321 là phiên bản có kích thước lớn nhất và sức chứa cao nhất trong dòng máy bay này.

Nếu xét theo quy mô và số lượng hành khách phục vụ, các mẫu máy bay thuộc gia đình A320 được sắp xếp từ nhỏ đến lớn gồm A318, A319, A320 và A321. Trong đó, A321 có thể chở từ khoảng 185 đến 240 hành khách tùy cấu hình ghế ngồi.

Theo thông tin được Vietnam Airlines công bố, Airbus A321 có chiều dài 44,51 m, sải cánh 34,1 m và chiều cao 11,76 m. Máy bay đạt vận tốc hành trình khoảng 950 km/h, tầm bay tối đa lên tới 5.600 km. Phiên bản đang được hãng khai thác có 184 ghế hành khách.

Airbus A321 có chiều dài 44,51 m, sải cánh 34,1 m và chiều cao 11,76 m.

Với những thông số này, A321 có thể thực hiện dễ dàng các chặng bay từ Hà Nội tới Singapore, Hong Kong, Đài Loan hoặc từ TP.HCM tới Bangkok, Kuala Lumpur mà không cần tiếp nhiên liệu. Các phiên bản tầm xa hơn như A321LR thậm chí có khả năng khai thác các đường bay tới Nhật Bản, Hàn Quốc hay Australia.

Dù được xem là máy bay cỡ trung khi so sánh với các dòng thân rộng như Boeing 777 hay Airbus A350, A321 vẫn nằm trong nhóm máy bay thân hẹp có kích thước lớn nhất hiện nay, chỉ có thể so sánh với Boeing 757 (đã ngừng sản xuất) hoặc Boeing 737-10 MAX.

A321 có thể thực hiện dễ dàng các chặng bay từ Hà Nội tới Singapore, Hong Kong, Đài Loan hoặc từ TP.HCM tới Bangkok, Kuala Lumpur mà không cần tiếp nhiên liệu.

Bên cạnh khả năng vận hành hiệu quả, Airbus A321 còn được trang bị nhiều công nghệ an toàn hiện đại như hệ thống điều khiển điện tử fly-by-wire, hệ thống cảnh báo va chạm TCAS, hệ thống cảnh báo tiếp cận mặt đất GPWS và radar thời tiết tiên tiến. Theo các số liệu thống kê trong ngành hàng không, gia đình máy bay Airbus A320, bao gồm A321, luôn nằm trong nhóm có tỷ lệ tai nạn thấp nhất thế giới, góp phần khẳng định độ tin cậy và an toàn của dòng máy bay này.