Chiếc iPhone cũ đã giảm hơn 10 triệu đồng, đáng mua nhất hiện nay

Ra mắt tại Việt Nam với giá từ 34,99 triệu đồng, iPhone 16 Pro Max bản 256GB đã qua sử dụng hiện chỉ còn khoảng 23 - 26,5 triệu đồng.

Theo khảo sát bảng giá các hệ thống bán lẻ có bảo hành trong tháng 10/2026, iPhone 16 Pro Max 256GB cũ dao động khoảng 23-26,5 triệu đồng tùy tình trạng máy. Cùng thời điểm, iPhone 17 256GB cũ có giá khoảng 19,9-23,6 triệu đồng. Khi so ở mức giá thấp nhất của cùng dung lượng, iPhone 16 Pro Max cũ chỉ đắt hơn khoảng 3 triệu đồng.

Không chỉ vậy, iPhone 16 Pro Max cũ còn rẻ hơn iPhone 17 mới. Ngày 07/10/26, giá bán thực tế của iPhone 17 256GB mới là 25,49 triệu đồng, cao hơn mức giá phổ biến của iPhone 16 Pro Max cũ khoảng 1-2,5 triệu đồng.

Ở nhóm máy cũ có bảo hành, iPhone 16 Pro Max 256GB loại 95-98% có giá khoảng 22,8-23,5 triệu đồng, máy like new 99% khoảng 23,9-24,5 triệu đồng. Ở mức cao nhất, máy cũ đẹp tại một số hệ thống được niêm yết khoảng 26,5 triệu đồng. So với giá mở bán 34,99 triệu đồng, người mua bản 256GB cũ hiện trả ít hơn khoảng 8,5-12 triệu đồng.

Các bản dung lượng cao cũng giảm đáng kể. Bản 512GB cũ có giá khoảng 25,5-27 triệu đồng. Bản 1TB cũ dao động khoảng 26-27,5 triệu đồng, thấp hơn giá mở bán 46,99 triệu đồng khoảng 19,5-21 triệu đồng. Trong khi đó, iPhone 16 Pro Max 256GB mới chính hãng vẫn còn được bán tại một số nơi với giá khoảng 30,2-31 triệu đồng, cao hơn máy cũ khoảng 6-7 triệu đồng.

Giá máy cũ đi xuống rõ rệt sau khi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max lên kệ tháng 9/2026, khi lượng máy được thu cũ đổi mới tăng lên.

Với khoản chênh khoảng 3 triệu đồng so với iPhone 17 cũ, người mua iPhone 16 Pro Max nhận được nhiều nâng cấp rõ rệt. Đầu tiên là màn hình OLED 6,9 inch, lớn nhất từng có trên iPhone tính đến thời điểm ra mắt. Màn hình có độ phân giải 2.868 x 1.320 pixel, tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa 2.000 nit. So với màn hình 6,3 inch của iPhone 17, đây là lợi thế lớn với người thường xem phim, chơi game hoặc đọc tài liệu trên điện thoại.

Thứ hai là hệ thống camera. iPhone 16 Pro Max có ba camera sau, gồm camera chính 48MP, camera góc siêu rộng 48MP và camera tele 12MP zoom quang học 5x có chống rung quang học. Máy quay được video 4K Dolby Vision ở tốc độ 120 khung hình mỗi giây. Trong khi đó, iPhone 17 chỉ có hai camera, không có ống kính tele quang học.

Máy cũng được trang bị nút Camera Control ở cạnh phải, hỗ trợ cảm ứng lực. Người dùng có thể nhấn để mở camera và chụp ảnh, hoặc trượt ngón tay trên nút để chuyển ống kính, điều chỉnh mức zoom.

Bên trong là chip A18 Pro sản xuất trên tiến trình 3nm thế hệ hai, đi kèm hệ thống tản nhiệt graphene giúp hạn chế nóng máy khi chơi game nặng. Khung máy làm từ titan. Khi giới thiệu sản phẩm, Apple cho biết đây là chiếc iPhone có thời lượng pin tốt nhất từ trước đến nay. Máy cũng nằm trong danh sách được cập nhật iOS 27.

Khi mua iPhone 16 Pro Max cũ, người dùng nên đặc biệt kiểm tra phần trăm pin, bởi máy đã được sử dụng hơn hai năm. Bên cạnh đó, cần kiểm tra Face ID, nút Camera Control, cả ba camera sau, lịch sử thay linh kiện và nguồn gốc máy (mã VN/A).