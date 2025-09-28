Chiếc Lamborghini Huracan này ‘mất giá hơn 1 tỷ/năm’, bán lại ngang Porsche Taycan mua mới mà vẫn được mác siêu xe

Một chiếc Lamborghini Huracan LP610-4 vừa xuất hiện trên thị trường xe cũ với giá rao bán khoảng 8,5 tỷ đồng. Đây là mức giá thấp hơn rất nhiều so với con số hơn 20 tỷ đồng khi xe mới cập bến Việt Nam cách đây gần 10 năm. Người bán chỉ tiết lộ chiếc Huracan thuộc model 2015, tuy nhiên số km xe đã đi vẫn chưa được công bố.

Chiếc Lamborghini Huracan LP610-4 được rao bán ngang giá xe hạng sang. Ảnh: Facebook

Chiếc siêu xe mang màu cam đặc trưng. Ngoại hình Lamborghini Huracan LP610-4 gây ấn tượng với cặp đèn pha LED thiết kế hai chữ Y xếp cạnh nhau, cặp ống xả kép cùng bộ khuếch tán mạnh mẽ phía sau. Đi kèm với đó là bộ la-zăng 5 chấu kép kích thước 20 inch sơn đen bóng.

Ngoại thất xe vẫn được chăm sóc kỹ lưỡng. Ảnh: Facebook

Nội thất vẫn giữ phong cách nguyên bản với da cao cấp cùng nhiều chi tiết carbon. Các trang bị đáng chú ý bao gồm màn hình giải trí 12,3 inch, vô-lăng 3 chấu bọc da tích hợp lẫy chuyển số thể thao và khoang cabin tông đen - xanh cốm, kết hợp nhiều chi tiết nhôm sáng.

Nội thất chọn tone màu đen với loạt chỉ thêu màu cam làm điểm nhấn. Ảnh: Facebook

Về sức mạnh, Lamborghini Huracan LP610-4 sử dụng động cơ V10 dung tích 5,2 lít hút khí tự nhiên, cho công suất tối đa 610 mã lực và mô-men xoắn cực đại 560 Nm. Kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, xe chỉ mất 3,2 giây để tăng tốc 0-100 km/h và đạt tốc độ tối đa 325 km/h.

Đây vẫn là một trong những siêu xe giữ được sức hút mạnh mẽ trong phân khúc. Ảnh: Facebook

Ở tầm giá 8,5 tỷ đồng, ngoài việc sở hữu một siêu xe đã qua sử dụng, người mua hoàn toàn có thể cân nhắc những lựa chọn khác thực dụng hơn. Porsche Taycan Turbo S (8,69 tỷ đồng), Mercedes-Maybach GLS 480 (8,799 tỷ đồng) hay Range Rover Sport First Edition (8,56 tỷ đồng) đều là những mẫu xe hạng sang mới có giá bán tương đương, mang lại không gian rộng rãi, tiện nghi cao cấp và chi phí vận hành “dễ thở” hơn nhiều so với một chiếc siêu xe đã gần chục năm tuổi.

Giá bán của chiếc Huracan khiến cộng đồng mê xe không khỏi ngạc nhiên. Ảnh: Facebook

Mức giá rao bán hiện tại cho thấy sự mất giá khốc liệt của siêu xe tại Việt Nam, khi từ hơn 20 tỷ đồng nay chỉ còn khoảng 8,5 tỷ. Với người đam mê tốc độ và chấp nhận chi phí nuôi xe, đây vẫn là lựa chọn hấp dẫn. Nhưng xét trên khía cạnh giữ giá và tính thực dụng, SUV hạng sang cùng tầm tiền rõ ràng là phương án đáng cân nhắc hơn.