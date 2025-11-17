Chiếc bánh 85.000 khiến 2000 người "chầu chực" chờ mua ở Hà Nội

Thời gian gần đây, một tiệm bánh tại Ba Đình, Hà Nội nhận khoảng 2.000 đơn đặt bánh Napoleon, gây chú ý trên mạng xã hội. Lượng đặt hàng “khủng” cùng hương vị của bánh nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội sau khi một khách hàng chia sẻ trải nghiệm.

Bánh Napoleon tại tiệm này có giá 85.000 đồng/phần 170gr. Đây là loại bánh ngọt nổi tiếng của Pháp với nhiều lớp bột ngàn lớp xen kẽ kem sữa trứng, phần mặt bánh thường được trang trí bằng đường bột, kem tươi. Loại bánh truyền thống có kết cấu mềm nhưng tiệm có thể phục vụ theo nhu cầu khách: muốn ăn giòn hoặc ăn mềm đều được.

Bánh Napoleon đang gây sốt của tiệm bánh ở Hà Nội

Theo bài đăng, vị khách này nhận số thứ tự 1330 và được chủ tiệm lưu ý rằng bánh sẽ đợi từ 15 - 20 ngày vì lượng khách đặt hàng quá tải. Đồng thời, chủ tiệm cũng cho biết, bánh mềm, không giòn xốp, sau khi thử, vị khách cho viết hương vị bánh bình thường, không như kỳ vọng.

Bánh của vị khách này nhận được

Trước những phản hồi trên, chủ tiệm cho rằng làm dịch vụ khó tránh khỏi ý kiến trái chiều và khẳng định bánh của mình hết sức bình thường. Vì vậy, nhiều khách hàng bị tác động bởi hiệu ứng “FOMO”, tự đặt bánh rồi kỳ vọng quá cao nên dễ thất vọng. Chủ tiệm cho biết thêm, bánh được làm thủ công hoàn toàn trong ngày, không sử dụng phương pháp cấp đông ở bất kỳ công đoạn nào, nên thời gian sản xuất mỗi mẻ khá lâu. Về phản hồi trái chiều, chủ tiệm chia sẻ: "2.000 khách đặt, thì 1.800 khách đều chê, 200 khách vẫn quay lại mua, thậm chí xếp hàng đợi lần thứ 5".

Bài đăng phản hồi của chủ tiệm bánh

Câu chuyện sau đó thu hút nhiều luồng ý kiến khác nhau, một số người cho rằng đây chỉ là “thuận mua vừa bán” hương vị ngon hay không phụ thuộc vào khẩu vị của mỗi người. Một bộ phận khác lại tò mò về loại bánh khiến hàng nghìn người sẵn sàng chờ đợi. Sự việc trên cũng khiến chiếc bánh Napoleon trở thành tâm điểm của chú ý, nhiều TikToker cũng tham gia thử làm hoặc đánh giá loại bánh này, khiến mức độ quan tâm tiếp tục tăng.

Ghi nhận vào ngày 16/11, lượng khách hàng đặt bánh đã lên đến con số hơn 2000 đơn và bánh đang được trả ở thứ tự số 1846.