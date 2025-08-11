Chia tay đại gia Đà Nẵng, McLaren 720S biển Lào 'về nước' tìm chủ nhân mới

McLaren 720S Spider độ “khủng” từng gây chú ý tại Việt Nam hiện đã xuất hiện tại một showroom xe đã qua sử dụng ở Lào. Chiếc siêu xe mui trần màu vàng này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng chơi xe khi từng có hơn 2 năm “định cư” tại Đà Nẵng và sở hữu gói độ Novitec hiếm hoi. Mức giá rao bán hiện chưa được công bố, nhưng đây là một trong những chiếc McLaren 720S Spider hiếm gặp tại Lào, đặc biệt khi được nâng cấp toàn diện về ngoại hình.

Chiếc McLaren 720S Spider này từng thuộc sở hữu của một doanh nhân Đà Nẵng. Trong suốt quá trình sử dụng, chủ cũ đã mạnh tay đầu tư gói độ body kit carbon từ hãng độ danh tiếng Novitec, mang đến diện mạo hầm hố và khác biệt so với nguyên bản.

Chiếc McLaren 720S Spider tại Lào. Ảnh: Bounminh Auto

Gói độ bao gồm cản va trước thiết kế lại, các thanh ốp đầu xe và vây cá sắc cạnh, nẹp sườn cùng khuếch tán sau hoàn thiện bằng sợi carbon. Ngoài ra, xe còn được trang bị bộ mâm SV10M Deep Concave FS của Strasse làm hoàn toàn từ carbon, vừa giảm trọng lượng vừa tăng tính thẩm mỹ. Đây là những nâng cấp khiến chiếc xe trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện.

McLaren 720S từng làm mưa làm gió tại thị trường Việt Nam. Số lượng xe ước tính rơi vào khoảng 14 chiếc lăn bánh. Vào thời điểm mới về Việt Nam, nếu chủ nhân đóng đủ thuế cùng biển số trắng, số tiền phải bỏ ra không dưới 25 tỷ đồng. Tuy nhiên, chiếc xe này từng xuất hiện tại Việt Nam với biển số Lào.

Xe từng lăn bánh tại Việt Nam với biển số Lào. Ảnh: MXH

Về sức mạnh, McLaren 720S Spider sử dụng động cơ V8 dung tích 4.0L tăng áp kép, sản sinh công suất 710 mã lực và mô-men xoắn cực đại 769 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Xe có khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h chỉ trong khoảng 2,9 giây, vận tốc tối đa đạt 341 km/h khi đóng mui và 325 km/h khi mở mui.

Sự xuất hiện của chiếc McLaren 720S Spider độ Novitec tại Lào không chỉ gây chú ý với giới mê xe trong nước, mà còn là tin tức đáng quan tâm với cộng đồng chơi siêu xe Việt, khi một mẫu xe từng gắn liền với hình ảnh tại Đà Nẵng nay đã “xuất ngoại” tìm chủ mới.

Một số hình ảnh chiếc McLaren 720S Spider tại Lào: