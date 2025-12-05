Giữa tâm điểm sự chú ý khi Apple vừa trình làng dòng iPhone 17 series với hàng loạt nâng cấp về màn hình và chip xử lý, một nghịch lý thú vị đang diễn ra trên thị trường di động: người dùng sành sỏi không đổ xô đi mua máy mới, mà lại quay về săn lùng một "cựu vương" đã hai năm tuổi. Đó chính là iPhone 15 Pro Max.

Không phải ngẫu nhiên mà model này được giới chuyên môn nhận định là chiếc iPhone cũ đáng mua nhất hiện nay, khi nó hội tụ điểm rơi hoàn hảo giữa mức giá, hiệu năng và những trải nghiệm cao cấp mà người dùng iPhone mong đợi.

Nếu như iPhone 13 Pro Max từng là tượng đài về thời lượng pin, thì iPhone 15 Pro Max lại là cột mốc đánh dấu sự chuyển mình toàn diện nhất của Apple trong nửa thập kỷ qua. Đây là thiết bị đặt nền móng cho kỷ nguyên USB-C và khung viền Titan, hai yếu tố giúp chiếc máy này không hề trở nên lỗi thời dù đã ra mắt từ năm 2023. Cảm giác cầm nắm nhẹ nhàng, sang trọng của khung viền Titan kết hợp với cổng kết nối chuẩn quốc tế giúp người dùng yên tâm sử dụng trong ít nhất 3-4 năm tới mà không lo lạc hậu về mặt phần cứng.

Quan trọng hơn, sức mạnh của con chip A17 Pro trên tiến trình 3nm vẫn là một "quái vật" thực sự về hiệu năng. Điểm mấu chốt nằm ở việc con chip này tương thích hoàn toàn với các tính năng Apple Intelligence (AI) mới nhất mà Apple đã triển khai và trong tương lai gần. Trong khi các dòng máy cũ hơn bắt đầu tỏ ra hụt hơi trước các tác vụ AI phức tạp, iPhone 15 Pro Max vẫn xử lý mượt mà, đảm bảo trải nghiệm tương lai không bị gián đoạn.

iPhone mới đắt đỏ chính là đòn bẩy lớn nhất khiến cán cân nghiêng về phía chiếc flagship cũ này. Tại thời điểm tháng 12/2025, mức giá của một chiếc iPhone 15 Pro Max hàng lướt (Likenew 99%) đang dao động trong khoảng 18,5 đến 21 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Đây là mức giá "không tưởng" cho một thiết bị từng có giá niêm yết hơn 34 triệu đồng.

Khi đặt lên bàn cân với iPhone 17 bản tiêu chuẩn vừa ra mắt có giá khoảng 25 triệu đồng, sự chênh lệch về giá trị sử dụng trở nên rõ rệt. Dù iPhone 17 năm nay đã được ưu ái trang bị màn hình 120Hz ProMotion, nhưng nó vẫn thiếu đi những đặc quyền chỉ dòng Pro mới có. Với iPhone 15 Pro Max, người dùng tiết kiệm được khoảng 5 triệu đồng nhưng lại sở hữu được hệ thống 3 camera chuyên nghiệp, đặc biệt là ống kính tiềm vọng zoom quang 5x. Khả năng chụp chân dung xóa phông từ xa và bắt trọn khoảnh khắc ở các buổi hòa nhạc (concert) của camera 5x là điều mà người dùng iPhone 17 không thể có được, bất kể con chip A19 có mạnh đến đâu.

Việc lựa chọn giữa cái mới và cái cũ chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng ở thời điểm hiện tại, iPhone 15 Pro Max đang nắm giữ quá nhiều lợi thế. Nếu bạn là người yêu thích sự mới mẻ, muốn bóc seal và cần một thiết bị nhỏ gọn với màu sắc trẻ trung, iPhone 17 là lựa chọn an toàn. Tuy nhiên, nếu xét trên khía cạnh "ngon - bổ - rẻ" và trải nghiệm công nghệ đỉnh cao, iPhone 15 Pro Max cũ mới chính là món đầu tư thông minh nhất. Nó mang lại cảm giác sử dụng của một thiết bị phân khúc Ultra cao cấp với mức giá chỉ ngang tầm cận cao cấp, một kèo hời hiếm có trong bão giá công nghệ hiện nay.