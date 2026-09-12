Chia sẻ mới nhất của Trấn Thành và Hari Won

Trấn Thành cập nhật hình ảnh mới, thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Đến hẹn lại lên, Trấn Thành đang bước vào giai đoạn tập trung sản xuất phim điện ảnh. Năm nay, phim của Trấn Thành có tên Em, anh chưa hé lộ diễn viên nam - nữ chính nhưng đã khiến netizen xôn xao bàn tán. Mới đây, Trấn Thành xuất hiện với diện mạo trẻ trung, thon gọn hơn nhiều so với thời điểm quay hình Running Man Vietnam. Kèm theo khoảnh khắc này, Trấn Thành chỉ viết ngắn gọn: "Em đang quay Em!", khiến dân tình tò mò.

Động thái mới nhất của Trấn Thành, Hari Won vội vào chất vấn chồng

Ngay bên dưới bài đăng, cư dân mạng nhanh chóng để lại hàng loạt bình luận trêu chọc, khen ngợi ngoại hình của nam MC. Đáng chú ý, nhiều người còn bất ngờ "đào" lại câu chuyện Trấn Thành từng lọt vào danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới. Một số bình luận hài hước: "Bữa giờ mới thấy được tâm hình xứng đáng với top 100 á Hai", "Từ ngày vô top 100 đẹp trai lạ", hay "Gom lại, chuẩn top 100".

Có vẻ sau khi được TC Candler đưa vào danh sách đề cử Top 100 Most Handsome Faces 2026, Trấn Thành liên tục bị trêu ghẹo mỗi khi đăng ảnh mới. Ở thời điểm được đề cử, Trấn Thành từng hài hước đặt câu hỏi liệu ban tổ chức có nhầm lẫn hay không. Anh còn tự nhận mình có thể chỉ lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất một khu vực nào đó chứ chưa chắc là "toàn thế giới".

Netizen bàn tán về nhan sắc "top 100" của Trấn Thành

Trước đó một ngày, Trấn Thành còn đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Hari Won đến phim trường Em để ủng hộ tinh thần ông xã. Cả hai liên tục có những tương tác ngọt ngào, tình tứ khiến dân tình không khỏi thích thú. Đặc biệt, Trấn Thành còn để lộ rõ vẻ hạnh phúc khi được bà xã đích thân đến phim trường "giám sát".

Trấn Thành hạnh phúc ra mặt khi được Hari Won đến phim trường để ủng hộ

Hari Won và Trấn Thành là đôi vợ chồng chăm chỉ và công khai phát "cẩu lương" trên mạng xã hội đến cả sóng truyền hình. Trong một chương trình Sam trêu chọc chuyện tình cảm của Hari Won và ông xã Trấn Thành: "Đâu có, em thấy anh Xìn (Trấn Thành) và chị bên nhau bao nhiêu năm vẫn 'xả' tình yêu mỗi ngày đấy chứ" và Hari Won thừa nhận: "Bởi vậy người ta lúc nào cũng nói hai vợ chồng chị là lố lăng đó".

Trong bài phỏng vấn với chúng tôi, Trấn Thành tâm sự: "Cả Hari Won và tôi đều dạy lẫn nhau, tôi trưởng thành như hôm nay là nhờ vào Hari Won. Chính Hari Won đã tác động vào ý thức hệ để mình thay đổi. Và chúng tôi chạm được nhau ở những tầng cao hơn. Chỉ cần đối phương phát ra tín hiệu không thích điều này thì người kia chắc chắn sẽ thay đổi để không mắc cùng sai lầm".

Dù bận rộn, Trấn Thành luôn dành thời gian cho Hari Won

Hari Won và Trấn Thành chưa vội sinh con sau gần 1 thập kỷ bên nhau. Nam MC từng chia sẻ: "Khi sinh con sẽ phải dành nhiều thời gian, sự hy sinh, tiền bạc để nuôi con. Với tôi, sinh con ra thì phải nuôi thật tốt thì mới sinh. Một đứa nhỏ lớn lên thành người xấu hay người tốt phụ thuộc vào việc mình nuôi dạy nó. Bây giờ sinh con mà tối ngày mình đi làm, bận rộn, không có thời gian giáo dục con thì đứa con sẽ thiếu thốn nhiều thứ.

Chừng nào 2 vợ chồng cảm thấy thực hiện xong hết hoài bão, ước mơ thì chúng tôi mới tính chuyện sinh con. Vậy nên đừng ai đồn bậy về vợ chồng tôi. Chuyện có con rất dễ, chỉ là muốn hay không thôi. Nói thật là chúng tôi chưa muốn và thống nhất rằng cả hai vẫn còn trẻ. Cả hai cũng ý thức rằng khi đã có con thì sẽ phải hy sinh tất cả mọi điều cho con".

Trấn Thành từng chia sẻ Hari Won ngày càng trẻ trung là do được yêu thương, hạnh phúc

Ảnh: FBNV