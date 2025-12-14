Chiếc Bentley cực hiếm này 'mất giá' gần 22 tỷ đồng sau 1.000km lăn bánh, chứng minh không phải cứ bản giới hạn là bán lãi

Trong khi các mẫu xe giới hạn của Ferrari, Porsche hay Lamborghini thường tăng giá chóng mặt ngay khi ra khỏi showroom, thì câu chuyện của Bentley Bacalar lại đi theo kịch bản hoàn toàn ngược lại.

Bentley Bacalar là mẫu xe mui trần trị giá 2 triệu USD (khoảng 50 tỷ đồng) và chỉ sản xuất 12 chiếc, vừa được bán đấu giá tại Abu Dhabi với mức giá chưa bằng một nửa giá gốc. Sự sụt giảm giá trị này là dấu hiệu cho thấy không phải lúc nào xe siêu hiếm cũng là khoản đầu tư an toàn.

Bentley Bacalar là một trong những mẫu xe sản xuất giới hạn, thửa riêng (Coachbuild) của hãng xe Anh Quốc.

Cụ thể chiếc Bentley Bacalar được đưa ra đấu giá bởi RM Sotheby’s tại Abu Dhabi có số khung là #05 trong tổng số 12 chiếc Bacalar được sản xuất. Đây là một chiếc xe "siêu lướt" đời 2021, chỉ đi được vỏn vẹn 1.131 km (703 dặm) và có màu sơn đỏ Memphis Red nổi bật, nội thất da Linen cao cấp kết hợp với da màu nâu đỏ, và các chi tiết veneer Vavona độc đáo.

Tuy nhiên, chiếc Bacalar này chỉ được bán đấu giá là 876.785 USD (quy đổi khoảng 22 tỷ đồng). So với giá xuất xưởng 2 triệu USD, chiếc xe đã mất hơn 1,1 triệu USD (khoảng 28 tỷ VNĐ) chỉ sau hơn 1.000 km lăn bánh. Đây là một cú sụp giá đáng kinh ngạc và là bằng chứng rõ ràng cho thấy mức độ kỳ vọng mà Bentley đặt vào mẫu xe này không được giới sưu tập đón nhận.

Có thể thấy chủ nhân tiếp theo của chiếc Bentley Bacalar đã mua được với mức giá rất hời.

RM Sotheby’s đã thất bại trong việc tạo ra một cuộc tranh giành giữa các nhà sưu tập để sở hữu chiếc mui trần siêu hiếm này. Một trong những lý do khiến Bacalar gặp khó khăn về giá trị lâu dài có thể đến từ sự tương đồng với "người anh em" Bentley Continental GTC tiêu chuẩn.

Trong khi một chiếc Continental GTC được trang bị "full option" chỉ có giá hơn 300.000 USD, thì Bentley lại yêu cầu khách hàng trả gấp sáu lần số tiền đó cho Bacalar ngay từ đầu. Các nhà phân tích cho rằng, giới sưu tập dường như đang gặp khó khăn trong việc nhận thấy giá trị lâu dài của Bacalar so với mức giá quá cao ban đầu.

Một số hình ảnh chi tiết chiếc Bentley Bacalar vừa được bán đầu giá: