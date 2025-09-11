Chỉ xuất hiện vài giây, 2 Bác sĩ nội trú đã khiến cộng đồng mạng xao xuyến: Đã HỌC SIÊU GIỎI còn đẹp trai quá mức như này!

Chiều ngày 9/9, Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức phát trực tiếp buổi đăng ký chuyên ngành Bác sĩ nội trú khoá 50 (2025-2028). Được biết, đây là năm thứ 10 liên tiếp Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức đăng ký chuyên ngành Bác sĩ nội trú. Quy định năm nay vẫn nghiêm ngặt: mỗi thí sinh chỉ có 30 giây để xác nhận chuyên ngành. Nếu quá thời gian hoặc vắng mặt khi được gọi tên ba lần, thí sinh sẽ mất quyền lựa chọn và cơ hội sẽ thuộc về người kế tiếp. Không khí căng thẳng, kịch tính khiến buổi đăng ký chẳng khác nào một “trận đấu trí” thực thụ.

Buổi phát sóng trực tiếp đã thu hút hàng nghìn lượt xem, tạo nên nhiều cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Đặc biệt phần hô tên chuyên ngành của top 20 người dẫn đầu kỳ thi bác sĩ nội trú được chia sẻ, bình luận nhiều nhất. Bởi có thể nói, đây là những "tinh hoa trong tinh hoa" của kỳ thi Bác sĩ nội trú năm nay.

Trong số top 20 người này, có 2 Bác sĩ nội trú đang gây bão mạng vì không chỉ sở hữu bộ óc đỉnh cao mà còn có ngoại hình vô cùng thu hút, được nhiều cư dân mạng ngợi khen "không thua kém gì diễn viên, idol".

2 "ngôi sao" này chính là người đứng thứ 4, bác sĩ Đinh Duy Khương, chọn chuyên ngành Phẫu thuật tạo hình. Và người đứng thứ 15, bác sĩ nội trú Trần Phạm Quốc Việt, chọn chuyên ngành Răng hàm mặt.

Bác sĩ Đinh Duy Khương

Bác sĩ Trần Phạm Quốc Việt

Năm nay, 7 người trong top 20 chọn chuyên ngành Sản phụ khoa. Kế đến là chuyên ngành Phẫu thuật tạo hình với 4 người chọn. Đây cũng là xu hướng trong ít nhất ba năm trở lại đây. Các chuyên ngành khác là Ung thư (3), Chẩn đoán hình ảnh (2), Nội tim mạch (2), Nha khoa (1), Gây mê hồi sức (1).

Được biết, Bác sĩ nội trú là những bác sĩ trẻ đã hoàn thành chương trình Bác sĩ đa khoa, vượt qua kỳ thi tuyển gắt gao để tiếp tục học tập và rèn luyện ngay tại bệnh viện.

Trong suốt ba năm đào tạo, họ vừa được học lý thuyết chuyên sâu, vừa tham gia trực tiếp vào công tác khám chữa bệnh, thường xuyên trực đêm, đối mặt với đủ tình huống lâm sàng khẩn cấp. Mỗi quyết định đều quan trọng, vừa giúp họ tích lũy kinh nghiệm, vừa rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp. Có thể nói, bác sĩ nội trú chính là những “hạt giống” được tuyển chọn kỹ lưỡng, được kỳ vọng trở thành đội ngũ nòng cốt của ngành y trong tương lai.

Làm thế nào để trở thành bác sĩ nội trú?

Con đường đến với chương trình bác sĩ nội trú không hề dễ dàng.

- Điều kiện tối thiểu: thí sinh cần tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa loại Khá trở lên tại một trường đại học y trong nước. Tuy vậy, trên thực tế, chỉ tiêu ít trong khi thí sinh rất giỏi, nên hầu hết người trúng tuyển thường là những gương mặt tốt nghiệp loại Giỏi hoặc Xuất sắc.

- Kỳ thi tuyển: được ví như “cửa ải khó nhằn”, đòi hỏi không chỉ kiến thức y học cơ bản mà còn khả năng tư duy lâm sàng sắc bén.

- Buổi đăng ký chuyên ngành (Match Day): diễn ra công khai, thí sinh phải đưa ra quyết định nhanh chóng trong vòng 30 giây. Sự kịch tính ở đây khiến nhiều người ví buổi lễ giống như một “màn đấu trí” định đoạt con đường nghề nghiệp.

- Quá trình đào tạo: sau khi chính thức trở thành bác sĩ nội trú, họ sẽ bước vào hành trình ba năm đầy thử thách. Lịch trực dày đặc, ca mổ căng thẳng, những đêm trắng nối dài… nhưng đổi lại, họ có được kinh nghiệm quý báu và nền tảng vững chắc để trở thành chuyên gia đầu ngành.