Người nam cho biết ông quen biết người phụ nữ này và đã tự nguyện hỗ trợ tài chính cho cô với hy vọng tiến tới tương lai lâu dài cùng nhau.

Nhiều du khách Nhật Bản đã tận dụng kỳ nghỉ lễ Obon để ghé thăm Pattaya, Thái Lan. Tuy nhiên, kéo theo đó là số lượng người Nhật vướng vào rắc rối cũng gia tăng. Trong những trường hợp như vậy, Đồn cảnh sát du lịch Pattaya chính là "chốn cứu cánh" của họ.

Ngày 15/8, một nam du khách người Nhật Bản đang du lịch tại Thái Lan đã đến làm việc với Cảnh sát Du lịch Thái Lan liên quan đến mối quan hệ tình cảm với một phụ nữ địa phương. Người nam cho biết ông quen biết người phụ nữ này và đã tự nguyện hỗ trợ tài chính cho cô với hy vọng tiến tới tương lai lâu dài cùng nhau.

Người đàn ông được tiếp đón chu đáo nhưng không rõ có được giải quyết yêu cầu hay không

Tuy nhiên sau đó, do mối quan hệ không phát triển như kỳ vọng ban đầu, ông đã đến gặp cảnh sát du lịch với mong muốn yêu cầu người phụ nữ hoàn trả lại số tiền đã hỗ trợ trước đó.

Cảnh sát du lịch đã thông qua phiên dịch để giải thích về các thủ tục dân sự, quyền lợi pháp lý liên quan đến việc đòi lại tiền, cũng như đưa ra lời khuyên về cách xử lý phù hợp tiếp theo. Cơ quan này cho biết đã hướng dẫn ông xử lý theo đúng quy trình pháp luật nhằm đảm bảo giải quyết một cách công bằng cho cả hai bên.

Cảnh sát du lịch không chỉ tiếp nhận các vấn đề liên quan đến tài sản và an toàn của du khách, mà còn nhận tư vấn và cung cấp thông tin, hướng dẫn cần thiết cho những rắc rối về quan hệ cá nhân như trường hợp này. Dù vậy, vẫn chưa rõ liệu người đến tư vấn có giải quyết được dứt điểm sự việc hay không.

Nguồn: Bomberth