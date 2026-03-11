Chiếc ‘bán tải BMW’ này có giá bán lại quy đổi gần 3,8 tỷ đồng: Mạnh khoảng 800hp, 2 cầu, ngồi thấp như sedan

Một dự án độ xe đặc biệt dựa trên BMW M4 Competition xDrive Coupe đang được rao bán tại bang Texas, Mỹ. Điều khiến chiếc xe gây chú ý là phần thân sau đã được thay đổi hoàn toàn để trở thành một mẫu bán tải hai cửa – điều gần như chưa từng xuất hiện trên dòng xe thể thao của BMW.

Chiếc xe này được gọi là M4 Maloo (hoặc M4LOO), do hãng chuyên sản xuất phụ kiện sợi carbon cho BMW là DinMann thực hiện. Dự án bắt đầu từ năm 2022 và từng được trưng bày tại triển lãm độ xe SEMA.

Chiếc xe còn được trang bị nhiều chi tiết ngoại thất sợi carbon như lip cản trước DinMann, khe thoát gió trên vòm bánh trước dạng louver, ốp sườn mở rộng, bộ mâm HRE hoàn thiện màu đen mờ, cùng nắp thùng sau chế tạo riêng bằng sợi carbon đi kèm cánh gió nhỏ. Cụm đèn hậu nguyên bản cũng đã được xử lý tối màu và tích hợp khá gọn gàng vào phần đuôi xe đã được thiết kế lại.

Về mặt không gian nội thất, chắc chắn rằng hàng ghế sau nguyên bản trên BMW M4 sẽ không còn để nhường chỗ cho thiết kế mới. Trong khi các trang bị và thiết kế nhiều khả năng vẫn sẽ được giữ nguyên.

Khác với suy nghĩ rằng việc biến coupe thành bán tải có thể xuất phát từ một chiếc xe bị tai nạn, chiếc M4 này được mua mới hoàn toàn để thực hiện dự án độ, sau đó trải qua quá trình cải tạo thân xe phức tạp để tạo ra cấu trúc bán tải. Những bức ảnh chụp cũng cho thấy đây giống như một chiếc xe nguyên bản hơn là xe được độ lại, cho thấy mức độ chỉn chu và kỳ công mà xưởng độ thực hiện.

Tên gọi “Maloo” của chiếc xe được lấy từ một từ trong ngôn ngữ thổ dân Úc, mang ý nghĩa “tiếng sấm sa mạc”. Cái tên này cũng từng được dùng trên mẫu bán tải hiệu năng cao của hãng Holden Special Vehicles trước đây.

Mở nắp ca-pô, khối động cơ S58 3.0L I6 tăng áp kép được trang trí bằng nhiều chi tiết sợi carbon, bao gồm nắp động cơ và cổ hút Wagner Tuning dạng độc bản (chỉ có hai chiếc được sản xuất). Bản độ này còn được nâng cấp bộ tăng áp lớn hơn, hệ thống hút gió mới, ống xả GTHaus, cùng bản tinh chỉnh ECU cho phép sử dụng nhiên liệu E85. Chiếc xe này còn thuộc bản xDrive, tức dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Bài đăng rao bán không công bố công suất cụ thể, nhưng những cấu hình tương tự được biết có thể dễ dàng đạt khoảng 800 mã lực tại bánh xe. Trong khi đó, để so sánh, một chiếc BMW M4 Competition nguyên bản được BMW công bố có công suất 503 mã lực tại trục khuỷu.

Chiếc M4 Maloo hiện được rao bán với giá 145.000 USD (khoảng 3,7 tỷ đồng) và lăn bánh khoảng 12.000km, cao hơn đáng kể so với một chiếc M4 Competition xDrive đã qua sử dụng thông thường, vốn có thể được tìm thấy trên thị trường với giá dưới 85.000 USD. Mức giá cao được cho là phản ánh lượng công sức và chi phí dành cho quá trình chế tạo chiếc xe độc nhất này.

Một số hình ảnh khác của chiếc BMW M4 độ: