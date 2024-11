So với nam sinh, các nữ sinh thường tinh tế hơn, điệu đà hơn và biết chăm chút cho mọi thứ hơn. Sự chú trọng đến chi tiết này của họ có đôi khi thể hiện ở cả những thứ chẳng mấy ai để tâm như… bàn học ở lớp.

Mới đây, chiếc bàn học của một nữ sinh Trung Quốc đã bất ngờ viral và trở thành tâm điểm bàn tán trên MXH. Nữ sinh gọi chiếc bàn này là "bàn học mang lại cảm giác an toàn". Hai từ "bàn học" và "cảm giác an toàn" đặt cạnh nhau khiến không ít phụ huynh cảm thấy khó hiểu: Bàn học là nơi để ngồi học chứ có phải giường trong ký túc xá đâu mà cần an toàn với không an toàn. Và khi được diện kiến cận cảnh chiếc bàn, phụ huynh càng ngơ ngác hơn. Thậm chí không ít người phải thốt lên: "Thế này mà gọi là bàn học à?".

Chiếc bàn được nữ sinh gọi là "bàn học mang lại cảm giác an toàn".

Các góc dù nhỏ nhất đều được nữ sinh này tận dụng để sắp xếp các món đồ to nhỏ khác nhau.

Theo đó, nữ sinh cấp 3 này đã bố trí lại hoàn toàn chiếc bàn học ở lớp. Bình thường bàn học chỉ có sách vở bút thước, nói chung là đồ dùng học tập, cùng lắm là thêm chút đồ ăn vặt trong ngăn bàn. Thế nhưng, bàn học của nữ sinh này thì không, bạn gọi nó là ngôi nhà mini khéo chẳng sai. Trong không gian có hạn của chiếc bàn học, nữ sinh này đã xếp 1001 thứ, mỗi thứ đều có vị trí cố định, muốn sử dụng cái gì cũng có thể tìm thấy ngay. Và theo nữ sinh, đó chính là lý do vì sao cô gọi bàn học của mình là "bàn học mang lại cảm giác an toàn".

Về phần trên bàn có gì ư? Ngoài sách giáo khoa, bài kiểm tra, vở bài tập thì còn có đồ trang trí, thú bông, gương nhỏ, khăn choàng, ảnh, sticker, ly nước, thậm chí có cả một vách ngăn đặc biệt để tránh ly nước vô tình bị đổ, có thể nói để đảm bảo cảm giác an toàn đến cùng.

Để mọi người tiện theo dõi, nữ sinh thậm chí còn làm sơ đồ chú thích vị trí và tác dụng từng món đồ.

Không chỉ có sách vở hay đồ dùng học tập, nữ sinh còn có cả xe để... đồ ăn vặt, gối, dao, thớt...

Sau khi loạt hình ảnh về chiếc bàn này được đăng tải, cư dân mạng đã nổ ra những tranh cãi kịch liệt. Bên cạnh những nữ sinh tỏ ra thích thú và cho biết sẽ học hỏi để áp dụng cho bàn học của mình thì cũng có không ít ý kiến "ném đá", cho rằng cách bày trí của nữ sinh là hết sức vô nghĩa, làm thế chỉ tốn thời gian, ảnh hưởng đến việc học tập mà thôi.

- Bạn nữ này có thể không phải người học giỏi nhất lớp nhưng ít nhất cũng có thể thấy bạn ấy là một cô gái tinh tế và yêu đời. Chẳng có gì sai khi theo đuổi sự thoải mái cả, thoải mái thì mới an tâm học tập chứ.

- Góc học tập xinh ghê, quan trọng là gọn gàng nữa.

- Tôi mà là giáo viên thì tôi dẹp cái bàn này đi lâu rồi, trông vướng víu, có khi còn ảnh hưởng đến các bạn khác.

- Ở lớp thì lo mà học, chứ ngồi cả ngày sắp xếp mấy thứ này thì thời gian đâu học hành ôn luyện?

Còn bạn, bạn nghĩ sao về chiếc bàn học này?