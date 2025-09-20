Chiếc búa nhỏ xíu này sẽ giúp cứu mạng người trong ô tô ở nhiều tình huống nguy hiểm có thể gặp khi tham gia giao thông

Chỉ có giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng, búa phá kính là phụ kiện tưởng chừng đơn giản nhưng lại được các chuyên gia an toàn khuyến nghị mọi tài xế nên trang bị. Bài viết dưới đây sẽ phân tích chi tiết các loại búa phá kính, nguyên lý hoạt động, ưu, nhược điểm và cách sử dụng đúng chuẩn.

Búa phá kính sẽ rất hữu ích khi có tai nạn xảy ra mà cửa xe không mở được. Ảnh dựng đồ họa: AP

Búa phá kính là gì?

Chiếc búa phá kính nhỏ gọn đặt trong hộc đồ ô tô. Ảnh dựng đồ họa: AP

Kính ô tô, đặc biệt là kính cường lực, được thiết kế để chịu va đập mạnh. Điều này giúp bảo vệ hành khách trong va chạm, nhưng cũng gây khó khăn khi cần thoát hiểm khẩn cấp.

Trong các tai nạn xe rơi xuống nước hoặc cháy khoang máy, việc mở cửa đôi khi không thể thực hiện do chênh lệch áp suất hoặc khóa điện bị vô hiệu. Khi đó, búa phá kính là công cụ duy nhất giúp hành khách phá vỡ kính để thoát ra ngoài trong “cửa sổ vàng” chỉ vài chục giây.

2 loại búa phá kính phổ biến

Búa cơ học truyền thống Búa lò xo Cơ chế Đầu thép cứng, tác động lực trực tiếp vào kín Chỉ cần đặt đầu búa vào kính, nhấn mạnh; lực nén từ lò xo giải phóng mũi kim tungsten/carbide tạo vết nứt tức thì Ưu điểm Rẻ, dễ mua, thiết kế đơn giản, ít hỏng hóc Thao tác dễ, dùng được cho cả phụ nữ, người lớn tuổi, hoặc trong tình trạng yếu sức; hiệu quả ngay cả dưới nước Nhược điểm Cần lực tay đủ mạnh; khó sử dụng trong môi trường chật hẹp, đặc biệt khi xe ngập nước khiến cơ thể suy yếu Giá cao hơn, thường phải thay mới sau vài lần sử dụng Ứng dụng Thường được trang bị trên xe khách, xe bus dưới dạng búa đỏ treo ở cửa sổ Nhiều loại còn tích hợp dao cắt dây an toàn, đèn pin, còi cứu hộ

2 loại búa phá kính phổ biến. Ảnh dựng đồ họa: AP

Lợi ích thực tế trong tình huống khẩn cấp

Xe rơi xuống nước: cửa gần như không mở được vì áp suất nước chênh lệch. Búa phá kính giúp hành khách tạo lối thoát trong 30–60 giây đầu tiên, khi cơ thể còn đủ sức.

Xe cháy: hệ thống điện có thể ngừng, cửa sổ không hạ được. Một cú bấm búa lò xo có thể cứu cả gia đình.

Tai nạn va chạm: cửa biến dạng, kẹt cứng. Búa phá kính tạo đường thoát nhanh cho cả tài xế lẫn cứu hộ.

Cách sử dụng đúng chuẩn

Chọn vị trí: tác động vào góc kính bên hông hoặc kính sau, nơi dễ nứt vỡ hơn so với kính lái (thường là kính nhiều lớp).

Giữ chắc: với búa cơ học, cầm sát đầu búa, dùng lực tay mạnh và dứt khoát.

Bấm gọn: với búa lò xo, đặt vuông góc với kính, nhấn mạnh một lần, kính sẽ nứt mạng nhện rồi vỡ ra.

Thoát nhanh: sau khi kính vỡ, dùng chân hoặc tay đẩy mảnh còn lại để thoát ra ngoài.

Đặt búa theo hướng vuông góc kính. Ảnh dựng đồ họa: AP

Loại búa phá kính nào phù hợp?

Xe gia đình, xe cá nhân: búa lò xo gọn nhẹ, dễ thao tác, đặc biệt hữu ích cho phụ nữ hoặc trẻ lớn.

Xe dịch vụ, xe tải, xe bus: búa cơ học giá rẻ, bền bỉ, trang bị số lượng nhiều.

Người thường xuyên đi xa: nên chọn búa đa năng (phá kính + cắt dây an toàn + đèn pin).

Búa phá kính đa năng có cả cắt dây an toàn và đèn pin. Ảnh dựng đồ họa: AP

Những lưu ý quan trọng

Luôn để búa phá kính ở vị trí dễ lấy: hộc cửa, cạnh ghế, cốp giữa. Không để sâu trong cốp sau.

Kiểm tra định kỳ: búa lò xo có tuổi thọ giới hạn, cần thử nghiệm hoặc thay mới sau vài năm.

Tránh mua hàng kém chất lượng: đầu búa bằng thép thường không đủ cứng để phá kính cường lực.

Hướng dẫn cả người thân trong gia đình, đặc biệt trẻ em lớn tuổi, cách sử dụng búa trong tình huống khẩn cấp.

Búa phá kính ô tô là thiết bị nhỏ, rẻ, nhưng giá trị lại vô cùng lớn trong những tình huống sinh tử. Trang bị sẵn một chiếc búa đúng loại, đặt ở vị trí dễ với tới, có thể là quyết định phân định ranh giới giữa sống và chết khi tai nạn xảy ra.