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Chiếc BMW 7 Series này bán lại chưa tới 1,5 tỷ đồng: Có treo thích ứng, ghế massage, chủ cũ đã nâng phom như bản mới

Hoàng Dũng
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Chiếc BMW 7-Series được thay đổi thiết kế ngoại thất so với nguyên bản sẽ khiến không ít người nhầm lẫn đây là phiên bản facelift, có giá đắt đỏ hơn.

Một chiếc BMW 7-Series mang thiết kế của bản facelift thế hệ thứ 6, với ngoại thất M Sport đang được rao bán trên thị trường xe cũ với mức giá 1,4 tỷ đồng. Tham khảo thị trường xe đã qua sử dụng, những chiếc BMW 7-Series M Sport đời này thông thường được bán với mức giá từ 2,3 - 2,4 tỷ đồng. Có thể thấy, chiếc 7-Series trong bài viết dường như có giá bán lại thấp hơn rất nhiều so với thị trường.

Dựa vào thông tin người bán đưa ra, thực chất chiếc xe này là BMW 730Li đời 2018 nhưng được nâng cấp toàn bộ ngoại thất của bản facelift mới mẻ hơn. Chính vì vậy mức giá bán lại thấp hơn rất nhiều so với những chiếc 7-Series M Sport cùng đời.

Dựa vào những hình ảnh chụp lại, có thể thấy bên ngoài chiếc BMW 730Li rao bán được nâng cấp cản trước và sau, lưới tản nhiệt. Toàn bộ đèn cũng được nâng cấp lên bản facelift. Riêng bộ mâm vẫn được giữ nguyên bản của xe 730Li đời 2018.

BMW 730Li là phiên bản tiêu chuẩn của 7-Series, được phân phối tại Việt Nam khoảng đầu năm 2016 với mức giá khởi điểm 4,098 tỷ đồng. Hiện nay sau ngần ấy năm xuất xưởng và odo hơn 50.000km, xe được bán lại với giá thấp 65% giá ban đầu.

Theo bức ảnh rao bán, xe mang màu sơn trắng ở ngoại thất và vẫn ở trong tình trạng ổn, lớp sơn bóng bẩy. Điều này khá dễ hiểu khi phần lớn chi tiết xe đều được thay mới toàn bộ.

Bên trong cabin, chiếc BMW 730Li này bọc da màu da bò chủ đạo. Chất lượng ở mức khá khi đã xuất hiện những vết nhăn, mất độ căng. Da bọc vô lăng cũng bị nhẵn bóng do cầm nắm nhiều.

Một số trang bị nguyên bản của xe gồm màn hình trung tâm 10,25 inch có tính năng điều khiển qua cử chỉ, HUD, ghế trước có sưởi và massage, cả 4 ghế chỉnh điện, dàn âm thanh Harman Kardon, điều hòa 4 vùng tự động, hệ thống treo có thể nâng/hạ và thích ứng theo chế độ lái...

BMW 730Li 2016 sử dụng máy xăng 2.0L tăng áp, cho ra 258 mã lực, 400 Nm mô-men xoắn. Đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau.

Một số hình ảnh khác của chiếc xe được rao bán:

Ảnh: Trung Thanh

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Tags

BMW

BMW 730Li

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