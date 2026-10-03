Chiếc Boeing 737 chở 170 người của FlyDubai đã không bị "xé nát" sau cú bổ nhào tử thần như thế nào?

2 giờ sau khi cất cánh trên chuyến bay của FlyDubai ngày 30/9 (giờ địa phương), chiếc máy bay Boeing 737 MAX đã trải qua những giây phút kinh hoàng mà tốc độ và lực hấp dẫn đủ để xé nát nó thành từng mảnh.

Nhưng may mắn, điều đó đã không xảy ra. Thay vào đó, 2 phi công điều khiển chiếc máy bay gần 4 năm tuổi này đã có thể tiếp tục bay hơn 1 giờ và hạ cánh an toàn ngay cả khi một bộ phận ở đuôi máy bay bị hư hỏng.

Với hơn 170 người gồm hành khách và phi hành đoàn, các phi công trên chuyến bay số hiệu 1073 rời khỏi cổng tại sân bay Dubai lúc 7:03 sáng giờ địa phương. Vài phút sau, máy bay cất cánh khỏi đường băng và bắt đầu bay lên.

Tờ WSJ đã thực hiện phân tích tốc độ, góc nghiêng và trọng lực G của máy bay Boeing 737 MAX dựa trên dữ liệu theo dõi vệ tinh từng giây từ Flightradar24. Các nhà điều tra sẽ dựa vào dữ liệu từ hộp đen của máy bay để tính đến các yếu tố liên quan khác, bao gồm tốc độ gió và nhiệt độ bên ngoài.

Khi máy bay ở độ cao khoảng 34.000 feet (10,36 km), cơ phó đã tấn công cơ trưởng. Lúc 9:21 sáng, mũi máy bay lao xuống tạo một góc cực lớn 39 độ, khiến nó tăng tốc đột ngột. Đối với 1 lần hạ cánh thông thường, máy bay xuống thấp dần ở góc 3 độ.

Theo dữ liệu bay sơ bộ, trong vòng 92 giây, máy bay đã lao xuống 17.400 feet (4.700 mét) và đạt vận tốc cực đại gần bằng tốc độ âm thanh.

Nguồn: WSJ.

Tốc độ ước tính Mach 0,96 không tính đến các yếu tố như mật độ không khí và tốc độ gió. Con số này cao hơn nhiều so với tốc độ hoạt động tối đa của máy bay là Mach 0,82.

Máy bay 737 MAX đã phải chịu áp lực cực lớn. Tốc độ và lực tác động đã làm rung lắc dữ dội khung máy bay, tạo ra sóng xung kích dọc theo cánh và truyền các gợn sóng đến các bộ phận dùng để điều khiển hướng và tốc độ.

Khi những người trong khoang hành khách lao vào buồng lái, một người đã kéo cần lái để nâng mũi máy bay lên và ngăn máy bay tiếp tục lao xuống. Tốc độ giảm xuống khoảng 721,5 km/h từ gần 1.110 km/h trong vòng 43 giây. Thao tác này đã tác động lên khung máy bay một lực ước tính khoảng 3G, tương tự như lực mà một tàu vũ trụ khi phóng và vượt giới hạn hoạt động 2,5G của 737 MAX.

Khi cơ phó bị khống chế và cơ trưởng bị thương, 2 phi công ngồi trong khoang hành khách đã điều khiển buồng lái. Dữ liệu chuyến bay sơ bộ cho thấy họ đã có thể đưa máy bay trở lại tầm kiểm soát vào lúc 9:24 sáng. Máy bay bị hư hại trong quá trình này. Một phần của bánh lái dùng để điều khiển chuyển động sang 2 bên đã bị gãy khỏi đuôi máy bay.

Đội phi công của chuyến bay 1073 đã điều khiển chiếc máy bay bị hư hỏng trong hơn 1 giờ. Chuyến bay khá bất ổn, độ cao của máy bay lên xuống khoảng 500 feet (152,4 mét) khi trên đường đến sân bay Tabuk.

Phi công đã hạ cánh an toàn máy bay vào khoảng 9:45 sáng giờ địa phương tại sân bay Tabuk, kết thúc chuyến bay kéo dài khoảng 3 giờ 40 phút. Tốc độ và khả năng điều khiển trong giai đoạn hạ cánh cuối cùng của máy bay dường như không bị ảnh hưởng.

Chiếc Boeing 737 MAX hiện vẫn đang đậu tại sân bay Tabuk và dự kiến sẽ trải qua các cuộc kiểm tra toàn diện.

"Tôi không chắc nó có thể được sử dụng lại nữa hay không", Tony Farina, một chuyên gia khí động học tại Đại học Hàng không Embry-Riddle, người từng làm việc trong các dự án bay với NASA và Không quân Mỹ, cho biết. "Ít nhất thì nó cũng cần được kiểm tra toàn diện và kỹ lưỡng".

Đối với dòng máy bay 737 MAX, khả năng giữ nguyên trạng thái sau sự cố suýt xảy ra thảm họa là một thành tựu đối với loại máy bay có kỷ lục an toàn kém nhất trong số các máy bay hiện đại. Điều này đánh dấu một "chiến thắng" cho nhà sản xuất máy bay Mỹ sau nhiều năm khủng hoảng, bao gồm 2 vụ tai nạn chết người và những lo ngại về chất lượng tại các nhà máy.

Một trong những người đầu tiên dành lời khen ngợi cho Boeing về độ bền cấu trúc của máy bay đến từ Nhà Trắng.

"Xin chúc mừng Boeing tuyệt vời vì đã sản xuất ra chiếc máy bay 737 Max, có khả năng chịu được lực G và sức căng vượt xa thiết kế và kỳ vọng ban đầu", Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội ngay sau sự cố.

Theo WSJ