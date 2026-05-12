Chiếc iPhone cũ đáng mua nhất lúc này

Dù đã ra mắt từ năm 2021, iPhone 13 vẫn đang là một trong những mẫu iPhone cũ được săn đón nhiều nhất tại Việt Nam nhờ mức giá dễ tiếp cận nhưng trải nghiệm chưa quá thua kém các đời máy mới.

Với giá từ khoảng 12,59 triệu đồng, mẫu máy này tiếp tục được xem là “điểm vào” hợp lý cho người dùng muốn gia nhập hệ sinh thái iOS mà chưa cần bỏ ra số tiền quá lớn cho các dòng iPhone đời mới.

Theo khảo sát, iPhone 13 chính hãng tại Việt Nam chỉ còn một phiên bản bộ nhớ cùng hai tùy chọn màu đen và trắng. Dù vậy, sức hút của thiết bị này vẫn khá lớn khi nhiều người dùng đánh giá đây là chiếc iPhone cân bằng tốt nhất giữa giá bán, hiệu năng và camera.

iPhone 13 và iPhone 13 Pro Max vẫn là sản phẩm nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng.

Điểm nổi bật nhất của iPhone 13 nằm ở hệ thống camera kép đặt chéo gồm cảm biến góc rộng và siêu rộng. Máy hỗ trợ chống rung quang học dịch chuyển cảm biến cùng lấy nét theo pha, cho chất lượng ảnh chụp ổn định cả ngày lẫn đêm. Trong điều kiện đủ sáng, ảnh từ iPhone 13 vẫn giữ được độ chi tiết cao, màu sắc tự nhiên và khả năng xử lý HDR tốt, không quá chênh lệch so với nhiều mẫu iPhone mới hơn.

Khả năng quay video tiếp tục là thế mạnh lớn của Apple. iPhone 13 được trang bị chế độ Cinematic Mode hỗ trợ quay video xóa phông theo thời gian thực, tính năng từng tạo nên khác biệt cho dòng iPhone cao cấp. Camera trước của máy cũng được nâng cấp đáng kể, cho chất lượng selfie sắc nét và hiệu ứng chân dung ổn định.

Về hiển thị, iPhone 13 sở hữu màn hình Super Retina XDR OLED kích thước 6,1 inch với độ phân giải 1170 x 2532 pixel, hỗ trợ HDR10 và Dolby Vision. Chất lượng hiển thị vẫn được đánh giá cao nhờ độ sáng tốt, màu sắc sống động và độ chi tiết sắc nét. Điểm hạn chế lớn nhất là máy chỉ hỗ trợ tần số quét 60Hz thay vì 120Hz như nhiều smartphone Android cao cấp hiện nay. Tuy nhiên, với người dùng phổ thông, khác biệt này không quá đáng kể trong nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Giá bán giảm sâu chỉ từ hơn 12 triệu đồng, trong khi hiệu năng, camera và trải nghiệm sử dụng vẫn đủ sức cạnh tranh với nhiều smartphone đời mới hiện nay.

Sức mạnh của iPhone 13 đến từ chip Apple A15 Bionic, con chip từng được Apple tiếp tục sử dụng trên iPhone 14. Vi xử lý này vẫn đáp ứng tốt các tác vụ nặng như chơi game, chỉnh sửa video hay đa nhiệm trong nhiều năm tới.

Máy được trang bị viên pin 3.227 mAh, cho thời lượng sử dụng tốt hơn đáng kể so với iPhone 12. Theo nhiều bài thử nghiệm thực tế, iPhone 13 có thể đáp ứng gần trọn một ngày sử dụng với các tác vụ hỗn hợp. Dù vậy, Apple vẫn không tặng kèm củ sạc trong hộp.

Thiết kế của iPhone 13 cũng là yếu tố giúp mẫu máy này chưa bị lỗi thời. Phần camera đặt chéo cùng khung viền vuông vức mang lại cảm giác hiện đại và vẫn khá tương đồng với nhiều thế hệ iPhone mới sau này.

Ở thời điểm hiện tại, iPhone 13 được xem là lựa chọn thay thế hợp lý cho iPhone 11 và iPhone 12 trong phân khúc iPhone cũ tầm trung. Thiết bị vẫn đáp ứng tốt nhu cầu nghe gọi, chụp ảnh, giải trí và sử dụng mạng xã hội trong nhiều năm tới.