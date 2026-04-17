Chiếc iPhone "đời Tống" khiến giới trẻ ráo riết săn tìm

Khả Văn |

Từng bị hắt hủi vì thiết kế vỏ nhựa và thiếu hụt công nghệ mới, chiếc điện thoại ra mắt từ hơn một thập kỷ trước của Apple đang quay trở lại ngoạn mục, trở thành món phụ kiện công nghệ mang đậm chất hoài cổ được Gen Z cực kỳ ưa chuộng.

Khác biệt hoàn toàn với sự hào nhoáng của những chiếc smartphone thế hệ mới sở hữu mặt lưng kính bóng bẩy hay khung kim loại sắc lạnh, sức hút của iPhone 5c lại đến từ chính diện mạo có phần xưa cũ của mình. Theo ghi nhận từ NBC, dòng máy từng không đạt được kỳ vọng doanh số này đang tạo nên một cơn sốt mới trên các nền tảng mạng xã hội. Lớp vỏ nhựa polycarbonate đầy màu sắc rực rỡ mang đến một cảm giác tươi mới, vui nhộn và vô cùng nổi bật.

Đối với người dùng trẻ, chiếc điện thoại giờ đây không chỉ là thiết bị liên lạc mà đã biến thành một món phụ kiện thời trang cá tính, tạo nên nét duyên dáng rất riêng thay vì cảm giác rẻ tiền như những định kiến trước đây.

Bên cạnh ngoại hình, chính cụm camera tưởng chừng đã lỗi thời của iPhone 5c lại là điểm nhấn chinh phục giới trẻ. Giữa thời đại mà các thuật toán xử lý hình ảnh và độ phân giải siêu sắc nét thống trị, những bức hình hơi nhiễu hạt, mờ ảo mang màu sắc vintage từ chiếc điện thoại này lại tạo nên một sức hút kỳ lạ. Cảm giác kỹ thuật số không hoàn hảo, chân thực và mang đậm phong cách Y2K đang trở thành chuẩn mực thẩm mỹ mới được cộng đồng mạng tích cực lăng xê, minh chứng cho việc đôi khi sự thiếu hoàn thiện lại mang đến những giá trị cảm xúc đặc biệt.

Sự hồi sinh của thiết bị này ở hiện tại không đơn thuần chỉ là một trào lưu mua sắm ngắn hạn. Quay ngược về năm 2013, iPhone 5c từng có một khởi đầu khá chật vật khi sở hữu mức giá chưa đủ hấp dẫn và thiếu đi công nghệ Touch ID thời thượng. Tuy nhiên, theo góc nhìn của các nhà tâm lý học hiện sinh, việc giới trẻ ngày nay tìm về những công nghệ hoài cổ phản ánh một nhu cầu sâu sắc hơn. Đó là mong muốn sở hữu những thiết bị đơn giản, ít bị tối ưu hóa quá mức, giúp họ tạm thời thoát khỏi sự gò bó và áp lực của nền văn hóa kỹ thuật số hiện đại để tìm thấy sự thoải mái trong những giá trị nguyên bản nhất.

Đường sắt cao tốc Nhật Bản, Đức thống trị toàn cầu nhưng Trung Quốc chỉ cần một "người phụ nữ say xe" đã đánh bại tất cả?
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Hình ảnh khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm, bắt "bà trùm" đứng sau nhiều công ty Lê Thị Thùy Trang

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

