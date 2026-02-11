“Chìa khóa” giúp món ăn true FOOD giữ trọn vị tươi ngon không cần chất bảo quản

Đảm bảo chất lượng cho bữa cơm nhanh gọn, chuẩn vị "nhà làm"

Giữa nhịp sống hối hả, nhất là lúc Tết đến xuân về, niềm hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là vừa kịp lo xong công việc bên ngoài, vừa có thể chuẩn bị mâm cơm tươm tất cho những người thân yêu. Những lúc ấy, thực phẩm chế biến sẵn hiện diện như một bàn tay "tiếp sức" đầy thấu hiểu.

Thế nhưng, đằng sau sự nhanh gọn đó, người nội trợ vẫn không tránh khỏi những băn khoăn về chất lượng món ăn: Liệu thịt có còn tươi? Cá có bị bở? Và quan trọng nhất, vị tươi ngon có thực sự đến từ nguyên liệu tự nhiên hay phải nhờ chất bảo quản?

Chính những băn khoăn ấy khiến người nội trợ không khỏi cân nhắc kỹ hơn khi lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn. Thay vì chọn một sản phẩm bất kỳ, họ ưu tiên những thương hiệu uy tín, có bảng thành phần minh bạch cùng công nghệ chế biến hiện đại.Vì thế, một món ăn chế biến sẵn đảm bảo chất lượng, tươi ngon và giàu dinh dưỡng như nhà làm sẽ được ưu tiên cho vào "giỏ hàng".

Đáp ứng sự khắt khe đó, bộ sản phẩm TH true FOOD "Bữa ăn tiện lợi, Chuẩn vị nhà làm" nhanh chóng chinh phục đông đảo người dùng ngay từ những ngày đầu xuất hiện trên kệ hàng, với những món ăn nhanh gọn mà vẫn đảm bảo tươi ngon, bổ dưỡng. Đây được xem là lựa chọn "chân ái" cho người nội trợ hiện đại, nhất là với những món ăn "quốc dân" vốn rất hao cơm nhưng lại cực kỳ tốn thời gian chuẩn bị nấu nướng như: Cá lóc kho tiêu đậm đà, cá trắm kho riềng thơm nồng, thịt kho tàu mềm rục, thịt ba chỉ kho tiêu béo ngậy và sườn xào chua ngọt hấp dẫn…

Theo chia sẻ từ nhà sản xuất, để chế biến được món ăn đảm bảo chất lượng, yếu tố then chốt nằm ở khâu lựa chọn nguyên liệu đầu vào. Từ cá, thịt, sườn cho đến các loại gia vị, tất cả đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, đảm bảo độ tươi ngon, lành sạch và có nguồn gốc rõ ràng.

Món ăn được nấu chín hoàn toàn theo công thức truyền thống, phù hợp với khẩu vị của người Việt, sau đó được cấp đông ngay lập tức bằng công nghệ cấp đông nhanh QF (Quick Freezing) để "khóa" trọn độ tươi ngon và hàm lượng dinh dưỡng. Đây chính là bí quyết để những món ăn TH true FOOD luôn giữ được vị tươi mới như vừa nhấc xuống khỏi bếp.

"Khóa" độ tươi ngon tự nhiên không cần chất bảo quản

Với công nghệ cấp đông nhanh QF, món ăn được làm lạnh siêu tốc xuống mức -40°C chỉ trong vài phút. Quá trình này giúp nước trong thực phẩm tạo thành những tinh thể đá nhỏ và đồng đều, giúp bảo toàn cấu trúc, giá trị dinh dưỡng, hương vị và màu sắc tự nhiên. Cách này khác hẳn cấp đông chậm thông thường - vốn dễ làm phá vỡ cấu trúc món ăn, khiến thực phẩm bị bở, mất nước và kém ngon khi làm nóng lại.

Đặc biệt, chính khả năng hạ nhiệt siêu tốc này đã giúp thực phẩm tự bảo quản được lâu hơn mà không cần đến chất bảo quản. Vì vậy, người nội trợ có thể hoàn toàn an tâm khi lựa chọn những bữa ăn vừa nhanh gọn, vừa đảm bảo tiêu chí "lành và sạch" mà vẫn giữ trọn vẹn dinh dưỡng cho cả gia đình.

Thực tế, nhiều người tiêu dùng đã cảm nhận rõ sự khác biệt khi thưởng thức các món ăn TH true FOOD, trong đó có chị Phương Anh (Cầu Giấy, Hà Nội). Chị chia sẻ: "Nhà mình rất thích ăn cá kho nhưng bận rộn nên hiếm khi có thời gian nấu. May mắn là TH true FOOD có sẵn món cá kho chế biến sẵn. Mình tìm hiểu thông tin về công nghệ cấp đông nhanh QF in trên bao bì nên khá yên tâm về chất lượng. Khi ăn thử, cả nhà đều bất ngờ vì hương vị và màu sắc rất giống món mình vẫn nấu ở nhà".

Khi thưởng thức, người dùng chỉ cần hâm nóng trên bếp hoặc sử dụng lò vi sóng trong vài phút là đã có ngay một mâm cơm đủ món, thơm ngon để cả gia đình cùng quây quần. Sự tiện lợi này giúp người nội trợ giảm bớt áp lực chuẩn bị bữa ăn, mà vẫn giữ được sự chỉn chu và ấm cúng của bữa cơm gia đình.

Đáp ứng nhu cầu tiện lợi nhưng vẫn đặt chất lượng bữa ăn lên hàng đầu, TH true FOOD mang đến thêm một lựa chọn phù hợp cho những người bận rộn vẫn muốn chăm chút cho gia đình mỗi ngày. Trong không khí Tết đang đến gần, các sản phẩm cũng có thể được lựa chọn và kết hợp thành những set quà gọn gàng, thiết thực - như một cách sẻ chia sự quan tâm chân thành đến người thân, bạn bè.

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Ứng Dụng Công Nghệ Cao TH

Địa chỉ: số 227, Phố Hai Bà Trưng, Phường Thái Bình, Tỉnh Hưng Yên.