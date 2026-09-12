Chia tay bạn gái, CEO một công ty niêm yết đòi lại 10 tỷ đồng từng chi trong lúc yêu

Một CEO của doanh nghiệp niêm yết đã kiện bạn gái cũ, yêu cầu hoàn trả tiền mà ông cho rằng là các khoản vay trong thời gian hai người yêu nhau.

Theo phán quyết được Tòa án Cấp cao Singapore công bố ngày 9/9, ông Chander Agarwal, Giám đốc điều hành kiêm Tổng giám đốc TCI Express Limited đã khởi kiện bạn gái cũ Felicia Lee để đòi tổng cộng 468.090 SGD (~ 10 tỷ đồng).

TCI Express là doanh nghiệp Ấn Độ đang niêm yết trên cả National Stock Exchange và Bombay Stock Exchange.

Hai người gặp nhau lần đầu trên một chuyến bay vào năm 2019. Sau đó, ông Agarwal chủ động liên lạc với bà Lee qua Facebook và hai người bắt đầu gặp gỡ. Mối quan hệ tình cảm chính thức bắt đầu từ tháng 9/2022 và kéo dài đến khoảng tháng 12/2023.

Bà Lee từng là tiếp viên hàng không, sau đó làm đại lý bảo hiểm và nhân viên kinh doanh trong lĩnh vực y tế. Theo hồ sơ tòa án, hai người chia tay sau khi ông Agarwal nghi ngờ bạn gái không chung thủy. Khoảng ba tháng sau, ngày 4/3/2024, CEO TCI Express khởi kiện.

Trọng tâm vụ kiện nằm ở câu hỏi các khoản tiền ông Agarwal chi trong thời gian hai người yêu nhau là khoản vay hay quà tặng. Theo The Straits Times, trong tổng số tiền CEO này yêu cầu hoàn trả có khoảng 206.000 SGD liên quan tới chi tiêu bằng thẻ tín dụng, 129.000 SGD cho các chuyến đi nước ngoài, khoảng 17.000 SGD thuê thầy phong thủy cho căn hộ của bà Lee và 30.000 SGD để đóng học phí một chương trình quản lý điều hành Stanford-NUS.

Riêng hồ sơ của tòa cho thấy ông Agarwal khai rằng 151.658 SGD đã được sử dụng cho các khoản chi tiêu cá nhân của bà Lee thông qua thẻ American Express Centurion. Khoảng 31.000 SGD khác được chi qua thẻ American Express dành cho doanh nghiệp và gần 3.000 SGD qua một thẻ American Express Platinum.

Danh sách tranh chấp còn có khoảng 15.000 SGD cho vé máy bay hạng nhất tới Hong Kong và mua sắm trong chuyến đi, cùng khoảng 15.000 SGD phục vụ việc thành lập một công ty của bà Lee. Ông Agarwal cho rằng những khoản tiền này là các khoản vay không tính lãi và người yêu cũ có nghĩa vụ hoàn trả.

CEO TCI Express cũng viện dẫn một thỏa thuận viết tay mà ông cho rằng có chữ ký tắt của bà Lee để chứng minh lập luận. Tuy nhiên, bà Lee phủ nhận đã ký văn bản này và khẳng định các khoản tiền được trao trong thời gian hai người yêu nhau là quà tặng xuất phát từ tình cảm.

Tòa án ra phán quyết

Trong phán quyết, Thẩm phán cấp cao Lee Seiu Kin cho rằng một điểm yếu đáng kể trong lập luận của ông Agarwal là thiếu bằng chứng tài liệu cho thấy bà Lee từng đề nghị vay các khoản tiền hoặc đồng ý hoàn trả.

Tòa lưu ý rằng hai người trao đổi rất nhiều tin nhắn WhatsApp trong thời gian yêu nhau, song nguyên đơn không đưa ra được tin nhắn nào thể hiện bà Lee xác nhận đã nhận các khoản vay. Một số số tiền mà CEO đưa ra trong đơn kiện cũng được khai dưới dạng ước tính và thiếu tài liệu cụ thể để chứng minh.

Đáng chú ý, theo phán quyết, ông Agarwal đã có thói quen tặng bà Lee những món quà giá trị lớn ngay cả trước khi hai người chính thức yêu nhau. Hồ sơ tòa nhắc tới một ví du lịch Kwanpen, voucher Prada trị giá 2.000 SGD, túi Louis Vuitton, những bữa tối đắt tiền và lời đề nghị mua vé máy bay hạng nhất cho bà Lee.

Tòa cuối cùng kết luận bằng chứng cho thấy các khoản tiền tranh chấp được ông Agarwal trao dưới dạng quà tặng, thay vì các khoản vay. Yêu cầu đòi lại 468.090 SGD vì thế bị bác bỏ.

TCI Express hoạt động trong lĩnh vực logistics và chuyển phát nhanh tại Ấn Độ. Trong quý đầu năm tài chính 2026-2027, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 313,4 crore rupee, tăng 9,29% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 27,64 crore rupee. Ông Chander Agarwal hiện giữ chức Managing Director và phụ trách định hướng chiến lược, tài chính của công ty.