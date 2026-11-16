Chiếc flycam bay lên lúc 5h30 sáng ghi lại cảnh tượng ám ảnh giữa đống tro tàn: Cả thế giới lặng người, một bức ảnh mang về 5 tỷ đồng

Một gia đình nằm sát bên nhau giữa những bức tường bê tông trơ trọi sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng. Khoảnh khắc ấy đã giúp nhiếp ảnh gia Bangladesh Pinu Rahman giành giải Grand Prize trị giá 200.000 USD tại HIPA 2026.

Một bức ảnh chụp từ trên cao, không có những khung cảnh tráng lệ hay khoảnh khắc được dàn dựng cầu kỳ, đang thu hút sự chú ý của cộng đồng nhiếp ảnh quốc tế. Trong ảnh, 5 thành viên của một gia đình nằm ngủ sát bên nhau trên nền nhà, xung quanh là những bức tường bê tông đen sạm, trơ trọi sau một trận hỏa hoạn.

Đó là tác phẩm mang tên Under the Same Sky (Chung một bầu trời) của nhiếp ảnh gia người Bangladesh Pinu Rahman. Bức ảnh vừa giúp ông giành giải Grand Prize tại Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum International Photography Award (HIPA) lần thứ 15, tổ chức tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Phần thưởng dành cho tác phẩm xuất sắc nhất lên tới 200.000 USD (khoảng 5,1 tỷ đồng). Đây cũng là giải thưởng cao nhất trong cuộc thi năm nay, thuộc sân chơi nhiếp ảnh có tổng giá trị giải thưởng lên đến 1 triệu USD (khoảng 25 tỷ đồng).

Ảnh: Pinu Rahman

Điều khiến bức ảnh đặc biệt không chỉ nằm ở kỹ thuật chụp hay một khoảnh khắc ngoạn mục, mà ở câu chuyện phía sau nó.

Tháng 11/2025, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại khu dân cư Korail ở Dhaka, Bangladesh, phá hủy khoảng 1.500 ngôi nhà. Khi ngọn lửa qua đi, nhiều gia đình mất đi nơi trú ngụ, những gì còn lại chỉ là các mảng tường bê tông cháy sém và nền nhà ngổn ngang dấu tích của thảm họa.

Pinu Rahman có mặt tại hiện trường vào sáng 28/11/2025, khoảng 5h30-6h. Ban đầu, ông sử dụng máy ảnh để ghi lại cảnh tượng sau vụ cháy. Tuy nhiên, trước phạm vi tàn phá rộng lớn, nhiếp ảnh gia quyết định dùng flycam để có góc nhìn bao quát hơn.

Và từ trên cao, ông bắt gặp một hình ảnh khiến mình chú ý: 5 người trong cùng một gia đình đang nằm ngủ cạnh nhau giữa phần nền nhà còn sót lại. Không gian xung quanh gần như trống rỗng, những bức tường không còn nguyên vẹn, nhưng các thành viên vẫn ở bên nhau.

Pinu Rahman đã ghi lại khoảnh khắc ấy bằng chiếc flycam DJI Mavic 3 Pro. Ông đặt tên cho tác phẩm là Under the Same Sky.

Giữa khung cảnh tan hoang, hình ảnh những con người nằm cạnh nhau tạo nên một sự đối lập đầy ám ảnh. Ngôi nhà có thể bị ngọn lửa phá hủy, những vật dụng thân thuộc có thể chẳng còn, nhưng gia đình vẫn ở đó, cùng chia sẻ một khoảng không gian nhỏ bé còn sót lại sau biến cố.

Chính sự kết hợp giữa tình thân, sức chịu đựng và khả năng tiếp tục sống sau mất mát đã khiến tác phẩm gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo HIPA.

Mùa giải HIPA lần thứ 15 lấy chủ đề Family (Gia đình), hưởng ứng định hướng của UAE về việc chọn năm 2026 là Năm Gia đình.

Theo Ali Bin Thalith, Tổng thư ký HIPA, chủ đề này hướng đến việc củng cố sự gắn kết giữa các thành viên, hỗ trợ ổn định xã hội và gìn giữ những giá trị gia đình tốt đẹp cho các thế hệ tương lai.

Ban giám khảo năm nay quy tụ nhiều tên tuổi trong lĩnh vực nhiếp ảnh và báo chí hình ảnh, trong đó có biên tập viên hình ảnh từng đoạt giải thưởng Kurt Mutchler, nhiếp ảnh gia phong cảnh Ivan Pedretti, phóng viên ảnh Tara Todras-Whitehill và nhiếp ảnh gia, chuyên gia nhiếp ảnh tài liệu, nhân đạo người Kuwait Sami Alramyan.

Đáng chú ý, giải Grand Prize không giới hạn trong một hạng mục cụ thể mà được lựa chọn từ tất cả các hạng mục dự thi. Vượt qua nhiều tác phẩm quốc tế, bức ảnh của Pinu Rahman đã được đánh giá là tác phẩm thể hiện xuất sắc nhất tinh thần chủ đề năm nay.

Lễ trao giải diễn ra tại Bảo tàng Tương lai (Museum of the Future), một trong những công trình biểu tượng của Dubai, với sự tham dự của nhiều nhân vật trong cộng đồng nhiếp ảnh quốc tế.

Bên cạnh giải thưởng lớn nhất thuộc về Pinu Rahman, mùa giải năm nay còn vinh danh nhiều nhiếp ảnh gia tên tuổi. Nhiếp ảnh gia Nhật Bản Kazuyoshi Nomachi nhận giải Photography Appreciation Award cùng phần thưởng 100.000 USD. Phóng viên ảnh người Pháp Véronique De Viguerie được trao danh hiệu HIPA Photographer of the Year với giải thưởng 80.000 USD. Trong khi đó, giải Photography Content Creator Award trị giá 50.000 USD thuộc về Dr Ali Mohamad đến từ Syria.

Ở các hạng mục chính, những nhiếp ảnh gia chiến thắng đều nhận được 40.000 USD mỗi giải. Riêng hạng mục Portfolio (Story-telling), dành cho những bộ ảnh gồm 5-10 tác phẩm kể lại một câu chuyện xuyên suốt, có mức thưởng 50.000 USD.

HIPA được đánh giá là một trong những cuộc thi nhiếp ảnh có giá trị giải thưởng lớn nhất thế giới. Sau 15 mùa tổ chức, cuộc thi đã tiếp nhận hơn 1 triệu bức ảnh dự thi.

Từ một góc nhìn trên cao tại khu dân cư vừa trải qua hỏa hoạn ở Dhaka, Pinu Rahman đã tạo nên tác phẩm vượt ra ngoài khuôn khổ một bức ảnh ghi nhận thảm họa. Under the Same Sky không né tránh những dấu tích mất mát, nhưng điều đọng lại trong khung hình lại là 5 con người vẫn nằm cạnh nhau, giữa những gì còn sót lại của mái nhà từng che chở họ.